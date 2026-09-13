«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!
Angliya Premer-ligasining 4-turi doirasida butun dunyo futbol ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan markaziy bahs — «Old Trafford» stadionida bo‘lib o‘tgan qaynoq Manchester derbisi kutilmagan dramatik voqealarga boy bo‘ldi. Bahsning dastlabki qismidayoq — 23-daqiqada Fil Foden qizil kartochka olib maydondan chetlatilganiga qaramay, Enso Mareska boshqaruvidagi «Manchester Siti» bir kishi kam bo‘lib harakat qilib, azaliy raqibi «Manchester Yunayted»ni 1:0 hisobida taslim etdi. Qahramonlik ko‘rsatgan «shaharliklar» safida yagona va hal qiluvchi to‘pni jamoaning asosiy yulduzi, to‘xtatib bo‘lmas norvegiyalik hujumchi Erling Holand kiritdi.
O‘zbekistonlik millionlab futbol ixlosmandlari uchun ahamiyatli jihati shundaki, milliy jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov ushbu dahshatli derbini mehmonlarning zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazdi. To‘rtta turdan so‘ng 100 foizlik natija ko‘rsatib, 12 ochko bilan «Arsenal» bilan birga peshqadamlik qilayotgan «Siti» Manchester shahrining chinakam xo‘jayini kim ekanini yana bir bor isbotladi; 4 ochkoga ega «MYU» esa turnir jadvalida 13-o‘ringa tushib ketdi. Xo‘sh, Mareska shogirdlari bir soatdan ortiq vaqt davomida 10 kishi bo‘lib g‘alabani qanday himoya qildi, Holandning 60-daqiqadagi goli qanday tug‘ildi va «Yunayted» o‘z uyida ko‘pchilik bo‘la turib nega taslim bo‘ldi?
«Old Trafford»dagi qizil kartochka va Holandning hal qiluvchi zarbasi
Derbining kechishi va murosasiz daqiqalari:
23-daqiqadagi shok holati: Fil Fodenning o‘yin qoidasini buzgani uchun maydondan chetlatilishi mehmonlarni deyarli butun bahs davomida 10 kishi bo‘lib kurashishga majbur qildi;
Holanddan klassik jazo: Mezbonlar son jihatdan ustunlikka ega bo‘lishiga qaramay, 60-daqiqada norvegiyalik to‘purar Erling Holand o‘z imkoniyatini qo‘ldan boy bermay, uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona golni urdi;
Donnarumma va mudofaa devori: Janluiji Donnarumma, Ruben Diash, Yoshko Gvardiol va Mark Gehidan iborat mudofaa chizig‘i «qizil iblislar»ning ketma-ket hujumlarini bexato bartaraf etdi;
Keskin va sariq kartochkalarga boy yakun: 80-daqiqalardan so‘ng maydonda asablar chidamadi — Yoshko Gvardiol, Harri Maguayr va Enso Fernandes hakam tomonidan ogohlantirildi.
Husanov zaxirada, «Siti» esa taktik iroda ko‘rsatdi
Enso Mareska kamchilikda qolgan tarkibni mahorat bilan qayta qurdi:
Abduqodir Husanov qaydnomada: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi ushbu klassik to‘qnashuvda «Siti» zaxirasidan o‘rin oldi va murabbiylar shtabi asosiy himoya juftligiga ishonch bildirdi;
Ikkinchi bo‘limdagi rotatsiyalar: Rayan Sherki o‘rniga Iliman Ndiaye maydonga tushirilib, qarshi hujumlar kuchaytirildi, so‘nggi daqiqalarda esa Enso Fernandes o‘rniga Niko O'Rayli maydonga chiqib, markazni mustahkamladi;
«MYU» hujumidagi zaiflik: Ruben Amorim/murabbiylar shtabi zaxiradan Benyamin Sheshko va Yoshua Zirkzeni tashlagan bo‘lsa-da, Mbeumo, Kunya va Reshford uchligi 10 kishi bo‘lib himoyalangan raqibni ojiz qoldira olmadi.
Jadvaldagi manzara: 12 ochko va «Arsenal» bilan qo‘shhokimlik
Ushbu g‘alaba chempionlik poygasida «shaharliklar»ning kuchini ko‘rsatib qo‘ydi:
«Siti» peshqadamlikda: 4 ta o‘yinda 4 ta g‘alaba qayd etgan «Manchester Siti» ochkolarini 12 taga yetkazib, Londonning «Arsenal» klubi bilan birga APL cho‘qqisini bo‘lishib turibdi;
«Manchester Yunayted» inqirozda: O‘z maydonida sodda imkoniyatni boy bergan «qizil iblislar» 4 turdan keyin bor-yo‘g‘i 4 ochko bilan jadvalning 13-pog‘onasiga quladi;
Iroda g‘alabasi: Safarda kamchilikda o‘ynab qo‘lga kiritilgan bu 3 ochko «shaharliklar»ning nafaqat hujum, balki taktik intizom va ruhiy matonat borasida ham mukammalligini yana bir bor isbotladi.
Fil Fodenning chetlatilishi fonida «Old Trafford»da qayd etilgan ushbu g‘alaba «Manchester Siti»ning mavsumdagi eng ta’sirli va irodali o‘yinlaridan biri bo‘lib qoladi.
Sizningcha, «Manchester Siti»ning 10 kishi bo‘lib ham «Manchester Yunayted»ni o‘z uyida mag‘lub etishi jamoalar o‘rtasidagi daraja farqi qanchalik katta ekanini ko‘rsatadimi? Abduqodir Husanov yaqin turlarda «Siti»ning asosiy tarkibida maydonga tushishga tayyormi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APL derbisidagi ushbu qaynoq to‘qnashuv tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…