Tantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Janubiy Koreya poytaxti Seulga davlat tashrifi bilan keldi.
- Oliy martabali mehmonlarni kutib olish uchun yuksak darajadagi davlat protokoliga muvofiq tantanali marosim tashkil etildi, jumladan, faxriy qorovul saf tortdi va artilleriya to'plaridan tantanali salyutlar otildi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi hamrohligida davlat tashrifi bilan Janubiy Koreya poytaxti Seul shahriga yetib bordi. Koreya Respublikasi Harbiy-havo kuchlarining Seuldagi aviabazasida oliy martabali mehmonlarni kutib olish uchun yuksak darajadagi davlat protokoliga muvofiq tantanali marosim tashkil etildi. O‘zbekiston yetakchisi sharafiga faxriy qorovul saf tortdi va artilleriya to‘plaridan tantanali salyutlar otildi. Aeroportda davlatimiz rahbarini Koreya Respublikasi Bosh vaziri o‘rinbosari — iqtisodiyot va moliya vaziri Ku Yun Chxol hamda boshqa rasmiy doiralar vakillari katta ehtirom bilan kutib oldi. Uch kunga mo‘ljallangan ushbu muhim tashrif dasturi nihoyatda tig‘iz va siyosiy-iqtisodiy jihatdan salmoqli voqealarga boy bo‘lishi kutilmoqda. Xo‘sh, Seuldagi oliy darajadagi muzokaralarda qaysi strategik yo‘nalishlar muhokama qilinadi, ilk «Markaziy Osiyo – Koreya Respublikasi» sammiti qanday tarixiy ahamiyatga ega va O‘zbekiston iqtisodiyotiga Koreyaning qanday yangi investitsiyalari kirib keladi?
Aviabazadagi tantana: Artilleriya salyutlari va oliy ehtirom
Seul shahrida O‘zbekiston delegatsiyasini kutib olish marosimi ikki tomonlama aloqalarning strategik sheriklik darajasini namoyish etdi:
Harbiy aviabazadagi rasmiy qabul: Shavkat Mirziyoyevni Koreya Harbiy-havo kuchlarining maxsus aviabazasida faxriy qorovul va yuqori martabali hukumat a’zolari kutib oldi;
Davlat protokolining cho‘qqisi: Oliy martabali mehmon sharafiga artilleriya to‘plaridan tantanali salyut berildi;
Hukumat darajasidagi qarshi olish: O‘zbekiston yetakchisini Koreya Respublikasi Bosh vaziri o‘rinbosari – iqtisodiyot va moliya vaziri Ku Yun Chxol shaxsan kutib olib, muloqotni boshladi.
Uch kunlik tig‘iz kun tartibi: Prezident, Spiker va Bosh vazir bilan uchrashuvlar
Tashrif doirasida kutilayotgan asosiy siyosiy muzokaralar ko‘lami:
Oliy darajadagi muloqot: Koreya Respublikasi Prezidenti Li Chje Myon bilan tor doirada va kengaytirilgan tarkibda strategik sheriklikni chuqurlashtirishga qaratilgan rasmiy muzokaralar bo‘lib o‘tadi;
Parlament va hukumat rahbariyati: Milliy Assambleya Spikeri Cho Chjon Shik hamda Bosh vazir Xan Son Suk bilan ikki tomonlama qonunchilik va ijro hokimiyati aloqalarini rivojlantirish yuzasidan uchrashuvlar rejalashtirilgan;
Biznes elita bilan muloqot: Koreyaning yetakchi global korporatsiyalari, yirik sanoat gigantlari va moliya institutlari rahbarlari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuvlar tashkil etiladi;
Vatandoshlar bilan samimiy suhbat: Janubiy Koreyada ta’lim olayotgan, mehnat qilayotgan va istiqomat qilayotgan o‘zbekistonlik vatandoshlar bilan uchrashuv tashrif dasturining muhim qismi bo‘ladi.
Tarixiy sammit, biznes-forum va Madaniyat kunlari
Seuldagi kun tartibi nafaqat siyosat, balki ulkan iqtisodiy va madaniy aloqalarni ham qamrab olgan:
«Markaziy Osiyo – Koreya Respublikasi» sammiti: 16 sentyabr kuni Prezidentimiz mintaqa tarixidagi ilk «Markaziy Osiyo – Koreya Respublikasi» sammitida ishtirok etadi va yangi ko‘ptomonlama formatni shakllantirish bo‘yicha tashabbuslarni ilgari suradi;
O‘zbekiston – Koreya biznes-forumi: Davlatimiz rahbari ikki mamlakat ishbilarmon doiralarining keng ko‘lamli biznes-forumi ochilishida nutq so‘zlab, yirik investitsiya loyihalariga start beradi;
O‘zbekiston madaniyati kunlari: Siyosiy-iqtisodiy tadbirlar bilan bir vaqtda Seul va mamlakatning boshqa yirik shaharlarida milliy san’atimiz, urf-odatlarimiz va madaniy merosimizni targ‘ib qiluvchi O‘zbekiston madaniyati kunlari o‘tkaziladi.
Shavkat Mirziyoyevning Janubiy Koreyaga davlat tashrifi ikki qardosh va ishonchli hamkor davlatlar o‘rtasidagi aloqalarni texnologik, sanoat va inson kapitali yo‘nalishlarida mutlaqo yangi, yuqori bosqichga ko‘tarishi shubhasiz.
Sizningcha, O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi texnologik va sanoat hamkorligi yurtimiz iqtisodiyoti rivojiga qanday yangi turtki beradi? Ilk bor o‘tkazilayotgan «Markaziy Osiyo – Koreya Respublikasi» sammiti mintaqamizning xalqaro maydondagi nufuzini qanchalik oshiradi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mamlakatimiz diplomatiyasidagi ushbu muhim tarixiy tashrif tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!
…