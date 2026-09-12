Chilonzorda yashirin “dorixona” fosh bo‘ldi: 388 mln so‘mlik kuchli ta’sir qiluvchi preparatlar
Poytaxtimizda inson salomatligi va jamiyat kelajagiga jiddiy xavf soluvchi kuchli ta’sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi navbatdagi keskin zarba berildi. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida umumiy qiymati qariyb 388 million so‘mdan oshadigan sifatsiz va xavfli dori preparatlarini muomalaga kiritmoqchi bo‘lgan savdogar jinoyat ustida qo‘lga olindi. Noqonuniy savdo oldi-sotdi jarayonida to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan paytda fosh etilgan. Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish Departamenti va hamkor idoralarning tezkor aralashuvi tufayli minglab qutidagi kuchli dori vositalarining ko‘chalarga, ayniqsa yoshlar qo‘liga yetib borishining oldi olindi. Xo‘sh, ushbu maxfiy savdo qanday aniqlandi, olib qo‘yilgan ashyoviy dalillar qanchani tashkil etadi va qo‘lga olingan shaxslarga qanday jazo kutilmoqda?
295 dollarga savdo va 1 156 qutilik partiya: Operatsiya tafsilotlari
Huquq-tartibot idoralari tomonidan o‘tkazilgan nazorat tadbiri barcha detallarni yuzaga chiqardi:
Departament va hamkorlar harakati: Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Chilonzor tuman bo‘limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari hamkorligida maxsus tezkor reyd o‘tkazildi;
Qo‘lga olish lahzasi: Fuqaro K.K. ismli shaxs kuchli ta’sir qiluvchi preparatlarni fuqaro B.K.ga 295 AQSH dollari evaziga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi;
1 156 quti noqonuniy dori: Xaridordan hech qanday sifat va kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlari bo‘lmagan jami 1 ming 156 quti dori vositalari xolislar ishtirokida tortib olindi;
388,3 million so‘mlik baho: Ekspertlarning dastlabki xulosasiga ko‘ra, muomaladan olingan mazkur ulkan partiyaning umumiy bozor qiymati 388,3 million so‘mni tashkil etdi.
Kuchli ta’sir qiluvchi moddalar: Jamiyat uchun ulkan xavf
Hujjatsiz va sifati kafolatlanmagan dorilarning noqonuniy tarqalishi ortida og‘ir oqibatlar yotadi:
«Apteka narkomaniyasi» xavfi: Bu turdagi kuchli ta’sir qiluvchi preparatlar ko‘pincha tibbiy maqsadlardan tashqari, giyohvandlik moddalarining arzon o‘rnini bosuvchi vosita sifatida noqonuniy savdoga chiqariladi;
Yoshlar va genofond nishonda: Bunday vositalar inson asab tizimini tez fursatda ishdan chiqaradi, surunkali qaramlikni keltirib chiqaradi va og‘ir jismoniy-ruhiy fojialarga sabab bo‘ladi;
Hujjatsiz mahsulot zahri: Hech qanday sertifikatsiz, yashirin sexlarda yoki kontrabanda yo‘li bilan olib kirilgan dorilarning kimyoviy tarkibi noma’lumligi tufayli ular inson hayoti uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘lim xavfini tug‘dirishi mumkin.
Qonun oldida javobgarlik: Surishtiruv boshlandi
Ushbu holat bo‘yicha qonuniy tartibda choralar ko‘rilmoqda:
Moddalar bo‘yicha javobgarlik: Kuchli ta’sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish hamda valyuta qonunchiligini buzish faktlari bo‘yicha tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilmoqda;
Ta’minot zanjiri tekshirilmoqda: Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar 1 156 qutilik bu yirik partiya qaysi yo‘llar orqali poytaxt hududiga olib kirilgani va savdo tarmog‘ining boshqa ishtirokchilarini aniqlash ustida ishlamoqda;
Qat’iy nazorat: Poytaxtda dorixonalar va yashirin savdo nuqtalari orqali retseptsiz hamda noqonuniy dori tarqatishga qarshi nazorat reydlari yanada kuchaytirilmoqda.
Chilonzordagi ushbu muvaffaqiyatli operatsiya yuzlab oilalarni va yoshlarni ko‘rinmas balodan saqlab qoldi. Noqonuniy dorifurushlikka qarshi kurash bundan keyin ham murosasiz davom etadi.
Sizningcha, kuchli ta’sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy savdosi bilan shug‘ullanuvchi shaxslarga nisbatan jazo choralarini yanada og‘irlashtirish kerakmi? Mahalla va jamoatchilik bunday yashirin dori savdogarlarini fosh etishda qanday yordam berishi mumkin? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va insonlar salomatligini asrashga qaratilgan ushbu muhim ogohlantiruvchi xabar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda ota-onalarga ulashing!
…