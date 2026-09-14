Daydream ilovasi Apple Intelligence yordamida yangi xaridi funksiyalarini taqdim etdi

·35·Texno
Daydream ilovasi Apple Intelligence yordamida yangi xaridi funksiyalarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Daydream ilovasi iPhone foydalanuvchilari uchun galereyadagi kiyim-kechak suratlarini xarid qilish imkonini beruvchi va Siri orqali qidiruvni taʼminlovchi ikkita yangi funksiyani ishga tushirdi.
  • Ushbu yangiliklar Apple kompaniyasining soʻnggi vositalari asosida yaratilgan boʻlib, foydalanuvchilarga kundalik xarid jarayonini soddalashtirishni maqsad qilgan.

Sunʼiy intellektga asoslangan Daydream moda qidiruv ilovasi iPhone foydalanuvchilari uchun galereyadagi kiyim-kechak suratlarini xarid qilish imkoniga aylantiruvchi hamda Siri orqali qidiruvni taʼminlovchi ikkita yangi funksiyani ishga tushirdi. Ushbu yangiliklar Apple kompaniyasining dasturchilar uchun moʻljallangan soʻnggi vositalari asosida yaratilgan boʻlib, foydalanuvchilarga kundalik xarid jarayonini yanada soddalashtirishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, mazkur imkoniyatlardan foydalanish uchun foydalanuvchining qurilmasida tegishli operatsion tizim oʻrnatilgan, Siri sunʼiy intellekti faollashtirilgan va Daydream ilovasi yuklab olingan boʻlishi talab etiladi. Dastur iOS qurilmalari uchun bepul taqdim etiladi va u bozordagi boshqa oʻxshash vositalardan oʻzining yoʻnaltirilgan funksionalligi bilan ajralib turadi.

Suratlar va ovozli yordamchi orqali oson qidiruv

Birinchi funksiya Appleʼning tasvir kontekstini aniqlash imkoniyatlariga tayanadi. Unga koʻra, foydalanuvchilar oʻzlarining Photos ilovasidagi saqlangan rasmlardan toʻgʻridan-toʻgʻri kiyim qidirishlari mumkin. Masalan, Instagram yoki Pinterest tarmogʻidan olingan skrinshot Daydream ilovasiga yuklanganda, u suratlardagi sviter, shim, poyabzal yoki aksessuarlarni alohida boʻlaklarga ajratib chiqadi.

Dastur oʻzining taxminan 3 million mahsulotdan iborat katalogi yordamida aynan oʻsha kiyimni sotuvchi chakana savdo doʻkonini topib beradi. Agar mahsulot sotuvda qolmagan boʻlsa, ilova oʻxshash variantlarni tavsiya qiladi. Shuningdek, foydalanuvchilar “Menga bu sviter yoqdi, lekin uni qizil rangda xohlayman” kabi oʻzgarishlarni ham soʻrov sifatida kiritishlari mumkin.

Siri integratsiyasi va shaxsiylashtirilgan yondashuv

Ikkinchi yangi imkoniyat Siri orqali tabiiy tilda ishlaydigan qidiruv funksiyasidir. Bunda foydalanuvchilar Daydream ilovasini ochib oʻtirmasdan, ovozli yoki matnli tarzda soʻrov yuborishlari mumkin. Masalan, “Hey, Siri, Daydreamʼdan dushanba kungi yigʻilishim uchun chiroyli kastyum qidirib ber,” deb murojaat qilish imkoniyati yaratilgan.

Daydream asoschisi va bosh direktori Julie Bornsteinʼning tushuntirishicha, agar foydalanuvchilar ilovadagi oʻlchamlar, afzal koʻrilgan brendlar, shaxsiy uslub va byudjet kabi maʼlumotlarni oʻz ichiga olgan Style Passport boʻlimini toʻldirgan boʻlsa, natijalar yanada aniq va shaxsiylashtirilgan boʻladi.

Bugungi kunda Google va Amazon kabi yirik kompaniyalar, shuningdek, kichikroq Onton hamda Alta kabi startaplar sunʼiy intellektga asoslangan xarid vositalarini faol rivojlantirmoqda. Biroq Dayrah rahbariyati koʻpgina vizual qidiruv vositalarida moda sohasidagi yetarli tajriba yoʻqligini, natijada ular noaniq yoki ishonchsiz brendlarni koʻrsatishini taʼkidlab, oʻz mahsulotining oʻziga xosligiga ijobiy baho bermoqda.

DaydreamApple IntelligenceSiriModaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iOS 27 yangilanishi va yangi Siri imkoniyatlariiOS 27 yangilanishi va yangi Siri imkoniyatlariBugun, 22:30NASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdiNASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdiBugun, 22:27Starlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladiStarlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladiBugun, 20:25Mechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlariMechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlariBugun, 19:25Xiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdiXiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdiBugun, 18:52Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiOppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi