Lapshadan tirik kalamush bolasi chiqdi: mijoz shokda

·52·Dunyo
Lapshadan tirik kalamush bolasi chiqdi: mijoz shokda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gonkongda lapsha buyurtma qilgan mijoz, Shum xonim, taom ichidan tirik kalamush bolasini topib olgan.
  • Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi va oziq-ovqat xavfsizligi bo‘yicha mas’ul idoralar tekshiruv boshladi.
  • Restoran oshxonasida sanitariya-gigiyena holati qoniqarsiz deb topilgan, ammo kalamush bolasi qachon va qanday tushib qolgani hali aniq emas.

Xitoyning Gonkong shahrida ovqatlangan mijoz olib ketish uchun buyurtma qilingan lapsha ichida juda g‘alati va dahshatli topilmaga duch kelgan. Ayolning aytishicha, taom ichida yangi tug‘ilgan, hali juni chiqmagan kalamush bolasi qimirlab turgan.

Ko‘zlari endigina ochilayotgan mitti jonivor satay sousida oyoqchalarini harakatlantirayotgani tasvirlangan qisqa video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, tez orada keng muhokamaga sabab bo‘ldi. Bu haqda “Need To Know” xabar berdi.

Mijoz — mahalliy axborot vositalarida Shum xonim nomi bilan tilga olingan ayol — 7 sentyabr, dushanba kuni Gonkongdagi restoranlardan biridan 44 gonkong dollari, ya’ni 4,20 funt sterlinglik tushlik to‘plamini sotib olgan.

Ushbu to‘plam tarkibiga satay sousidagi mol go‘shti qo‘shilgan guruchli lapsha, vetchina va tuxumdan tayyorlangan omlet hamda ichimlik kirgan.

Shum xonim taomni mahalliy mulk kompaniyasidagi ish stoliga olib borib, lapsha solingan idishni ochganida, sous ichida nimadir qimirlayotganini ko‘rgan. Yaqinroq qaraganida esa, juda kichik kalamush bolasi ekanini payqagan.

U darhol idishning qopqog‘ini yopib, uni qayta ochmagan va oziq-ovqat xavfsizligi bo‘yicha mas’ul idoralarga murojaat qilgan.

Mutaxassislar tekshiruv boshladi

Shum xonim idishni yopgan holda saqlab, Oziq-ovqat va atrof-muhit gigiyenasi departamentiga shikoyat qilgan. Inspektorlar taomni ekspertiza uchun olib ketgan va restoran bo‘yicha tekshiruv boshlagan.

Departament vakili restoran oshxonasining ayrim qismlarida sanitariya-gigiyena holati “qoniqarsiz” ekanini bildirgan. Rasmiylar restoran faoliyatiga oid qoidalar asosida chora ko‘rishni boshlagan.

Shuningdek, taomning tayyorlanishi, qadoqlanishi, saqlanishi va mijozga topshirilishiga qadar bo‘lgan barcha bosqichlarini tekshirish ishlari olib borilmoqda.

Biroq mutasaddilar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video asosida darhol xulosa chiqarmaslik kerakligini ta’kidlagan. Hozircha kalamush bolasi idishga qachon va qanday tushib qolgani aniq emas.

Restoran egasi voqeadan hayratda

Restoran egasi mahalliy manbalarda Mayk nomi bilan tanilgan. U sodir bo‘lgan voqeadan “shokda” ekanini va bunday holatga ishonish qiyinligini aytgan.

Uning ta’kidlashicha, restoran bir yildan sal ko‘proq vaqtdan beri faoliyat yuritmoqda va shu paytgacha bunday mazmundagi shikoyatlar kelib tushmagan.

Maykning so‘zlariga ko‘ra, taomdagi mol go‘shti yuqori haroratda pishiriladi. Shu sababli bunday kichik jonivorning taom ichida tirik qolgani unga tushunarsiz bo‘lgan.

Restoran egasi, shuningdek, oshxona har oyda chuqur tozalanishini, zararkunandalarga qarshi maxsus ishlov berish esa oyiga ikki marta amalga oshirilishini aytdi. Voqeadan keyin restoran yana bir bor tozalanib, dezinfeksiya qilingan.

Restoran xodimi Ng xonim esa olib ketiladigan buyurtmalarni bir nechta ishchi qadoqlashini ma’lum qildi. Shu bois idishni aynan kim yopib, buyurtmani tayyor holatga keltirganini aniqlash oson emas.

Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan tekshiruv davom etmoqda.

Gonkongkalamush bolaMayk restoranOziq-ovqat xavfsizligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

52 yoshli minora qorovulchisi uysizlar uchun 373 kmni 75 soatda bosib o‘tdi52 yoshli minora qorovulchisi uysizlar uchun 373 kmni 75 soatda bosib o‘tdiBugun, 10:5213 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealar13 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealarBugun, 10:38Neymarning sobiq va hozirgi sevgilisi bir oshxonada: ular o‘rtasida qanday munosabat bor?Neymarning sobiq va hozirgi sevgilisi bir oshxonada: ular o‘rtasida qanday munosabat bor?Bugun, 01:59Astanada 15-qavatdan qulash bilan bog‘liq daxshatli fojia: ayol va ikki yoshli bola halok bo‘ldiAstanada 15-qavatdan qulash bilan bog‘liq daxshatli fojia: ayol va ikki yoshli bola halok bo‘ldiBugun, 01:53Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?Bugun, 01:1412 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!12 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!Bugun, 01:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi