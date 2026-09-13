Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Farg‘onada o‘z buvisining uyidan pul o‘g‘irlash maqsadida kirgan nevara va uning sherigi ayolni o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan.
- Sud hukmi bilan asosiy aybdor 17 yilga, uning sherigi esa 16 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
- Ushbu jinoyat pul ilinjida boshlangan bo‘lib, uni yashirishga urinish bilan yanada og‘irlashtirilgan.
Farg‘onada o‘z buvisining uyiga o‘g‘irlik maqsadida kirgan yigit jinoyatni yashirish uchun yanada og‘ir qadamga qo‘l urgan. U sherigi bilan birga uyda bo‘lgan ayolni o‘ldirib, keyin xonadonga o‘t qo‘ygan. Sud hukmi bilan ikki nafar sudlanuvchi uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi.
Voqea ortida esa pul ilinjida sodir etilgan jinoyat va uni izlarni yo‘qotishga urinish bilan yashirishga bo‘lgan harakat turgan.
Hammasi o‘g‘irlikdan boshlangan
Ma’lum bo‘lishicha, yigit o‘rtog‘i bilan birga o‘z buvisining uyidan pul o‘g‘irlashni rejalashtirgan.
Ular xonadonda bo‘lgan paytda ayol uyiga qaytib kelgan. U uyida o‘g‘irlik sodir etilayotganini ko‘rib, nevarasini to‘xtatishga harakat qilgan.
Biroq vaziyat shu yerda yanada og‘ir tus olgan.
Yigit va uning sherigi ayolga nisbatan zo‘ravonlik ishlatib, uning hayotiga qasd qilgan.
Jinoyatni yashirish uchun uyga o‘t qo‘yilgan
Jinoyatdan keyin sudlanuvchilar sodir bo‘lgan voqeaning izlarini yashirish maqsadida xonadonga o‘t qo‘ygan.
Shu tariqa dastlab pul o‘g‘irlash niyatida boshlangan harakat inson o‘limi bilan yakunlangan og‘ir jinoyatga aylangan.
Voqea bo‘yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilib, jinoyatda ishtirok etgan shaxslar aniqlangan.
Sud ikki nafar yigitga uzoq muddatli jazo tayinladi
Jinoyat ishi sudda ko‘rib chiqilib, sudlanuvchilarning qilmishiga huquqiy baho berildi.
Sud hukmiga ko‘ra, buvisini o‘ldirishda ishtirok etgan asosiy aybdor 17 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
Uning sherigiga esa 16 yillik qamoq jazosi tayinlangan.
Shunday qilib, bir qarashda oddiy o‘g‘irlik niyati bilan boshlangan voqea ikki nafar yigitning ko‘p yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi va bir inson hayotining fojiali yakun topishi bilan tugadi.
Bir qaror — og‘ir oqibat
Bu voqeada eng og‘ir jihatlardan biri — jinoyatning jabrlanuvchiga begona odam emas, balki uning o‘z nevarasi tomonidan sodir etilganidir.
Pul o‘g‘irlash maqsadida boshlangan harakatni to‘xtatishga uringan ayolning qarshiligi esa jinoyatchilar tomonidan yanada og‘ir oqibatlarga olib kelgan.
Jinoyatni keyinchalik yashirishga urinish esa vaziyatni yanada og‘irlashtirgan.
Sudning 17 va 16 yillik ozodlikdan mahrum qilish jazolari bilan yakunlangan mazkur ishi bir necha daqiqalik jinoiy qaror inson taqdirini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatadi.
…