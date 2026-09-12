BRIKS–2026: Nyu-Dehlidagi muazzam «Bharat Mandapam» markazida global sammit boshlandi

·49·Dunyo
BRIKS–2026: Nyu-Dehlidagi muazzam «Bharat Mandapam» markazida global sammit boshlandi

Hindiston poytaxti Nyu-Dehli shahrida 18-BRIKS sammiti o‘zining eng qizg‘in pallasiga kirdi. Dunyoning yetakchi va hamkor davlatlari rahbarlari, xalqaro tashkilotlar hamda OAV vakillarini jamlagan asosiy tadbirlar shahar markazidagi 123 akr maydonni egallagan muazzam va eng zamonaviy majmua — «Bharat Mandapam» xalqaro kongress markazida bo‘lib o‘tmoqda.

Bu yilgi sammit «Barqaror poydevor, innovatsiya, hamkorlik va izchil taraqqiyot» (Building Resilient Foundations, Innovation, Cooperation and Sustainable Development) bosh g‘oyasi ostida tashkil etildi.

Global iqtisodiy kun tartibi va rivojlanayotgan davlatlar ovozi

Hindistonning to‘rtinchi bor raisligida o‘tayotgan mazkur sammit kun tartibidan global iqtisodiy barqarorlik, milliy valyutalardagi o‘zaro hisob-kitoblarni kengaytirish, logistika zanjirlarini mustahkamlash va Yangi Taraqqiyot Banki (NDB) orqali infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish kabi strategik masalalar o‘rin olgan.

Anjumanda rivojlanayotgan mamlakatlar va yangi hamkor davlatlarning xalqaro savdo hamda moliyaviy tizimdagi rolini oshirish, texnologik va sanoat hamkorligini yangi bosqichga olib chiqish asosiy ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan.

O‘zbekiston manfaatlari: Iqtisodiy diplomatiya va madaniy ishtirok

Global muloqot maydonida O‘zbekistonning ishtiroki ham o‘ziga xos amaliy ahamiyat kasb etmoqda:

Madaniy va hunarmandchilik diplomatiyasi: Sammit doirasida Dehlidagi Milliy hunarmandchilik muzeyida tashkil etilgan «BRICS Bazaar» xalqaro ko‘rgazmasida o‘zbek milliy kulollik, to‘qimachilik va rassomchilik maktablari alohida stend bilan munosib ishtirok etmoqda. Bu yurtimizning sayyohlik va milliy brendini global miqyosda targ‘ib qilishda muhim o‘rin tutmoqda.

Savdo va logistika aloqalari: Hindiston va BRIKSning boshqa ishtirokchilari bilan savdo aylanmasini oshirish, transport yo‘laklarini diversifikatsiya qilish va yuqori texnologik investitsiyalarni jalb etish O‘zbekistonning tashqi iqtisodiy siyosatida ustuvor hisoblanadi.

Ayni paytda Nyu-Dehlida sammit doirasidagi muhokamalar, yalpi majlislar va media-tur tadbirlari davom etmoqda.

Sammit tafsilotlari va eng so‘nggi yangiliklarni saytimizda kuzatib boring.

HindistonXalqaroSammitBRIKS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada 90 daqiqalik uyqu musobaqasi o‘tkaziladiYaponiyada 90 daqiqalik uyqu musobaqasi o‘tkaziladiBugun, 16:21SI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdiSI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdiBugun, 16:09Pasportini videoda ko‘rsatgan qiz firibgarlar tuzog‘iga tushdiPasportini videoda ko‘rsatgan qiz firibgarlar tuzog‘iga tushdiBugun, 15:37Minnesotada 5 yoshli bola dron yordamida qutqarildiMinnesotada 5 yoshli bola dron yordamida qutqarildiBugun, 14:4468 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi68 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildiBugun, 12:34Soxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldiSoxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldiBugun, 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi