Yunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagi

·68·Jamiyat
Yunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagi

Toshkent shahrida yashil hududlarni asrash, ekologik muvozanatni saqlash va daraxtlarni muhofaza qilish bo‘yicha tizimli chaqiriqlar yangrayotgan bir pallada, poytaxt markazida navbatdagi aqlbovar qilmas «obodonlashtirish» manzarasi kuzatildi. Yunusobod tumanining 19-mavzesi aholisi ko‘p yillik soyabon daraxtlarning shafqatsizlarcha beton qorishmasi ostida qolib ketganidan qattiq tashvishga tushib, ijtimoiy tarmoqlar va mas’ul idoralarga bong urmoqda. 6 va 7-uylar oralig‘idagi piyodalar yo‘lagi (trotuar) ta’mirlanishi jarayonida quruvchilar hech qanday agrotexnik qoidalarga rioya qilmasdan, daraxtlarning tag qismini yer sathi bilan birga to‘liq sementlab yuborgan. Hozirgacha bu noodatiy va vahshiyona qurilish ishlarining buyurtmachisi kimligi hamda qaysi pudratchi tashkilot tomonidan amalga oshirilayotgani ochiqlanmagan. Xo‘sh, piyodalar yo‘lagidagi bunday «xizmat» tabiatga qanday zarar yetkazadi, nima sababdan daraxt atrofida ochiq tuproq qoldirilmadi va aholi talabiga mas’ullar qanday javob beradi?

Yunusobod 19-mavzedagi manzara: Daraxtlar nega beton «qamoq»qa tushdi?

Mahalliy aholi tomonidan tasvirga olingan va tarmoqlarda tarqalgan fotosuratlar haqiqiy sarosima uyg‘otdi:

  • Daraxtlar to‘g‘ridan to‘g‘ri beton ichida: Suratda ko‘rinib turganidek, ko‘p yillik daraxt yangi qurilayotgan piyodalar yo‘lagining qoq o‘rtasida qolib, ildiz va tana bo‘g‘inigacha beton eritmasi bilan to‘liq qoplangan;

  • Nafas olish va suv olish yo‘li yopilgan: Har qanday daraxtning yashab qolishi uchun zarur bo‘lgan tuproq maydoni, suv kirish va havo almashinuv zonasi butunlay yo‘q qilingan;

  • Og‘ir texnika va qurilish avjida: Hududda ekskavatorlar va qurilish mollari taxlanib yotgan bo‘lib, yo‘lak ishlari shoshilinch sur’atda olib borilayotgani seziladi;

  • Aholi noroziligi va talabi: Mahalla fuqarolari ushbu holat ko‘p yillik daraxtlarning tez orada qurib qaqshashiga olib kelishini ta’kidlab, qurilishni zudlik bilan to‘xtatishni va betonni olib tashlashni talab qilmoqda.

Buyurtmachi va pudratchi kim? Mutasaddilarning sukunati

Loyiha va uni bajaruvchilar bo‘yicha bir qator jiddiy savollar ochiq qolmoqda:

  • Buyurtmachi hozircha noma’lum: Ushbu trotuarni ta’mirlash bo‘yicha loyiha tuman obodonlashtirish boshqarmasiga tegishlimi yoki xususiy tadbirkor tashabbusimi — bunga hozircha rasmiy aniqlik kiritilmadi;

  • Texnik nazoratning yo‘qligi: Shaharsozlik va ekologiya me’yorlariga ko‘ra, har qanday yo‘lak qurilishida daraxt tanasi atrofida kamida ma’lum radiusda tuproqli ochiq himoya zonasi qoldirilishi shart bo‘lsa-da, bu qoidaga mutlaqo e’tibor berilmagan;

  • Ekologik ekspertiza savoli: Bunday qurilish boshlanishidan avval Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish inspeksiyasi xabardor qilinganmi yoki yo‘qmi — bu ham katta jumboq.

Ekologik fojia oqibatlari: Betonlangan daraxtlar qancha yashay oladi?

Mutaxassislarning ogohlantirishicha, bunday sun’iy «bo‘g‘ish» uzoqqa cho‘zilmaydi:

  • Ildiz chirishi va qurish: Betonlangan daraxtning ildiz tizimiga namlik va kislorod yetib bormaydi, bu esa yashil daraxtning bir-ikki mavsum ichida ichdan qurib qolishiga sabab bo‘ladi;

  • Shamolda qulash xavfi: Mustahkam poydevori zaiflashgan va qurigan daraxtlar keyinchalik kuchli shamollarda yo‘lovchilar va avtomobillar ustiga qulab tushish xavfini orttiradi;

  • Moratoriy talablarining buzilishi: Davlat rahbari tomonidan daraxtlarni kesishga qarshi moratoriy e’lon qilingan bir davrda, ularni bilvosita quritishga olib keluvchi bunday xatti-harakatlar jamoatchilikning keskin qarshiligiga uchramoqda.

Yunusobod tumanidagi ushbu holat shahar infratuzilmasini yangilashda tabiatni asrash madaniyati naqadar oqsayotganini ko‘rsatdi. Toshkent shahar hokimligi va Ekologiya boshqarmasi ushbu vaziyatga zudlik bilan munosabat bildirib, betonni buzib tashlashi va daraxtlarni asrab qolishi kutilmoqda.

Sizningcha, bunday «obodonlashtirish»ga yo‘l qo‘ygan mas’ul mutasaddilar va pudratchilarga nisbatan qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? Shaharlarimizda yo‘laklar qurilayotganda daraxtlarni saqlab qolish nazorati nega bu darajada oqsamoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va poytaxt ekologiyasi uchun muhim bo‘lgan ushbu xabarni barcha shahardoshlarimiz hamda mutasaddilarga yetib borishi uchun ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chilonzorda yashirin “dorixona” fosh bo‘ldi: 388 mln so‘mlik kuchli ta’sir qiluvchi preparatlarChilonzorda yashirin “dorixona” fosh bo‘ldi: 388 mln so‘mlik kuchli ta’sir qiluvchi preparatlarBugun, 21:25Taksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildiTaksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildiBugun, 17:102 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargohBugun, 16:30Qarshidagi maktabda qizlar o‘rtasida janjal yuz berdiQarshidagi maktabda qizlar o‘rtasida janjal yuz berdiBugun, 16:13Daromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkinDaromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkinBugun, 10:08Sirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortidaSirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortidaBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari