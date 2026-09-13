Xitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda iPhone 18 Pro seriyali smartfonlari sotuvi rekord darajada boshlandi, dastlabki buyurtmalar qabul qilingan ilk soatlardayoq toʻliq sotilib ketdi.
- Taobao platformasi maʼlumotlariga koʻra, ilk bir soat ichida iPhone 18 Pro savdosi oʻtgan yilgi iPhone 17 Pro koʻrsatkichlaridan ikki barobardan ziyod oshib ketdi.
- Eng mashhur konfiguratsiya 256 GB xotirali va bordo rangdagi iPhone 18 Pro Max boʻldi.
Apple kompaniyasining navbatdagi flagman qurilmalari Xitoy bozorida kutilganidan ham yuqori qiziqishga sabab boʻldi. Mamlakatda iPhone 18 Pro seriyali smartfonlari uchun dastlabki buyurtmalar qabul qilina boshladi va ilk partiya qisqa fursat ichida toʻliq sotib boʻlindi. Ushbu yuqori talab smartfon bozoridagi joriy tendensiyalar va xaridorlarning yangi texnologiyalarga boʻlgan ehtiyojini yaqqol koʻrsatib bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Xitoyda yangi smartfonlarning boshlangʻich narxi 10 000 yuandan boshlanadi. Dastlabki soatlardayoq rasmiy veb-saytda ayrim konfiguratsiyadagi qurilmalarni yetkazib berish muddatlari uzaygani kuzatildi, baʼzi savdo platformalarida esa vaqtinchalik taqchillik va yetkazib berishdagi kechikishlar qayd etildi.
Taobao platformasida ulkan koʻrsatkichlarXitoyning yirik savdo maydonchalaridan biri boʻlgan Taobao maʼlumotlariga koʻra, dastlabki oldindan buyurtmalar boshlanganidan keyingi ilk bir soat ichida iPhone 18 Pro seriyali qurilmalari savdosi oʻtgan yilgi iPhone 17 Pro koʻrsatkichlaridan ikki barobardan ziyod oshib ketdi. Bu holat brend muxlislari har yili taqdim etiladigan yangi avlod flagmanlarini katta intizorlik bilan kutishini yana bir bor tasdiqladi.
Savdo statistikasiga koʻra, ilk kunda xaridorlar orasida eng katta mashhurlikka 256 GB xotiraga ega va bordo rangdagi iPhone 18 Pro Max versiyasi erishdi. Shuningdek, oldindan buyurtmalar ochilgan ilk tunda Taobao Flash Sale platformasida Apple mahsulotlarining umumiy savdo hajmi odatiy kundalik koʻrsatkichga nisbatan 25 barobardan ziyod oshgani maʼlum qilindi.
Yetkazib berish va kelgusidagi rejalarYuzaga kelgan yuqori talab fonida platforma vakillari xaridorlarni xotirjam qilishga harakat qilishdi. Ularning taʼkidlashicha, platforma yangi smartfonlarning yetarli zaxirasiga ega boʻlib, eng ommabop konfiguratsiyalar muntazam ravishda toʻldirib boriladi. Xitoy boʻylab 4000 dan ortiq vakolatli doʻkonlar uzluksiz yetkazib berish jarayonini taʼminlamoqda.
Mutaxassislarning fikricha, qurilmalar erkin savdo rejimiga oʻtgach, logistika tizimining mukammalligi evaziga ayrim hududlardagi xaridorlar oʻz buyurtmalarini atigi 18 daqiq ichida qoʻlga kiritish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu esa Apple kompaniyasining Osiyo bozoridagi taʼminot zanjiri naqadar samarali yoʻlga qoʻyilganini koʻrsatadi.
…