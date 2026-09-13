13 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealar

·7·Dunyo
13 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealar
QisqachaAI yordamida tayyorlangan
  • 13 sentyabr kuni Milton Xershi tavallud topgan va Xalqaro shokolad kuni nishonlanadi.
  • Shu kuni 1902 yilda Buyuk Britaniyada jinoyat joyida qoldirilgan barmoq izlaridan sudda dalil sifatida foydalanish bilan bog‘liq dastlabki mashhur ish ko‘rilgan.
  • 1953 yilda Nikita Xrushchyov SSSR Kommunistik partiyasi Markaziy qo‘mitasining birinchi kotibi etib saylangan, 1989 yilda esa Alisher Navoiy nomidagi Davlat mukofoti ta’sis etilgan.

Bugun — 13 sentyabr, yakshanba. Taqvimdagi oddiy kundek ko‘ringan bu sana tarixda bir-biridan keskin farq qiluvchi voqealarga boy. Bir tomonda shokoladga bag‘ishlangan xalqaro sana bo‘lsa, boshqa tomonda kriminalistika tarixidagi muhim burilish, dunyo harorati bilan bog‘liq mashhur rekord va siyosiy tarixda iz qoldirgan shaxsning hokimiyatga kelishi qayd etilgan.

13 sentyabr, shuningdek, O‘zbekiston madaniyati va jahon futboli uchun ham alohida ahamiyatga ega.

13 sentyabr — Xalqaro shokolad kuni

Bugun Xalqaro shokolad kuni sifatida nishonlanadi. Ushbu sana shokolad ishlab chiqarish sanoatining mashhur namoyandalaridan biri Milton Xershining tug‘ilgan kuniga to‘g‘ri keladi. U 1857 yil 13 sentyabrda tug‘ilgan.

Qizig‘i, 13 sentyabr 7 iyul kuni nishonlanadigan Jahon shokolad kunidan farq qiladi. Ya’ni taqvimda shokoladga bag‘ishlangan bir nechta alohida sanalar mavjud.

Shokoladning tarixi esa bir necha ming yillarga borib taqaladi. Qadimgi Mesoamerika xalqlari kakaoni ichimlik sifatida iste’mol qilgan bo‘lsa, keyinchalik u Yevropa orqali butun dunyoga tarqalib, bugungi mashhur shirinlikka aylangan.

1902 yil — Barmoq izlari jinoyatni fosh etishda muhim dalilga aylandi

1902 yil 13 sentyabr kriminalistika tarixida muhim kunlardan biri sifatida qayd etilgan.

Buyuk Britaniyada jinoyat joyida qoldirilgan barmoq izlaridan sudda dalil sifatida foydalanish bilan bog‘liq dastlabki mashhur ish shu sanada ko‘rilgan. Londondagi Old-Beyli sudida barmoq izlari asosida ayblovni tasdiqlashda yangi kriminalistik yondashuv qo‘llanilgan.

Bu voqea keyinchalik barmoq izlarining shaxsni aniqlash va jinoyatlarni tergov qilishdagi ahamiyatini oshirishga xizmat qilgan.

Bugun esa daktiloskopiya kriminalistikada keng qo‘llaniladigan usullardan biri hisoblanadi.

1922 yil — Liviyadagi «57,7 daraja» voqeasi

1922 yil 13 sentyabrda Liviyaning El-Aziziya hududida juda yuqori — taxminan 58°C harorat qayd etilgan.

Uzoq yillar davomida ushbu ko‘rsatkich Yer yuzida qayd etilgan eng yuqori harorat sifatida tan olingan. Biroq keyinchalik Jahon meteorologiya tashkiloti maxsus tekshiruv o‘tkazib, o‘lchovda jiddiy xatolar bo‘lganini aniqlagan va mazkur rekordni bekor qilgan.

Shuning uchun bugungi kunda 57,7–58°C ko‘rsatkichini amaldagi rasmiy jahon rekordi deb atash to‘g‘ri emas.

Shunga qaramay, 13 sentyabr sanasi ushbu tarixiy ob-havo voqeasi bilan bog‘liq bo‘lib qolgan.

1953 yil — Xrushchyov SSSR rahbariyatida birinchi o‘ringa chiqdi

1953 yil 13 sentyabrda Nikita Xrushchyov Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasi Markaziy qo‘mitasining birinchi kotibi etib saylangan.

Xrushchyov 1964 yilgacha partiya rahbari bo‘lib, SSSR tarixida muhim va bahsli davrni boshqardi. Uning davrida Stalin shaxsiga sig‘inishni tanqid qilish va «destalinizatsiya» siyosati boshlangan.

Shu tariqa 13 sentyabr Sovet Ittifoqi siyosiy tarixida ham burilish nuqtalaridan biri bo‘lib qolgan.

1989 yil — Alisher Navoiy nomidagi Davlat mukofoti ta’sis etildi

1989 yilda O‘zbekistonda buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiy nomi bilan bog‘liq davlat mukofoti ta’sis etildi.

Mazkur mukofot adabiyot, san’at va madaniyat sohalaridagi ijodiy mehnatni rag‘batlantirishga qaratilgan muhim davlat mukofotlaridan biri sifatida shakllangan.

Alisher Navoiy nomi bilan atalishi esa o‘zbek adabiyoti va milliy ma’naviy merosining jamiyat hayotidagi o‘rnini yana bir bor namoyon etadi.

1989 yil — Tomas Myuller dunyoga keldi

1989 yil 13 sentyabrda Germaniya futboli tarixida o‘ziga xos uslubi bilan tanilgan Tomas Myuller tavallud topgan.

Myuller Germaniya terma jamoasi tarkibida 2014 yilgi jahon chempioni bo‘lgan. U ko‘p yillar davomida «Bavariya» safida ham yuqori darajada to‘p surib, klub tarixidagi eng sovrindor futbolchilardan biriga aylangan.

Futbolda uning o‘ziga xos harakatlanishi va maydondagi pozitsiya tanlashi tufayli «Raumdeuter» — «maydondagi bo‘shliqlarni topuvchi» laqabi bilan atashadi.

Myuller 13 sentyabr kuni 37 yoshni qarshi olmoqda.

13 sentyabr — bir sanada turli davrlar tutashadi

Shunday qilib, bugungi sana bir vaqtning o‘zida shokolad tarixi, kriminalistika, iqlim va ob-havo kuzatuvlari, Sovet Ittifoqi siyosati, O‘zbekiston madaniyati hamda jahon futboli bilan bog‘liq voqealarni birlashtiradi.

Ayniqsa, 1922 yildagi Liviya harorati haqidagi voqea tarixiy rekordlarning ham vaqt o‘tishi bilan qayta ko‘rib chiqilishi mumkinligini ko‘rsatsa, 1902 yildagi barmoq izlari bilan bog‘liq ish kriminalistika taraqqiyotida yangi davr boshlanganini anglatadi.

13 sentyabr shu ma’noda oddiy taqvim sanasi emas — u tarixning turli sohalarida qoldirilgan izlar birlashadigan kundir.

Xalqaro shokolad kuniMilton XershinNikita XrushchyovTomas Myuller
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lapshadan tirik kalamush bolasi chiqdi: mijoz shokdaLapshadan tirik kalamush bolasi chiqdi: mijoz shokdaBugun, 10:34Neymarning sobiq va hozirgi sevgilisi bir oshxonada: ular o‘rtasida qanday munosabat bor?Neymarning sobiq va hozirgi sevgilisi bir oshxonada: ular o‘rtasida qanday munosabat bor?Bugun, 01:59Astanada 15-qavatdan qulash bilan bog‘liq daxshatli fojia: ayol va ikki yoshli bola halok bo‘ldiAstanada 15-qavatdan qulash bilan bog‘liq daxshatli fojia: ayol va ikki yoshli bola halok bo‘ldiBugun, 01:53Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?Bugun, 01:1412 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!12 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!Bugun, 01:10Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldiUyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi