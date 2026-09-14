Daydream ilovasi Apple Intelligence yordamida yangi xaridi funksiyalarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Daydream ilovasi iPhone foydalanuvchilari uchun galereyadagi kiyim-kechak suratlarini xarid qilish imkonini beruvchi va Siri orqali qidiruvni taʼminlovchi ikkita yangi funksiyani ishga tushirdi.
- Ushbu yangiliklar Apple kompaniyasining soʻnggi vositalari asosida yaratilgan boʻlib, foydalanuvchilarga kundalik xarid jarayonini soddalashtirishni maqsad qilgan.
Sunʼiy intellektga asoslangan Daydream moda qidiruv ilovasi iPhone foydalanuvchilari uchun galereyadagi kiyim-kechak suratlarini xarid qilish imkoniga aylantiruvchi hamda Siri orqali qidiruvni taʼminlovchi ikkita yangi funksiyani ishga tushirdi. Ushbu yangiliklar Apple kompaniyasining dasturchilar uchun moʻljallangan soʻnggi vositalari asosida yaratilgan boʻlib, foydalanuvchilarga kundalik xarid jarayonini yanada soddalashtirishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, mazkur imkoniyatlardan foydalanish uchun foydalanuvchining qurilmasida tegishli operatsion tizim oʻrnatilgan, Siri sunʼiy intellekti faollashtirilgan va Daydream ilovasi yuklab olingan boʻlishi talab etiladi. Dastur iOS qurilmalari uchun bepul taqdim etiladi va u bozordagi boshqa oʻxshash vositalardan oʻzining yoʻnaltirilgan funksionalligi bilan ajralib turadi.
Suratlar va ovozli yordamchi orqali oson qidiruvBirinchi funksiya Appleʼning tasvir kontekstini aniqlash imkoniyatlariga tayanadi. Unga koʻra, foydalanuvchilar oʻzlarining Photos ilovasidagi saqlangan rasmlardan toʻgʻridan-toʻgʻri kiyim qidirishlari mumkin. Masalan, Instagram yoki Pinterest tarmogʻidan olingan skrinshot Daydream ilovasiga yuklanganda, u suratlardagi sviter, shim, poyabzal yoki aksessuarlarni alohida boʻlaklarga ajratib chiqadi.
Dastur oʻzining taxminan 3 million mahsulotdan iborat katalogi yordamida aynan oʻsha kiyimni sotuvchi chakana savdo doʻkonini topib beradi. Agar mahsulot sotuvda qolmagan boʻlsa, ilova oʻxshash variantlarni tavsiya qiladi. Shuningdek, foydalanuvchilar “Menga bu sviter yoqdi, lekin uni qizil rangda xohlayman” kabi oʻzgarishlarni ham soʻrov sifatida kiritishlari mumkin.
Siri integratsiyasi va shaxsiylashtirilgan yondashuvIkkinchi yangi imkoniyat Siri orqali tabiiy tilda ishlaydigan qidiruv funksiyasidir. Bunda foydalanuvchilar Daydream ilovasini ochib oʻtirmasdan, ovozli yoki matnli tarzda soʻrov yuborishlari mumkin. Masalan, “Hey, Siri, Daydreamʼdan dushanba kungi yigʻilishim uchun chiroyli kastyum qidirib ber,” deb murojaat qilish imkoniyati yaratilgan.
Daydream asoschisi va bosh direktori Julie Bornsteinʼning tushuntirishicha, agar foydalanuvchilar ilovadagi oʻlchamlar, afzal koʻrilgan brendlar, shaxsiy uslub va byudjet kabi maʼlumotlarni oʻz ichiga olgan Style Passport boʻlimini toʻldirgan boʻlsa, natijalar yanada aniq va shaxsiylashtirilgan boʻladi.
Bugungi kunda Google va Amazon kabi yirik kompaniyalar, shuningdek, kichikroq Onton hamda Alta kabi startaplar sunʼiy intellektga asoslangan xarid vositalarini faol rivojlantirmoqda. Biroq Dayrah rahbariyati koʻpgina vizual qidiruv vositalarida moda sohasidagi yetarli tajriba yoʻqligini, natijada ular noaniq yoki ishonchsiz brendlarni koʻrsatishini taʼkidlab, oʻz mahsulotining oʻziga xosligiga ijobiy baho bermoqda.
Izohlar 0
…