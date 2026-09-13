Luiza Rasulova Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi: "O‘z uyimda qo‘rquvda yashayapman" (video)

·166·Madaniyat
Luiza Rasulova Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi: "O‘z uyimda qo‘rquvda yashayapman" (video)

Aktrisa va teleboshlovchi Luiza Rasulova Instagram sahifasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaga videomurojaat yo‘lladi. U unda qo‘shnilari tomonidan o‘ziga va oilasiga nisbatan bosim bo‘layotganini aytib, Chilonzor tumani IIBga bergan arizasi bir yarim oydan beri ko‘rib chiqilmayotganini ta’kidladi.

Rasulovaning so‘zlariga ko‘ra, qo‘shnilaridan biri uni profilaktika inspektori bilan tanish-bilishchilik va korrupsiyada, shuningdek, elektr energiyasidan noqonuniy foydalanishda ayblagan. Yana bir qo‘shnisi esa aktrisa va uning oilasini to‘rt nafar farzandni, jumladan, uch yoshli bolani ikki yil davomida kaltaklashda ayblagan. Aktrisa bu da’volar hech qanday dalil va isbotga asoslanmaganini bildirdi.

“Qo‘limdagi arizani Chilonzor tumani IIB boshlig‘iga yo‘llaganimga yaqinda bir yarim oy bo‘ladi. Arizam bo‘yicha hech qanday natija bo‘lgani yo‘q. Hozir oilam bilan yashayotgan uyimizda psixologik bosim ostida va qo‘rquvda yashayapmiz”, dedi u.

Aktrisa, shuningdek, qo‘shnisi uning uyi oldidagi yo‘lak va eshigini muntazam videoga olayotganini aytib, bundan xavotirda ekanini bildirdi.

“Telefonda kim bilan gaplashayotgani, uyim va yo‘laklarimni kimga yuborayotgani, bundan qanday maqsad ko‘zlayotganini bilmaymiz. Men o‘z uyimda qo‘rquvda yashayapman”, deya ta’kidladi Rasulova.

U Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva, Bosh prokuror va Ichki ishlar vaziridan murojaatini nazoratga olib, holatni o‘rganish hamda qo‘shnilarining xatti-harakatlariga qonuniy baho berilishini so‘radi.

Luiza RasulovaSaida MirziyoyevaChilonzor tumani IIBQo‘shnilardangi davolar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildiBTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildiBugun, 12:00Barno Teshaboyeva: “Kampir rollari bilan kam bo‘lmadim”Barno Teshaboyeva: “Kampir rollari bilan kam bo‘lmadim”Bugun, 11:51Maykl Jekson muxlislari uchun Toshkentda unutilmas tadbir bo‘lib o‘tadiMaykl Jekson muxlislari uchun Toshkentda unutilmas tadbir bo‘lib o‘tadiBugun, 01:48Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”Bugun, 01:25Nigora tug‘ilgan kunini nishonlamoqda: turmush o‘rtog‘i uni hayratda qoldirdi (video)Nigora tug‘ilgan kunini nishonlamoqda: turmush o‘rtog‘i uni hayratda qoldirdi (video)Kecha, 18:00Turkiyaga kelin bo‘lgan Nargiza Salmonova: “Bir yil qaynonamga yalindim” (video)Turkiyaga kelin bo‘lgan Nargiza Salmonova: “Bir yil qaynonamga yalindim” (video)Kecha, 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...