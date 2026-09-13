McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Dunyoga mashhur McDonald's nihoyat O‘zbekistonga kirib kelmoqda. Toshkentda fastfud gigantining mamlakatdagi birinchi restorani ochilishi rejalashtirilayotgani ma’lum qilindi. Yangilikni kompaniyaning distribyutori o‘z sahifasida e’lon qilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, McDonald's restoranining ishga tushirilishi yaqin vaqt ichida kutilmoqda. Biroq hozircha uning aniq ochilish sanasi hamda Toshkentning qaysi hududida joylashishi haqida ma’lumot berilmagan.
Eng qizig‘i — McDonald's O‘zbekistonda ilk bor o‘z restoranini ochishga tayyorlanmoqda.
McDonald's dunyoning eng taniqli tez tayyorlanadigan ovqatlanish tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Brendning O‘zbekistonda paydo bo‘lishi yillar davomida uning mashhur taomlarini kutganlar uchun muhim yangilik bo‘lishi mumkin. Ilk restoran ishga tushgach, o‘zbekistonliklar McDonald's menyusidagi mashhur taomlarni Toshkentning o‘zida tatib ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi.
Izohlar 0
…