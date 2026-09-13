Xitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandi

·39·Texno
Xitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda iPhone 18 Pro seriyali smartfonlari sotuvi rekord darajada boshlandi, dastlabki buyurtmalar qabul qilingan ilk soatlardayoq toʻliq sotilib ketdi.
  • Taobao platformasi maʼlumotlariga koʻra, ilk bir soat ichida iPhone 18 Pro savdosi oʻtgan yilgi iPhone 17 Pro koʻrsatkichlaridan ikki barobardan ziyod oshib ketdi.
  • Eng mashhur konfiguratsiya 256 GB xotirali va bordo rangdagi iPhone 18 Pro Max boʻldi.

Apple kompaniyasining navbatdagi flagman qurilmalari Xitoy bozorida kutilganidan ham yuqori qiziqishga sabab boʻldi. Mamlakatda iPhone 18 Pro seriyali smartfonlari uchun dastlabki buyurtmalar qabul qilina boshladi va ilk partiya qisqa fursat ichida toʻliq sotib boʻlindi. Ushbu yuqori talab smartfon bozoridagi joriy tendensiyalar va xaridorlarning yangi texnologiyalarga boʻlgan ehtiyojini yaqqol koʻrsatib bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Xitoyda yangi smartfonlarning boshlangʻich narxi 10 000 yuandan boshlanadi. Dastlabki soatlardayoq rasmiy veb-saytda ayrim konfiguratsiyadagi qurilmalarni yetkazib berish muddatlari uzaygani kuzatildi, baʼzi savdo platformalarida esa vaqtinchalik taqchillik va yetkazib berishdagi kechikishlar qayd etildi.

Taobao platformasida ulkan koʻrsatkichlar

Xitoyning yirik savdo maydonchalaridan biri boʻlgan Taobao maʼlumotlariga koʻra, dastlabki oldindan buyurtmalar boshlanganidan keyingi ilk bir soat ichida iPhone 18 Pro seriyali qurilmalari savdosi oʻtgan yilgi iPhone 17 Pro koʻrsatkichlaridan ikki barobardan ziyod oshib ketdi. Bu holat brend muxlislari har yili taqdim etiladigan yangi avlod flagmanlarini katta intizorlik bilan kutishini yana bir bor tasdiqladi.

Savdo statistikasiga koʻra, ilk kunda xaridorlar orasida eng katta mashhurlikka 256 GB xotiraga ega va bordo rangdagi iPhone 18 Pro Max versiyasi erishdi. Shuningdek, oldindan buyurtmalar ochilgan ilk tunda Taobao Flash Sale platformasida Apple mahsulotlarining umumiy savdo hajmi odatiy kundalik koʻrsatkichga nisbatan 25 barobardan ziyod oshgani maʼlum qilindi.

Yetkazib berish va kelgusidagi rejalar

Yuzaga kelgan yuqori talab fonida platforma vakillari xaridorlarni xotirjam qilishga harakat qilishdi. Ularning taʼkidlashicha, platforma yangi smartfonlarning yetarli zaxirasiga ega boʻlib, eng ommabop konfiguratsiyalar muntazam ravishda toʻldirib boriladi. Xitoy boʻylab 4000 dan ortiq vakolatli doʻkonlar uzluksiz yetkazib berish jarayonini taʼminlamoqda.

Mutaxassislarning fikricha, qurilmalar erkin savdo rejimiga oʻtgach, logistika tizimining mukammalligi evaziga ayrim hududlardagi xaridorlar oʻz buyurtmalarini atigi 18 daqiq ichida qoʻlga kiritish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu esa Apple kompaniyasining Osiyo bozoridagi taʼminot zanjiri naqadar samarali yoʻlga qoʻyilganini koʻrsatadi.

AppleiPhone 18 ProXitoyTexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiHuawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiBugun, 11:56Amerikaning Radia kompaniyasi ulkan WindRunner samolyotini loyihalashtirmoqdaAmerikaning Radia kompaniyasi ulkan WindRunner samolyotini loyihalashtirmoqdaBugun, 02:53Xiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdiXiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdiBugun, 02:27SpaceX Starlink’ni toʻlaqonli 5G operatoriga aylantirmoqchiSpaceX Starlink’ni toʻlaqonli 5G operatoriga aylantirmoqchiBugun, 01:53iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!Bugun, 01:41Kelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiKelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!