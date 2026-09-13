McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi

·43·O‘zbekiston
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi

Dunyoga mashhur McDonald's nihoyat O‘zbekistonga kirib kelmoqda. Toshkentda fastfud gigantining mamlakatdagi birinchi restorani ochilishi rejalashtirilayotgani ma’lum qilindi. Yangilikni kompaniyaning distribyutori o‘z sahifasida e’lon qilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, McDonald's restoranining ishga tushirilishi yaqin vaqt ichida kutilmoqda. Biroq hozircha uning aniq ochilish sanasi hamda Toshkentning qaysi hududida joylashishi haqida ma’lumot berilmagan.

Eng qizig‘i — McDonald's O‘zbekistonda ilk bor o‘z restoranini ochishga tayyorlanmoqda.

McDonald's dunyoning eng taniqli tez tayyorlanadigan ovqatlanish tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Brendning O‘zbekistonda paydo bo‘lishi yillar davomida uning mashhur taomlarini kutganlar uchun muhim yangilik bo‘lishi mumkin. Ilk restoran ishga tushgach, o‘zbekistonliklar McDonald's menyusidagi mashhur taomlarni Toshkentning o‘zida tatib ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi.

McDonald'sMcDonald's ToshkentMcDonald's O‘zbekistonToshkent restorani
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident kuch tuzilmalariga: «Bironta g‘o‘daygan boyvachcha paydo bo‘lsa — kechirmayman!»Prezident kuch tuzilmalariga: «Bironta g‘o‘daygan boyvachcha paydo bo‘lsa — kechirmayman!»Kecha, 20:37Seulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldiSeulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldiKecha, 11:19Tantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldiTantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldiKecha, 11:12«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbatKecha, 07:06Tunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarimaTunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarima12.09, 16:57«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlari«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlari12.09, 15:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi