Lapshadan tirik kalamush bolasi chiqdi: mijoz shokda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Gonkongda lapsha buyurtma qilgan mijoz, Shum xonim, taom ichidan tirik kalamush bolasini topib olgan.
- Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi va oziq-ovqat xavfsizligi bo‘yicha mas’ul idoralar tekshiruv boshladi.
- Restoran oshxonasida sanitariya-gigiyena holati qoniqarsiz deb topilgan, ammo kalamush bolasi qachon va qanday tushib qolgani hali aniq emas.
Xitoyning Gonkong shahrida ovqatlangan mijoz olib ketish uchun buyurtma qilingan lapsha ichida juda g‘alati va dahshatli topilmaga duch kelgan. Ayolning aytishicha, taom ichida yangi tug‘ilgan, hali juni chiqmagan kalamush bolasi qimirlab turgan.
Ko‘zlari endigina ochilayotgan mitti jonivor satay sousida oyoqchalarini harakatlantirayotgani tasvirlangan qisqa video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, tez orada keng muhokamaga sabab bo‘ldi. Bu haqda “Need To Know” xabar berdi.
Mijoz — mahalliy axborot vositalarida Shum xonim nomi bilan tilga olingan ayol — 7 sentyabr, dushanba kuni Gonkongdagi restoranlardan biridan 44 gonkong dollari, ya’ni 4,20 funt sterlinglik tushlik to‘plamini sotib olgan.
Ushbu to‘plam tarkibiga satay sousidagi mol go‘shti qo‘shilgan guruchli lapsha, vetchina va tuxumdan tayyorlangan omlet hamda ichimlik kirgan.
Shum xonim taomni mahalliy mulk kompaniyasidagi ish stoliga olib borib, lapsha solingan idishni ochganida, sous ichida nimadir qimirlayotganini ko‘rgan. Yaqinroq qaraganida esa, juda kichik kalamush bolasi ekanini payqagan.
U darhol idishning qopqog‘ini yopib, uni qayta ochmagan va oziq-ovqat xavfsizligi bo‘yicha mas’ul idoralarga murojaat qilgan.
Mutaxassislar tekshiruv boshladi
Shum xonim idishni yopgan holda saqlab, Oziq-ovqat va atrof-muhit gigiyenasi departamentiga shikoyat qilgan. Inspektorlar taomni ekspertiza uchun olib ketgan va restoran bo‘yicha tekshiruv boshlagan.
Departament vakili restoran oshxonasining ayrim qismlarida sanitariya-gigiyena holati “qoniqarsiz” ekanini bildirgan. Rasmiylar restoran faoliyatiga oid qoidalar asosida chora ko‘rishni boshlagan.
Shuningdek, taomning tayyorlanishi, qadoqlanishi, saqlanishi va mijozga topshirilishiga qadar bo‘lgan barcha bosqichlarini tekshirish ishlari olib borilmoqda.
Biroq mutasaddilar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video asosida darhol xulosa chiqarmaslik kerakligini ta’kidlagan. Hozircha kalamush bolasi idishga qachon va qanday tushib qolgani aniq emas.
Restoran egasi voqeadan hayratda
Restoran egasi mahalliy manbalarda Mayk nomi bilan tanilgan. U sodir bo‘lgan voqeadan “shokda” ekanini va bunday holatga ishonish qiyinligini aytgan.
Uning ta’kidlashicha, restoran bir yildan sal ko‘proq vaqtdan beri faoliyat yuritmoqda va shu paytgacha bunday mazmundagi shikoyatlar kelib tushmagan.
Maykning so‘zlariga ko‘ra, taomdagi mol go‘shti yuqori haroratda pishiriladi. Shu sababli bunday kichik jonivorning taom ichida tirik qolgani unga tushunarsiz bo‘lgan.
Restoran egasi, shuningdek, oshxona har oyda chuqur tozalanishini, zararkunandalarga qarshi maxsus ishlov berish esa oyiga ikki marta amalga oshirilishini aytdi. Voqeadan keyin restoran yana bir bor tozalanib, dezinfeksiya qilingan.
Restoran xodimi Ng xonim esa olib ketiladigan buyurtmalarni bir nechta ishchi qadoqlashini ma’lum qildi. Shu bois idishni aynan kim yopib, buyurtmani tayyor holatga keltirganini aniqlash oson emas.
Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan tekshiruv davom etmoqda.
…