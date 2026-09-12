Chilonzorda yashirin “dorixona” fosh bo‘ldi: 388 mln so‘mlik kuchli ta’sir qiluvchi preparatlar

·34·Jamiyat
Chilonzorda yashirin “dorixona” fosh bo‘ldi: 388 mln so‘mlik kuchli ta’sir qiluvchi preparatlar

Poytaxtimizda inson salomatligi va jamiyat kelajagiga jiddiy xavf soluvchi kuchli ta’sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi navbatdagi keskin zarba berildi. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida umumiy qiymati qariyb 388 million so‘mdan oshadigan sifatsiz va xavfli dori preparatlarini muomalaga kiritmoqchi bo‘lgan savdogar jinoyat ustida qo‘lga olindi. Noqonuniy savdo oldi-sotdi jarayonida to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan paytda fosh etilgan. Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish Departamenti va hamkor idoralarning tezkor aralashuvi tufayli minglab qutidagi kuchli dori vositalarining ko‘chalarga, ayniqsa yoshlar qo‘liga yetib borishining oldi olindi. Xo‘sh, ushbu maxfiy savdo qanday aniqlandi, olib qo‘yilgan ashyoviy dalillar qanchani tashkil etadi va qo‘lga olingan shaxslarga qanday jazo kutilmoqda?

295 dollarga savdo va 1 156 qutilik partiya: Operatsiya tafsilotlari

Huquq-tartibot idoralari tomonidan o‘tkazilgan nazorat tadbiri barcha detallarni yuzaga chiqardi:

  • Departament va hamkorlar harakati: Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Chilonzor tuman bo‘limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari hamkorligida maxsus tezkor reyd o‘tkazildi;

  • Qo‘lga olish lahzasi: Fuqaro K.K. ismli shaxs kuchli ta’sir qiluvchi preparatlarni fuqaro B.K.ga 295 AQSH dollari evaziga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi;

  • 1 156 quti noqonuniy dori: Xaridordan hech qanday sifat va kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlari bo‘lmagan jami 1 ming 156 quti dori vositalari xolislar ishtirokida tortib olindi;

  • 388,3 million so‘mlik baho: Ekspertlarning dastlabki xulosasiga ko‘ra, muomaladan olingan mazkur ulkan partiyaning umumiy bozor qiymati 388,3 million so‘mni tashkil etdi.

Kuchli ta’sir qiluvchi moddalar: Jamiyat uchun ulkan xavf

Hujjatsiz va sifati kafolatlanmagan dorilarning noqonuniy tarqalishi ortida og‘ir oqibatlar yotadi:

  • «Apteka narkomaniyasi» xavfi: Bu turdagi kuchli ta’sir qiluvchi preparatlar ko‘pincha tibbiy maqsadlardan tashqari, giyohvandlik moddalarining arzon o‘rnini bosuvchi vosita sifatida noqonuniy savdoga chiqariladi;

  • Yoshlar va genofond nishonda: Bunday vositalar inson asab tizimini tez fursatda ishdan chiqaradi, surunkali qaramlikni keltirib chiqaradi va og‘ir jismoniy-ruhiy fojialarga sabab bo‘ladi;

  • Hujjatsiz mahsulot zahri: Hech qanday sertifikatsiz, yashirin sexlarda yoki kontrabanda yo‘li bilan olib kirilgan dorilarning kimyoviy tarkibi noma’lumligi tufayli ular inson hayoti uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘lim xavfini tug‘dirishi mumkin.

Qonun oldida javobgarlik: Surishtiruv boshlandi

Ushbu holat bo‘yicha qonuniy tartibda choralar ko‘rilmoqda:

  • Moddalar bo‘yicha javobgarlik: Kuchli ta’sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish hamda valyuta qonunchiligini buzish faktlari bo‘yicha tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilmoqda;

  • Ta’minot zanjiri tekshirilmoqda: Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar 1 156 qutilik bu yirik partiya qaysi yo‘llar orqali poytaxt hududiga olib kirilgani va savdo tarmog‘ining boshqa ishtirokchilarini aniqlash ustida ishlamoqda;

  • Qat’iy nazorat: Poytaxtda dorixonalar va yashirin savdo nuqtalari orqali retseptsiz hamda noqonuniy dori tarqatishga qarshi nazorat reydlari yanada kuchaytirilmoqda.

Chilonzordagi ushbu muvaffaqiyatli operatsiya yuzlab oilalarni va yoshlarni ko‘rinmas balodan saqlab qoldi. Noqonuniy dorifurushlikka qarshi kurash bundan keyin ham murosasiz davom etadi.

Sizningcha, kuchli ta’sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy savdosi bilan shug‘ullanuvchi shaxslarga nisbatan jazo choralarini yanada og‘irlashtirish kerakmi? Mahalla va jamoatchilik bunday yashirin dori savdogarlarini fosh etishda qanday yordam berishi mumkin? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va insonlar salomatligini asrashga qaratilgan ushbu muhim ogohlantiruvchi xabar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda ota-onalarga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagiYunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagiBugun, 21:40Taksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildiTaksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildiBugun, 17:102 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargohBugun, 16:30Qarshidagi maktabda qizlar o‘rtasida janjal yuz berdiQarshidagi maktabda qizlar o‘rtasida janjal yuz berdiBugun, 16:13Daromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkinDaromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkinBugun, 10:08Sirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortidaSirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortidaBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari