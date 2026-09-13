Xitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdi
Xitoy bozorida Apple kompaniyasining yangi flagman smartfonlari, jumladan, iPhone Duo hamda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellariga dastlabki buyurtmalarni qabul qilish boshlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi buklanuvchi qurilma xaridorlar orasida kutilmaganda ommalashib ketdi va faqatgina JD.com onlayn-maydonchasining oʻzida qilingan buyurtmalar soni 1,54 milliondan oshib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur koʻrsatkich faqat bitta savdo platformasiga tegishli boʻlib, mamlakatdagi boshqa yirik yirik маркетплейсы va uyali aloqa operatorlari ham buyurtmalar qabul qilayotganini hisobga olsak, umumiy qiziqish yanada yuqoriligi ayon boʻladi. Yangi buklanuvchi smartfon oʻz kategoriyasidagi eng qimmat qurilma maqomini oldi va uning Xitoydagi boshlangʻich narxi 16 ming yuandan (taxminan 2380 dollar) boshlanadi.
Raqobat muhiti va narx siyosatiMahalliy bozordagi raqobatbardosh boshqa buklanuvchi flagmanlar arzonroq narxlarda taklif etilmoqda. Xususan, Huawei Pura X Max modeli 11 ming yuan (1640 dollar) turadi, xuddi shunday miqdorni Xiaomi 18 Fold bazaviy versiyasi uchun ham soʻrashmoqda. Garchi Apple qurilmasi ancha qimmat boʻlishiga qaramamay, birgina platformaning oʻzidayoq yuqori talabga ega boʻlgani uning brend nufuzi yuqoriligidan dalolat beradi.
Anʼanaviy formatdagi iPhone 18 Pro modellarining narxlari xotira hajmiga qarab farqlanadi. 256 GB flesh-xotiraga ega boshlangʻich versiya 10 ming yuan (1490 dollar) tursa, 512 GB talqini 12 ming yuan (1785 dollar), 1 TB versiyasi 15,5 ming yuan (2305 dollar) etib belgilangan. Eng yuqori 2 TB xotirali modifikatsiya esa 20,5 ming yuanga (3050 dollar) baholanmoqda.
Kattalashtirilgan iPhone 18 Pro Max esa 256 GB xotira bilan kamida 11 ming yuan (1635 dollar) turadi. Xotira hajmi oshishi bilan narxlar ham oʻsib, 512 GB talqin 13 ming yuan (1935 dollar), 1 TB versiya 16,5 ming yuan (2455 dollar), eng yuqori 2 TB flesh-xotiraga ega flagman esa 21,5 ming yuan (3200 dollar) miqdorida baholangan.
Texnik imkoniyatlar va yangi texnologiyalarApple kompaniyasining yangi avlod flagmanlari ilgʻor texnologik yechimlar bilan jihozlangan. Qurilmalar quvvatli 2 nanometrli Apple A20 Pro platformasida ishlaydi. Shuningdek, ularga uch barobar kattalashtirilgan ishariviy kamera va har biri 48 megapikselli boʻlgan uchta asosiy kamera oʻrnatilgan.
Avtonomlik borasida ham sezilarli oʻsish kuzatilgan: iPhone 18 Pro videoni 34 soatgacha, Pro Max versiyasi esa 43 soatgacha uzluksiz ijro eta oladi. Displey oʻlchamlari mos ravishda 6,3 dyuymli (Super Retina XDR) va 6,9 dyuymli qilib ishlangan. Ekran himoyasi uchun esa avvalgilaridan uch barobar chidamliroq boʻlgan yangi avlod Ceramic Shield shishasidan foydalanilgan.
Qurilmaning simsiz aloqa imkoniyatlari ham toʻliq Apple ishlanmalari asosida yangilangan. Xususan, N1 moduli Wi-Fi 7 va Bluetooth 6 texnologiyalarini taʼminlasa, yangi C2 uyali aloqa modemi avvalgi C1X avlodining oʻrnini egalladi va aloqa barqarorligini yanada oshirdi.
…