Oliygoh talabalari ijara to‘lovini qoplash uchun onlayn ariza berish tartibi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Davlat tomonidan talabalar uchun ijara to‘lovining bir qismini qoplash tizimi raqamlashtirildi va http://kontrakt.edu.uz platformasi orqali onlayn ariza topshirish yo‘lga qo‘yildi.
- Yangi qabul qilingan 1-bosqich talabalaridan dastlabki ikki oy uchun ijara shartnomasi talab etilmaydi, biroq 2-kurs va undan yuqori bosqich talabalari uchun rasmiy ijara shartnomasini http://ijara.soliq.uz portalida ro‘yxatdan o‘tkazish majburiy.
Yangi o‘quv yili boshlanishi bilan poytaxt va viloyat markazlaridagi oliy ta’lim muassasalari talabalari uchun eng dolzarb masalalardan biri — turar joy va ijara to‘lovlari hisoblanadi. Talaba-yoshlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash maqsadida davlat tomonidan ijara to‘lovining bir qismini qoplab berish tizimi to‘liq raqamlashtirilgan holda yo‘lga qo‘yildi. Endilikda ortiqcha qog‘ozbozlik va navbatlarsiz, uydan chiqmagan holda maxsus elektron platforma orqali onlayn ariza topshirish imkoniyati yaratildi.
Eng e’tiborga molik jihati shundaki, tizimga yangi qabul qilingan 1-bosqich talabalari uchun maxsus imtiyoz ko‘zda tutilgan bo‘lib, ulardan dastlabki oylar uchun rasmiy ijara shartnomasi talab qilinmaydi! Xo‘sh, ijara pulining bir qismini olish uchun onlayn ariza qay tartibda topshiriladi, 2-kurs va undan yuqori bosqich talabalari qanday talablarni bajarishi shart hamda soliq organlarida shartnomani ro‘yxatdan o‘tkazish qanday amalga oshiriladi?
Atigi 3 ta qadam: Ijara puli uchun onlayn ariza topshirish yo‘riqnomasi
Talabalar o‘z shaxsiy ma’lumotlari orqali jarayonni quyidagi oddiy ketma-ketlikda amalga oshirishi mumkin:
1-qadam: Ro‘yxatdan o‘tish va kabinetga kirish: Dastlab talabalarning shartnomaviy platformasi — http://kontrakt.edu.uz axborot tizimiga kiriladi, kerakli ma’lumotlar kiritilib, shaxsiy kabinet ochiladi;
2-qadam: Kerakli bo‘limni tanlash: Shaxsiy kabinetning asosiy boshqaruv menyusidan «Ijara to‘lovlari» rukni tanlanadi;
3-qadam: Arizani yo‘llash: Barcha tegishli ma’lumotlar tizimda aks etganidan so‘ng «Ariza yuborish» tugmasi bosiladi va murojaat ko‘rib chiqish uchun oliygoh mas’ullariga yuboriladi.
1-kurs talabalariga katta yengillik: Kimdan shartnoma so‘ralmaydi?
Hukumat qaroriga binoan, yangi talabalarning moslashuv davri inobatga olingan:
Sentyabr va oktyabr oylari uchun imtiyoz: 1-bosqichga qabul qilingan talabalardan o‘quv yilining ilk ikki oyi — sentyabr va oktyabr uchun ijara shartnomasi bo‘lishi talab etilmaydi;
Yuqori kurs talabalari diqqatiga: 2-bosqich va undan yuqori kursda tahsil olayotgan barcha talabalar uchun davlat kompensatsiyasini olishda rasmiy tuzilgan va hisobga qo‘yilgan ijara shartnomasining bo‘lishi qat’iy majburiy hisoblanadi;
Elektron hisobga qo‘yish xizmati: Ijara shartnomalarini uy egasi bilan birgalikda Davlat soliq qo‘mitasining maxsus http://ijara.soliq.uz portali orqali tez va bepul ro‘yxatdan o‘tkazish talab etiladi.
Huquqiy asos va moliyaviy ko‘mak kafolati
Mazkur mexanizm davlat tomonidan qonuniy tartibga solingan bo‘lib, talabalar o‘z huquqlarini bilishlari muhim:
Vazirlar Mahkamasining 605-sonli qarori: Talabalarga oylik ijara to‘lovining bir qismini qoplab berish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining 2021 yil 24 sentyabrdagi tegishli qarori bilan mustahkamlangan;
To‘lovlarning ochiqligi: Tizim shaffof bo‘lib, arizaning qay darajada ko‘rib chiqilayotgani, ajratilgan mablag‘lar haqidagi barcha hisobotlar bevosita talabaning shaxsiy kabinetida ko‘rinib turadi;
Talaba budjetiga yengillik: Ushbu moliyaviy dastur yoshlarning sifatli bilim olishi, moddiy qiyinchiliklarsiz yashashi va ota-onalarning yukni yengillatishga qaratilgan.
Ijarada yashayotgan talabalar berilgan ushbu imkoniyatdan foydalanib, to‘lovlarini o‘z vaqtida rasmiylashtirishlari va arizalarini tezda topshirishlari tavsiya etiladi.
Siz yoki talaba tanishlaringiz ushbu tizim orqali ijara kompensatsiyasini olishga ulgurdingizmi? Tizimda ro‘yxatdan o‘tish yoki shartnomani rasmiylashtirishda qandaydir qiyinchilik yoki savollarga duch keldingizmi? O‘z tajribangiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda talabalar uchun nihoyatda muhim va foydali bo‘lgan ushbu yo‘riqnomani barcha talaba do‘stlaringiz, kursdoshlar guruhlari va ota-onalarga ulashing!
Izohlar 0
…