«Lugano» Shveysariya giganti «Yang Boyz»ga qarshi asosiy tarkibni e’lon qildi

·53·Sport
«Lugano» Shveysariya giganti «Yang Boyz»ga qarshi asosiy tarkibni e’lon qildi

O‘zbek futboli ixlosmandlarining nigohi bugun oqshom Yevropa maydonlariga, xususan Shveysariya Superligasining markaziy uchrashuvlaridan biriga qaratiladi. Musobaqaning 8-turi doirasida «Lugano» klubi o‘z maydonida mamlakatning eng nomdor grandlaridan biri — «Yang Boyz» jamoasini qabul qiladi. O‘zbekistonlik muxlislar uchun eng quvonarlisi, milliy terma jamoamiz himoyachisi Behruz Karimov ushbu prinsipial va murosasiz bahsni to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy tarkibda boshlaydi. Murabbiylar shtabi hal qiluvchi o‘yinda o‘zbekistonlik legionerga to‘liq ishonch bildirgan bo‘lib, u Yevropaning tajribali yulduzlariga qarshi maydonda saf tortadi. Xo‘sh, «Lugano» murabbiyi Karimovni qaysi pozitsiyada sinab ko‘rmoqda, bahs Toshkent vaqti bilan nechida start oladi va «Yang Boyz»ga qarshi kurash o‘zbek futbolchisining Yevropa karyerasida qanday ahamiyatga ega bo‘ladi?

«Lugano»ning jangovar tarkibi: Karimovga yuksak ishonch

Uchrashuv startiga sanoqli daqiqalar qolganda mezbonlarning asosiy 11 ligi rasman e’lon qilindi:

  • Behruz Karimov asosiy tarkibda: O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi muhim bahsda dastlabki daqiqalardan maydonga tushib, himoya chizig‘idagi barqarorlikni ta’minlashga kirishadi;

  • Darvoza va tajribali sheriklar: Darvozani ishonchli posbon fon Ballmos qo‘riqlaydi. Himoya markazi va qanotlarida Karimov bilan birga Papadopulos, Mai hamda Delkrua kabi kuchli ijrochilar harakat qiladi;

  • Maydon markazi va hujum uchligi: Yarim himoya va qanotlarda Bislimi, Grgich, dos Santos, Chiminyani va taniqli Renato Shteffen raqib himoyasini buzishga javobgar bo‘lsa, hujumda Monkada raqib darvozasini nishonga oladi;

  • To‘liq tarkib: fon Ballmos, Papadopulos, Mai, Delkrua, KARIMOV, Bislimi, Grgich, dos Santos, Chiminyani, Shteffen, Monkada.

«Yang Boyz» sinovi: Nega bu o‘yin hal qiluvchi ahamiyatga ega?

Shveysariya chempionatida «Yang Boyz»ga qarshi to‘qnashuv har doim grandlarga xos jiddiy imtihon hisoblanadi:

  • Raqib maqomi: «Yang Boyz» — nafaqat Shveysariyaning ko‘p karra chempioni, balki doimiy ravishda Yevropa Chempionlar ligasi guruh bosqichida qatnashuvchi xavfli va shiddatli jamoa;

  • Karimov uchun katta imkoniyat: Ushbu darajadagi hujumchilar va qanot vingerlariga qarshi ishonchli harakat qilish Behruzning Yevropa skautlari e’tiboriga tushishi uchun ajoyib tramplin bo‘lib xizmat qiladi;

  • Milliy terma jamoa uchun foyda: Karimovning Shveysariya Superligasi kabi kuchli va jismoniy jihatdan murakkab chempionatda muntazam asosiy tarkibda o‘ynashi O‘zbekiston milliy terma jamoasining mudofaa salohiyatini yanada kuchaytiradi.

Bugun oqshom, soat 22:00: Hamyurtimizni qo‘llab-quvvatlaymiz!

Muxlislar uchun bo‘lajak markaziy to‘qnashuvning tashkiliy tafsilotlari:

  • Musobaqa va tur: Shveysariya Superligasi, 8-tur;

  • To‘qnashuv: «Lugano» — «Yang Boyz»;

  • Boshlanish vaqti: Bellashuv bugun, Toshkent vaqti bilan roppa-rosa soat 22:00 da start oladi;

  • Kutilayotgan kurash: Mezbonlar o‘z muxlislari oldida faqat uch ochko uchun maydonga tushadi, «Yang Boyz» esa safarda tashabbusni olishga intiladi, bu esa shiddatli va gollarga boy bahsni kafolatlaydi.

Yevropa futbolida o‘z o‘rnini topib, yuqori darajadagi o‘yinlarni ko‘rsatayotgan Behruz Karimovga bugungi mas’uliyatli uchrashuvda ishonchli harakatlar va jamoasi bilan birga yorqin g‘alaba tilaymiz.

Sizningcha, Behruz Karimov «Yang Boyz»ning tajribali hujumchilariga qarshi mudofaada benuqson harakat qila oladimi? Bugungi bahsda «Lugano» o‘z maydonida sensatsion g‘alabani qo‘lga kirita oladimi yoki mehmonlar o‘z tajribasiga tayanadimi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va legionerimizning ushbu muhim o‘yini haqidagi yangilikni barcha o‘zbek futboli ixlosmandlariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durangAPLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durangBugun, 21:09Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!Bugun, 20:51Konor Benn Rayan Garsiya bilan superjang oldidan hammani shokka tushirdiKonor Benn Rayan Garsiya bilan superjang oldidan hammani shokka tushirdiBugun, 20:36«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdiBugun, 19:30Magnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiMagnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiBugun, 19:20Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bugun, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?