Xitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdi

·27·Texno
Xitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdi

Xitoy bozorida Apple kompaniyasining yangi flagman smartfonlari, jumladan, iPhone Duo hamda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellariga dastlabki buyurtmalarni qabul qilish boshlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi buklanuvchi qurilma xaridorlar orasida kutilmaganda ommalashib ketdi va faqatgina JD.com onlayn-maydonchasining oʻzida qilingan buyurtmalar soni 1,54 milliondan oshib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur koʻrsatkich faqat bitta savdo platformasiga tegishli boʻlib, mamlakatdagi boshqa yirik yirik маркетплейсы va uyali aloqa operatorlari ham buyurtmalar qabul qilayotganini hisobga olsak, umumiy qiziqish yanada yuqoriligi ayon boʻladi. Yangi buklanuvchi smartfon oʻz kategoriyasidagi eng qimmat qurilma maqomini oldi va uning Xitoydagi boshlangʻich narxi 16 ming yuandan (taxminan 2380 dollar) boshlanadi.

Raqobat muhiti va narx siyosati

Mahalliy bozordagi raqobatbardosh boshqa buklanuvchi flagmanlar arzonroq narxlarda taklif etilmoqda. Xususan, Huawei Pura X Max modeli 11 ming yuan (1640 dollar) turadi, xuddi shunday miqdorni Xiaomi 18 Fold bazaviy versiyasi uchun ham soʻrashmoqda. Garchi Apple qurilmasi ancha qimmat boʻlishiga qaramamay, birgina platformaning oʻzidayoq yuqori talabga ega boʻlgani uning brend nufuzi yuqoriligidan dalolat beradi.

Anʼanaviy formatdagi iPhone 18 Pro modellarining narxlari xotira hajmiga qarab farqlanadi. 256 GB flesh-xotiraga ega boshlangʻich versiya 10 ming yuan (1490 dollar) tursa, 512 GB talqini 12 ming yuan (1785 dollar), 1 TB versiyasi 15,5 ming yuan (2305 dollar) etib belgilangan. Eng yuqori 2 TB xotirali modifikatsiya esa 20,5 ming yuanga (3050 dollar) baholanmoqda.

Kattalashtirilgan iPhone 18 Pro Max esa 256 GB xotira bilan kamida 11 ming yuan (1635 dollar) turadi. Xotira hajmi oshishi bilan narxlar ham oʻsib, 512 GB talqin 13 ming yuan (1935 dollar), 1 TB versiya 16,5 ming yuan (2455 dollar), eng yuqori 2 TB flesh-xotiraga ega flagman esa 21,5 ming yuan (3200 dollar) miqdorida baholangan.

Texnik imkoniyatlar va yangi texnologiyalar

Apple kompaniyasining yangi avlod flagmanlari ilgʻor texnologik yechimlar bilan jihozlangan. Qurilmalar quvvatli 2 nanometrli Apple A20 Pro platformasida ishlaydi. Shuningdek, ularga uch barobar kattalashtirilgan ishariviy kamera va har biri 48 megapikselli boʻlgan uchta asosiy kamera oʻrnatilgan.

Avtonomlik borasida ham sezilarli oʻsish kuzatilgan: iPhone 18 Pro videoni 34 soatgacha, Pro Max versiyasi esa 43 soatgacha uzluksiz ijro eta oladi. Displey oʻlchamlari mos ravishda 6,3 dyuymli (Super Retina XDR) va 6,9 dyuymli qilib ishlangan. Ekran himoyasi uchun esa avvalgilaridan uch barobar chidamliroq boʻlgan yangi avlod Ceramic Shield shishasidan foydalanilgan.

Qurilmaning simsiz aloqa imkoniyatlari ham toʻliq Apple ishlanmalari asosida yangilangan. Xususan, N1 moduli Wi-Fi 7 va Bluetooth 6 texnologiyalarini taʼminlasa, yangi C2 uyali aloqa modemi avvalgi C1X avlodining oʻrnini egalladi va aloqa barqarorligini yanada oshirdi.

AppleiPhone DuoiPhone 18 ProXitoyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!Bugun, 01:41Kelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiKelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiBugun, 01:29Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiHonor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiBugun, 00:58Rocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozRocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozKecha, 15:54SMIC yarimoʻtkazgichlar bozorida Samsungʼga yaqinlashdiSMIC yarimoʻtkazgichlar bozorida Samsungʼga yaqinlashdiKecha, 15:29O‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiO‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiKecha, 15:00
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!