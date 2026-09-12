BRIKS–2026: Nyu-Dehlidagi muazzam «Bharat Mandapam» markazida global sammit boshlandi
Hindiston poytaxti Nyu-Dehli shahrida 18-BRIKS sammiti o‘zining eng qizg‘in pallasiga kirdi. Dunyoning yetakchi va hamkor davlatlari rahbarlari, xalqaro tashkilotlar hamda OAV vakillarini jamlagan asosiy tadbirlar shahar markazidagi 123 akr maydonni egallagan muazzam va eng zamonaviy majmua — «Bharat Mandapam» xalqaro kongress markazida bo‘lib o‘tmoqda.
Bu yilgi sammit «Barqaror poydevor, innovatsiya, hamkorlik va izchil taraqqiyot» (Building Resilient Foundations, Innovation, Cooperation and Sustainable Development) bosh g‘oyasi ostida tashkil etildi.
Global iqtisodiy kun tartibi va rivojlanayotgan davlatlar ovozi
Hindistonning to‘rtinchi bor raisligida o‘tayotgan mazkur sammit kun tartibidan global iqtisodiy barqarorlik, milliy valyutalardagi o‘zaro hisob-kitoblarni kengaytirish, logistika zanjirlarini mustahkamlash va Yangi Taraqqiyot Banki (NDB) orqali infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish kabi strategik masalalar o‘rin olgan.
Anjumanda rivojlanayotgan mamlakatlar va yangi hamkor davlatlarning xalqaro savdo hamda moliyaviy tizimdagi rolini oshirish, texnologik va sanoat hamkorligini yangi bosqichga olib chiqish asosiy ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan.
O‘zbekiston manfaatlari: Iqtisodiy diplomatiya va madaniy ishtirok
Global muloqot maydonida O‘zbekistonning ishtiroki ham o‘ziga xos amaliy ahamiyat kasb etmoqda:
Madaniy va hunarmandchilik diplomatiyasi: Sammit doirasida Dehlidagi Milliy hunarmandchilik muzeyida tashkil etilgan «BRICS Bazaar» xalqaro ko‘rgazmasida o‘zbek milliy kulollik, to‘qimachilik va rassomchilik maktablari alohida stend bilan munosib ishtirok etmoqda. Bu yurtimizning sayyohlik va milliy brendini global miqyosda targ‘ib qilishda muhim o‘rin tutmoqda.
Savdo va logistika aloqalari: Hindiston va BRIKSning boshqa ishtirokchilari bilan savdo aylanmasini oshirish, transport yo‘laklarini diversifikatsiya qilish va yuqori texnologik investitsiyalarni jalb etish O‘zbekistonning tashqi iqtisodiy siyosatida ustuvor hisoblanadi.
Ayni paytda Nyu-Dehlida sammit doirasidagi muhokamalar, yalpi majlislar va media-tur tadbirlari davom etmoqda.
Sammit tafsilotlari va eng so‘nggi yangiliklarni saytimizda kuzatib boring.
…