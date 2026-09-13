Chorva bozorida hammani hayratga solgan qo‘y: uning ko‘rinishi sir bo‘lib qolmoqda
Ijtimoiy tarmoqlarda chorva bozorida tasvirga olingan noodatiy video keng tarqalib, foydalanuvchilar e’tiborini tortmoqda. Videoda tashqi ko‘rinishi bilan boshqalardan ajralib turadigan, dumbasi g‘ayrioddiy tarzda osilib qolgan qo‘yni ko‘rish mumkin.
Videodagi qo‘yning aynan dum qismi atrofidagi noodatiy ko‘rinishi bozordagi odamlarning ham e’tiboridan chetda qolmagan. Kadrlar internetda tarqalgach, foydalanuvchilar orasida ham turli munosabatlar paydo bo‘ldi.
Qo‘yning bunday ko‘rinishiga nima sabab bo‘lgani esa hozircha ma’lum emas.
Qo‘ylarda dumg‘aza qismidagi yog‘ to‘planishi zotiga va organizm xususiyatlariga qarab turlicha bo‘ladi. Shu sababli faqat videoga qarab hayvonning sog‘lig‘i yoki holati haqida aniq xulosa chiqarib bo‘lmaydi.
Hozircha tarqalgan videoda qo‘yning nima sababdan bunday ko‘rinishga kelgani haqida rasmiy yoki mutaxassis izohi keltirilmagan.
Izohlar 0
…