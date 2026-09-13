Chorva bozorida hammani hayratga solgan qo‘y: uning ko‘rinishi sir bo‘lib qolmoqda

·106·Jamiyat
Chorva bozorida hammani hayratga solgan qo‘y: uning ko‘rinishi sir bo‘lib qolmoqda

Ijtimoiy tarmoqlarda chorva bozorida tasvirga olingan noodatiy video keng tarqalib, foydalanuvchilar e’tiborini tortmoqda. Videoda tashqi ko‘rinishi bilan boshqalardan ajralib turadigan, dumbasi g‘ayrioddiy tarzda osilib qolgan qo‘yni ko‘rish mumkin.

Videodagi qo‘yning aynan dum qismi atrofidagi noodatiy ko‘rinishi bozordagi odamlarning ham e’tiboridan chetda qolmagan. Kadrlar internetda tarqalgach, foydalanuvchilar orasida ham turli munosabatlar paydo bo‘ldi.

Qo‘yning bunday ko‘rinishiga nima sabab bo‘lgani esa hozircha ma’lum emas.

Qo‘ylarda dumg‘aza qismidagi yog‘ to‘planishi zotiga va organizm xususiyatlariga qarab turlicha bo‘ladi. Shu sababli faqat videoga qarab hayvonning sog‘lig‘i yoki holati haqida aniq xulosa chiqarib bo‘lmaydi.

Hozircha tarqalgan videoda qo‘yning nima sababdan bunday ko‘rinishga kelgani haqida rasmiy yoki mutaxassis izohi keltirilmagan.

chorva bozorinoma’lum qo‘ytartilgan videoqo‘yning dum
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oliygoh talabalari ijara to‘lovini qoplash uchun onlayn ariza berish tartibi...Oliygoh talabalari ijara to‘lovini qoplash uchun onlayn ariza berish tartibi...Kecha, 22:24Asalari nega chaqqandan keyin o‘ladi? Uning chaqishi ortida hayratlanarli mexanizm bor...Asalari nega chaqqandan keyin o‘ladi? Uning chaqishi ortida hayratlanarli mexanizm bor...Kecha, 19:36Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?Kecha, 18:4050 yoshdan oshgan ayollar ham ona bo‘ldi: O‘zbekistonda yangi statistika50 yoshdan oshgan ayollar ham ona bo‘ldi: O‘zbekistonda yangi statistikaKecha, 12:58Malibu haydovchisi ushlandi: Odamlarni urib ketishiga bir baxya qolgan qoidabuzar uzr so‘radiMalibu haydovchisi ushlandi: Odamlarni urib ketishiga bir baxya qolgan qoidabuzar uzr so‘radiKecha, 11:01Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildiFarg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildiKecha, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)