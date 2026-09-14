Jiddadagi bahs oldidan «Al Ahli» va «Paxtakor»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 1-turida «Al Ahli» va «Paxtakor» jamoalari o‘rtasidagi markaziy uchrashuvning asosiy tarkiblari ma’lum bo‘ldi.
- «Al Ahli» safida Eduard Mendi, Merix Demiral, Galeno va Ayven Toni kabi yulduzlar maydonga tushadi.
- «Paxtakor» esa O‘tkir Nazarov, Bashar Resan, Aleksandr Mozgovoy va Dostonbek Hamdamov kabi futbolchilar bilan Saudiya gigantiga qarshi kurash olib boradi.
Osiyo qit’asining eng nufuzli klublar turniri — Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 1-turi doirasida Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo‘lib o‘tadigan markaziy uchrashuv oldidan barcha sirlar ochildi. Qit’aning amaldagi chempioni sanalgan mashhur «Al Ahli» va O‘zbekistonning ko‘p karra chempioni Toshkentning «Paxtakor» jamoalari o‘rtasidagi shiddatli qarama-qarshilikning asosiy tarkiblari rasman ma’lum qilindi. Toshkent vaqti bilan soat 23:15 da start oladigan ushbu og‘ir va keskin to‘qnashuvda har ikki bosh murabbiy maydonga eng jangovar kuchlarni tashlamoqda.
Mezbonlar tarkibida jahon futboli ixlosmandlariga yaxshi tanish bo‘lgan darvozabon Eduard Mendi, Turkiya termasi yulduzi Merix Demiral, braziliyalik xavfli hujumchi Galeno va Angliya Premer-ligasi yulduzi Ayven Toni uchrashuvni ilk daqiqalardan boshlaydi. O‘z navbatida, «sherlar» ham Saudiya giganti saroyiga taslim bo‘lish uchun emas, balki mustahkam himoya va tajribali legionerlar uyg‘unligida ochko uchun maydonga chiqishga shay.
Xo‘sh, darvozabon O‘tkir Nazarov va himoya chizig‘i Saudiya millionlariga qarshi qanday to‘siq qo‘ya oladi, Bashar Resan boshchiligidagi yarim himoya «Paxtakor»ga qanday ustunlik beradi va ushbu tungi jang qanday ssenariy ostida kechadi?
«Al Ahli»ning dahshatli o‘n birligi: Ayven Toni va Galeno hujumda
Saudiya Arabistoni «qirollik klubi» ilk daqiqalardanoq hujumkor va yulduzli tarkibga tayanmoqda:
Ishonchli darvoza va himoya qo‘rg‘oni: Darvozani senegallik mashhur posbon Eduard Mendi qo‘riqlaydi, himoya markazida esa Merix Demiral, Hamid, Yaslam va Baattia harakat qiladi;
Markaziy chiziq nazorati: O‘rta chiziqda Diabi, Gonsalvesh, Naif va Shamat raqib hujumlarini to‘xtatish va tezkor hujumlarni rivojlantirish vazifasini o‘z zimmasiga olgan;
Halokatli hujum juftligi: Saudiyaliklarning asosiy zarbdor kuchi sifatida braziliyalik sehrgar Galeno hamda Angliya terma jamoasi hujumchisi Ayven Toni maydonga tushadi.
«Paxtakor»ning tanlovi: Nazarov, Resan va jangovar tuzilish
Toshkent klubi murabbiylar shtabi Saudiyadagi bosimga qarshi eng ishonchli futbolchilarni tanladi:
Darvozabon va mudofaa chizig‘i: Darvoza daxlsizligi O‘tkir Nazarovga ishonib topshirilgan bo‘lib, mudofaada Dilshod Saitov, Muhammadrasul Abdumajidov, Tahsin va Sherzod Nasrullayev raqib yulduzlariga qarshi mustahkam devor hosil qiladi;
Markazdagi kurash: Maydon markazida Aleksandr Mozgovoy, Abdurauf Bo‘riyev va Dostonbek Hamdamov to‘p uchun murosasiz jang olib boradi;
Kreativ hujum uchligi: Oldingi chiziqda Ibragimov, iroqlik mahoratli yarim himoyachi Bashar Resan hamda Husayn raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yaratishga mas’ul etib belgilandi.
23:15 dagi sinov: Taktikalar va ochkolar jangi
Jiddadagi «Alinma» arenasida bo‘lib o‘tadigan bellashuvda quyidagi omillar hal qiluvchi bo‘ladi:
Dastlabki daqiqalardagi bosim: 60 mingdan ziyod muxlis va mezbonlarning shiddatli hujumlariga qarshi «Paxtakor» himoyachilarining dastlabki 15-20 daqiqada xotirjam harakat qilishi muhim ahamiyat kasb etadi;
Qarshi hujumlar xavfi: Toshkentliklar mudofaada tartibli o‘ynab, Bashar Resan va Hamdamovning qanotlardan uyushtiradigan tezkor qarshi hujumlari orqali Mendi darvozasini ishg‘ol qilishga urinadi;
Ochko olish imkoniyati: Safarda qit’aning amaldagi ikki karra chempionidan ochko tortib olish o‘zbek futboli va «Paxtakor»ning guruh bosqichidagi keyingi taqdiri uchun oltinga teng natija bo‘lishi mumkin.
Elit OCHLning ushbu oqshomidagi markaziy bahsi toshkentlik futbolchilarning qit’a grandlari bilan tengma-teng kurasha olish qudratini namoyish etuvchi katta imtihonga aylanmoqda.
Sizningcha, Toshkentning «Paxtakor» jamoasi e’lon qilingan mazkur tarkib bilan Saudiya grandi «Al Ahli» qarshiligini yengib, Jidda safaridan ochko bilan qayta oladimi? O‘tkir Nazarov va «sherlar» himoyasi Ayven Toni hamda Galeno kabi yulduzlarni to‘liq to‘xtata oladimi? O‘z taxminiy hisobingizni va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda tungi 23:15 da boshlanadigan ushbu katta futbol to‘qnashuvi tahlilini barcha «Paxtakor» va milliy futbolimiz muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…