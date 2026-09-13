Turkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindi

·40·Jamiyat
Turkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya ichki ishlar vaziri Mustafo Chiftchi Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida Interpol va Yevropolga o‘xshash «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etishni taklif qildi.
  • Bu tashabbusni Qozog‘iston, Ozarbayjon, Qirg‘iziston va O‘zbekiston ichki ishlar vazirlari ijobiy qabul qildi.
  • «TURKPOL»ning asosiy maqsadi turkiy davlatlar o‘rtasida transchegaraviy jinoyatlarga qarshi kurashda axborot almashinuvi va muvofiqlashuvni kuchaytirishdir.

Turkiy davlatlar o‘rtasida xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish sohasidagi hamkorlik yangi bosqichga chiqishi mumkin. Turkiya ichki ishlar vaziri Mustafo Chiftchi Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida Interpol va Yevropolga o‘xshash «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etishni taklif qildi.

E’tiborlisi, tashabbusni Qozog‘iston, Ozarbayjon, Qirg‘iziston va O‘zbekiston ichki ishlar vazirlari ijobiy qabul qilgani ma’lum qilindi. Biroq hozircha «TURKPOL» tashkil etilgani yo‘q — gap uni tuzish bo‘yicha taklif haqida bormoqda.

«TURKPOL» qanday vazifani bajarishi mumkin?

Tashabbus 11 sentyabr kuni Qozog‘iston poytaxti Ostonada o‘tkazilgan Turkiy davlatlar tashkiloti Ichki ishlar vazirlarining 3-yig‘ilishida muhokama qilindi.

Mustafo Chiftchining bildirishicha, asosiy maqsad — turkiy davlatlar o‘rtasida transchegaraviy jinoyatlarga qarshi kurashda axborot almashinuvi, muvofiqlashuv va qo‘shma harakat imkoniyatlarini kuchaytirish.

U «TURKPOL»ni Interpol va Yevropolga o‘xshash tuzilma sifatida ko‘rish mumkinligini bildirgan.

«TURKPOL» g‘oyasining asosiy maqsadi — jinoyat va jinoyatchilarga qarshi kurashda hamkorlikni yanada kuchli va institutsional asosga o‘tkazish.

O‘zbekiston ham taklifni ijobiy qabul qildi

Turkiya ichki ishlar vaziri ma’lum qilishicha, tashabbus yig‘ilishda ishtirok etgan Qozog‘iston, Ozarboyjon, Qirg‘iziston va O‘zbekiston ichki ishlar vazirlari tomonidan juda ijobiy qabul qilingan.

Bu esa g‘oyaning keyingi bosqichda turkiy davlatlar o‘rtasidagi rasmiy muhokamalardan biriga aylanishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Ayni paytda esa «TURKPOL»ning aniq vakolatlari, boshqaruv mexanizmi, qarorgohi yoki qaysi davlatda joylashishi kabi masalalar bo‘yicha yakuniy qaror qabul qilingani haqida ma’lumot berilmagan.

Avval «Jinoyatchilikka qarshi kurash kengashi» tashkil etiladi

«TURKPOL» tashabbusi alohida paydo bo‘lgan g‘oya emas.

Yig‘ilishda Turkiya tomoni taklif qilgan Jinoyatchilikka qarshi kurash kengashini tashkil etish masalasi ham ilgari surilgan va bu tashabbus qo‘shma bayonotga kiritilgan.

Kengash doirasida yangi avlod jinoiy guruhlari, terrorizm, giyohvandlik vositalari bilan bog‘liq jinoyatlar, noqonuniy migratsiya, kiberjinoyatlar, shuningdek noqonuniy bukmekerlik va qimor kabi yo‘nalishlarda hamkorlikni kuchaytirish rejalashtirilmoqda.

Chiftchi ma’lum qilishicha, kelgusi oyda Anqarada Turkiy davlatlar tashkiloti davlat rahbarlari sammiti doirasida Kengashning ta’sis kelishuvini imzolash maqsad qilingan.

Turkiy davlatlar xavfsizlik sohasida yaqinlashmoqda

«TURKPOL» taklifi Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida hamkorlikning faqat iqtisodiy yoki madaniy sohalar bilan cheklanib qolmayotganini ko‘rsatadi.

Transchegaraviy jinoyatchilik zamonaviy xavfsizlikning eng murakkab yo‘nalishlaridan biri bo‘lgani uchun davlatlar o‘rtasida tezkor ma’lumot almashish va huquqni muhofaza qiluvchi organlar o‘rtasida muvofiqlashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtayi nazardan, agar tashabbus keyingi bosqichlarda ma’qullansa, «TURKPOL» turkiy davlatlar o‘rtasida xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish sohasidagi hamkorlikning yangi institutsional mexanizmiga aylanishi mumkin.

Hozircha esa eng muhim jihat shu: Turkiy davlatlar o‘rtasida «TURKPOL» tuzish g‘oyasi rasman o‘rtaga tashlandi va O‘zbekiston ham bu tashabbusni ijobiy qabul qilgan davlatlar qatorida qayd etildi.

TURKPOLTurkiy davlatlar tashkilotiMustafo ChiftchiTranschegaraviy jinoyatchilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildiFarg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildiBugun, 10:54Prezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiPrezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiBugun, 10:15Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)Bugun, 10:02«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandiBugun, 09:52O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!Bugun, 09:45Daraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdiDaraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdiBugun, 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari