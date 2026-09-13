Tantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldi

·49·O‘zbekiston
Tantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Janubiy Koreya poytaxti Seulga davlat tashrifi bilan keldi.
  • Oliy martabali mehmonlarni kutib olish uchun yuksak darajadagi davlat protokoliga muvofiq tantanali marosim tashkil etildi, jumladan, faxriy qorovul saf tortdi va artilleriya to'plaridan tantanali salyutlar otildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi hamrohligida davlat tashrifi bilan Janubiy Koreya poytaxti Seul shahriga yetib bordi. Koreya Respublikasi Harbiy-havo kuchlarining Seuldagi aviabazasida oliy martabali mehmonlarni kutib olish uchun yuksak darajadagi davlat protokoliga muvofiq tantanali marosim tashkil etildi. O‘zbekiston yetakchisi sharafiga faxriy qorovul saf tortdi va artilleriya to‘plaridan tantanali salyutlar otildi. Aeroportda davlatimiz rahbarini Koreya Respublikasi Bosh vaziri o‘rinbosari — iqtisodiyot va moliya vaziri Ku Yun Chxol hamda boshqa rasmiy doiralar vakillari katta ehtirom bilan kutib oldi. Uch kunga mo‘ljallangan ushbu muhim tashrif dasturi nihoyatda tig‘iz va siyosiy-iqtisodiy jihatdan salmoqli voqealarga boy bo‘lishi kutilmoqda. Xo‘sh, Seuldagi oliy darajadagi muzokaralarda qaysi strategik yo‘nalishlar muhokama qilinadi, ilk «Markaziy Osiyo – Koreya Respublikasi» sammiti qanday tarixiy ahamiyatga ega va O‘zbekiston iqtisodiyotiga Koreyaning qanday yangi investitsiyalari kirib keladi?

Tantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldi

Aviabazadagi tantana: Artilleriya salyutlari va oliy ehtirom

Seul shahrida O‘zbekiston delegatsiyasini kutib olish marosimi ikki tomonlama aloqalarning strategik sheriklik darajasini namoyish etdi:

  • Harbiy aviabazadagi rasmiy qabul: Shavkat Mirziyoyevni Koreya Harbiy-havo kuchlarining maxsus aviabazasida faxriy qorovul va yuqori martabali hukumat a’zolari kutib oldi;

  • Davlat protokolining cho‘qqisi: Oliy martabali mehmon sharafiga artilleriya to‘plaridan tantanali salyut berildi;

  • Hukumat darajasidagi qarshi olish: O‘zbekiston yetakchisini Koreya Respublikasi Bosh vaziri o‘rinbosari – iqtisodiyot va moliya vaziri Ku Yun Chxol shaxsan kutib olib, muloqotni boshladi.

Tantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldi

Uch kunlik tig‘iz kun tartibi: Prezident, Spiker va Bosh vazir bilan uchrashuvlar

Tashrif doirasida kutilayotgan asosiy siyosiy muzokaralar ko‘lami:

  • Oliy darajadagi muloqot: Koreya Respublikasi Prezidenti Li Chje Myon bilan tor doirada va kengaytirilgan tarkibda strategik sheriklikni chuqurlashtirishga qaratilgan rasmiy muzokaralar bo‘lib o‘tadi;

  • Parlament va hukumat rahbariyati: Milliy Assambleya Spikeri Cho Chjon Shik hamda Bosh vazir Xan Son Suk bilan ikki tomonlama qonunchilik va ijro hokimiyati aloqalarini rivojlantirish yuzasidan uchrashuvlar rejalashtirilgan;

  • Biznes elita bilan muloqot: Koreyaning yetakchi global korporatsiyalari, yirik sanoat gigantlari va moliya institutlari rahbarlari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuvlar tashkil etiladi;

  • Vatandoshlar bilan samimiy suhbat: Janubiy Koreyada ta’lim olayotgan, mehnat qilayotgan va istiqomat qilayotgan o‘zbekistonlik vatandoshlar bilan uchrashuv tashrif dasturining muhim qismi bo‘ladi.

Tantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldi

Tarixiy sammit, biznes-forum va Madaniyat kunlari

Seuldagi kun tartibi nafaqat siyosat, balki ulkan iqtisodiy va madaniy aloqalarni ham qamrab olgan:

  • «Markaziy Osiyo – Koreya Respublikasi» sammiti: 16 sentyabr kuni Prezidentimiz mintaqa tarixidagi ilk «Markaziy Osiyo – Koreya Respublikasi» sammitida ishtirok etadi va yangi ko‘ptomonlama formatni shakllantirish bo‘yicha tashabbuslarni ilgari suradi;

  • O‘zbekiston – Koreya biznes-forumi: Davlatimiz rahbari ikki mamlakat ishbilarmon doiralarining keng ko‘lamli biznes-forumi ochilishida nutq so‘zlab, yirik investitsiya loyihalariga start beradi;

  • O‘zbekiston madaniyati kunlari: Siyosiy-iqtisodiy tadbirlar bilan bir vaqtda Seul va mamlakatning boshqa yirik shaharlarida milliy san’atimiz, urf-odatlarimiz va madaniy merosimizni targ‘ib qiluvchi O‘zbekiston madaniyati kunlari o‘tkaziladi.

Shavkat Mirziyoyevning Janubiy Koreyaga davlat tashrifi ikki qardosh va ishonchli hamkor davlatlar o‘rtasidagi aloqalarni texnologik, sanoat va inson kapitali yo‘nalishlarida mutlaqo yangi, yuqori bosqichga ko‘tarishi shubhasiz.

Sizningcha, O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi texnologik va sanoat hamkorligi yurtimiz iqtisodiyoti rivojiga qanday yangi turtki beradi? Ilk bor o‘tkazilayotgan «Markaziy Osiyo – Koreya Respublikasi» sammiti mintaqamizning xalqaro maydondagi nufuzini qanchalik oshiradi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mamlakatimiz diplomatiyasidagi ushbu muhim tarixiy tashrif tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!

Shavkat MirziyoyevKoreya RespublikasiMarkaziy Osiyo – Koreya Respublikasi sammitiO‘zbekiston – Koreya biznes‑forum
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Seulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldiSeulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldiBugun, 11:19«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbatBugun, 07:06Tunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarimaTunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarimaKecha, 16:57«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlari«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlariKecha, 15:078 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdiKecha, 14:56Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Kecha, 14:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi