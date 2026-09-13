Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)

·56·Jamiyat
Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Farg‘onada o‘z buvisining uyidan pul o‘g‘irlash maqsadida kirgan nevara va uning sherigi ayolni o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan.
  • Sud hukmi bilan asosiy aybdor 17 yilga, uning sherigi esa 16 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
  • Ushbu jinoyat pul ilinjida boshlangan bo‘lib, uni yashirishga urinish bilan yanada og‘irlashtirilgan.

Farg‘onada o‘z buvisining uyiga o‘g‘irlik maqsadida kirgan yigit jinoyatni yashirish uchun yanada og‘ir qadamga qo‘l urgan. U sherigi bilan birga uyda bo‘lgan ayolni o‘ldirib, keyin xonadonga o‘t qo‘ygan. Sud hukmi bilan ikki nafar sudlanuvchi uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi.

Voqea ortida esa pul ilinjida sodir etilgan jinoyat va uni izlarni yo‘qotishga urinish bilan yashirishga bo‘lgan harakat turgan.

Hammasi o‘g‘irlikdan boshlangan

Ma’lum bo‘lishicha, yigit o‘rtog‘i bilan birga o‘z buvisining uyidan pul o‘g‘irlashni rejalashtirgan.

Ular xonadonda bo‘lgan paytda ayol uyiga qaytib kelgan. U uyida o‘g‘irlik sodir etilayotganini ko‘rib, nevarasini to‘xtatishga harakat qilgan.

Biroq vaziyat shu yerda yanada og‘ir tus olgan.

Yigit va uning sherigi ayolga nisbatan zo‘ravonlik ishlatib, uning hayotiga qasd qilgan.

Jinoyatni yashirish uchun uyga o‘t qo‘yilgan

Jinoyatdan keyin sudlanuvchilar sodir bo‘lgan voqeaning izlarini yashirish maqsadida xonadonga o‘t qo‘ygan.

Shu tariqa dastlab pul o‘g‘irlash niyatida boshlangan harakat inson o‘limi bilan yakunlangan og‘ir jinoyatga aylangan.

Voqea bo‘yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilib, jinoyatda ishtirok etgan shaxslar aniqlangan.

Sud ikki nafar yigitga uzoq muddatli jazo tayinladi

Jinoyat ishi sudda ko‘rib chiqilib, sudlanuvchilarning qilmishiga huquqiy baho berildi.

Sud hukmiga ko‘ra, buvisini o‘ldirishda ishtirok etgan asosiy aybdor 17 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.

Uning sherigiga esa 16 yillik qamoq jazosi tayinlangan.

Shunday qilib, bir qarashda oddiy o‘g‘irlik niyati bilan boshlangan voqea ikki nafar yigitning ko‘p yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi va bir inson hayotining fojiali yakun topishi bilan tugadi.

Bir qaror — og‘ir oqibat

Bu voqeada eng og‘ir jihatlardan biri — jinoyatning jabrlanuvchiga begona odam emas, balki uning o‘z nevarasi tomonidan sodir etilganidir.

Pul o‘g‘irlash maqsadida boshlangan harakatni to‘xtatishga uringan ayolning qarshiligi esa jinoyatchilar tomonidan yanada og‘ir oqibatlarga olib kelgan.

Jinoyatni keyinchalik yashirishga urinish esa vaziyatni yanada og‘irlashtirgan.

Sudning 17 va 16 yillik ozodlikdan mahrum qilish jazolari bilan yakunlangan mazkur ishi bir necha daqiqalik jinoiy qaror inson taqdirini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatadi.

Farg‘onao‘g‘irlikjinoyatozodlikdan mahrum
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildiFarg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildiBugun, 10:54Prezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiPrezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiBugun, 10:15Turkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiTurkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiBugun, 10:07«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandiBugun, 09:52O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!Bugun, 09:45Daraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdiDaraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdiBugun, 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari