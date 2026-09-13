Yevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildi
O‘zbekiston chempioni Farg‘onaning «Neftchi» klubi qit’aning eng nufuzli turniri — Osiyo Chempionlar ligasi Eliti bahslari oldidan milliy futbolimiz uchun chinakam shov-shuvli va darajasi yuqori bo‘lgan transferni rasmiylashtirdi. Farg‘onaliklar uzoq yillar Angliya chempionatlarida to‘p surgan, Finlyandiya milliy terma jamoasi safida Yevropa chempionatida ishtirok etgan 27 yoshli mahoratli markaziy hujumchi Markus Forss bilan rasman shartnoma imzolaganini e’lon qildi. Faoliyatining katta qismini «Brentford» va «Midlsbro» kabi tumanli albion klublarida o‘tkazgan skandinaviyalik yulduzning o‘zbek futboliga kelishi chempionatimiz tarixidagi eng e’tiborga molik transferlardan biriga aylanmoqda.
Muhim jihati shundaki, tajribali to‘purar Farg‘ona klubiga faqat va faqat Elit OCHL musobaqasida yordam bera oladi. Xo‘sh, Fransiya darvozasini ishg‘ol qilgan Markus Forss «Neftchi» hujum chizig‘iga qanday yangi nafas olib kiradi, Angliya futboli maktabi farg‘onaliklarning Osiyo maydonlaridagi imkoniyatlarini qay darajada oshiradi va ushbu transfer Elit OCHL oldidan nimalarni va’da qilmoqda?
Angliya futboli tarbiyalanuvchisi: «Vest Bromvich»dan «Brentford» va «Midlsbro»gacha
Markus Forss Angliyaning eng kuchli va raqobatbardosh futbol muhitida chiniqqan:
Ingliz tizimidagi o‘sish: 1999 yil 18 iyunda Finlyandiyaning Turku shahrida tavallud topgan forvard 13 yoshidayoq «Vest Bromvich» akademiyasiga qabul qilingan;
«Brentford» safidagi porlash: 2018 yilda «Brentford» asosiy tarkibida debyut qilgan Forss 2022 yilgacha klubda harakat qildi. U ijara asosida «Uimbldon» (18 o‘yinda 11 ta gol) hamda «Hall Siti» klublarida yuqori samaradorlik namoyish etdi;
Chempionshipdagi to‘purarlik davri: 2022 yil yozida u Angliyaning nomdor jamoasi «Midlsbro» safiga o‘tdi va ushbu klubda 90 dan ortiq bahsda maydonga tushib, 18 ta gol kiritdi;
So‘nggi bekat va jismoniy ko‘rsatkichlar: 2025/26 yilgi mavsumni «Bolton» safida o‘tkazgan 1,82 metr bo‘yli, o‘ng oyoqda o‘ynaydigan hujumchi nafaqat markazda, balki har ikkala qanotda ham birdek xavfli harakatlana oladi.
Fransiya darvozasiga gol va Yevro-2020: Finlyandiya termasidagi izlar
Forss o‘z mamlakatining barcha yosh toifasidagi terma jamoalarini bosib o‘tgan haqiqiy milliy kadrdir:
U-17 dan bosh jamoagacha: Hujumchi Finlyandiyaning U-17, U-18, U-19 va U-21 tarkiblarida muntazam to‘p surgan;
Shov-shuvli debyut: 2020 yil noyabr oyida Finlyandiya bosh jamoasidagi ilk uchrashuvidanoq amaldagi jahon chempioni bo‘lib turgan Fransiya termasi darvozasini ishg‘ol etib, katta shov-shuv ko‘targan;
Qit’a birinchiligi tajribasi: Forss Yevropa chempionati — Yevro-2020 final bosqichi tarkibidan joy olgan. Bugungi kunga qadar u o‘z milliy jamoasi libosida 21 ta o‘yin o‘tkazib, 2 ta golga mualliflik qilgan.
«Neftchi» va Elit OCHL: Farg‘onaliklarning yangi darajadagi maqsadi
Angliya futboli nafasini olib kelayotgan fin hujumchisi qit’a bahslarida asosiy qurolga aylanadi:
Faqat qit’a musobaqasi uchun zayavka: 27 yoshli to‘purar reglament va shartnomaga muvofiq «Neftchi»ga faqat Osiyo Chempionlar ligasi Eliti musobaqasida yordam beradi;
Farg‘onaga katta tajriba: Klub matbuot xizmati ta’kidlaganidek, Forss o‘zining Angliyadagi va xalqaro maydondagi yuqori darajali tajribasini Farg‘onaga olib kelmoqda;
Hujum chizig‘ining kuchayishi: Osiyoning eng boy va kuchli klublari bilan to‘qnashuvlarda yuqori pressing, inglizcha tezlik va jarima maydonidagi kurashchanlik «Neftchi» uchun hal qiluvchi ustunlik bo‘lishi kutilmoqda.
O‘zbekiston chempioni sifatida Elit OCHLda munosib ishtirok etishni maqsad qilgan «Neftchi» Markus Forss transferi orqali o‘z ambitsiyalari naqadar yuqori ekanini butun qit’aga namoyish etdi.
Sizningcha, Angliya chempionatlari va Yevro-2020 tajribasiga ega Markus Forss «Neftchi» safida Elit OCHLning eng yaxshi to‘purarlaridan biriga aylana oladimi? Farg‘ona klubining ushbu kuchli legioner bilan qit’a maydonlarida guruhdan chiqish imkoniyatini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu shov-shuvli transfer tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda «Neftchi» muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…