Jiddadagi bahs oldidan «Al Ahli» va «Paxtakor»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi

·50·Sport
Jiddadagi bahs oldidan «Al Ahli» va «Paxtakor»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 1-turida «Al Ahli» va «Paxtakor» jamoalari o‘rtasidagi markaziy uchrashuvning asosiy tarkiblari ma’lum bo‘ldi.
  • «Al Ahli» safida Eduard Mendi, Merix Demiral, Galeno va Ayven Toni kabi yulduzlar maydonga tushadi.
  • «Paxtakor» esa O‘tkir Nazarov, Bashar Resan, Aleksandr Mozgovoy va Dostonbek Hamdamov kabi futbolchilar bilan Saudiya gigantiga qarshi kurash olib boradi.

Osiyo qit’asining eng nufuzli klublar turniri — Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 1-turi doirasida Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo‘lib o‘tadigan markaziy uchrashuv oldidan barcha sirlar ochildi. Qit’aning amaldagi chempioni sanalgan mashhur «Al Ahli» va O‘zbekistonning ko‘p karra chempioni Toshkentning «Paxtakor» jamoalari o‘rtasidagi shiddatli qarama-qarshilikning asosiy tarkiblari rasman ma’lum qilindi. Toshkent vaqti bilan soat 23:15 da start oladigan ushbu og‘ir va keskin to‘qnashuvda har ikki bosh murabbiy maydonga eng jangovar kuchlarni tashlamoqda.

Mezbonlar tarkibida jahon futboli ixlosmandlariga yaxshi tanish bo‘lgan darvozabon Eduard Mendi, Turkiya termasi yulduzi Merix Demiral, braziliyalik xavfli hujumchi Galeno va Angliya Premer-ligasi yulduzi Ayven Toni uchrashuvni ilk daqiqalardan boshlaydi. O‘z navbatida, «sherlar» ham Saudiya giganti saroyiga taslim bo‘lish uchun emas, balki mustahkam himoya va tajribali legionerlar uyg‘unligida ochko uchun maydonga chiqishga shay.

Xo‘sh, darvozabon O‘tkir Nazarov va himoya chizig‘i Saudiya millionlariga qarshi qanday to‘siq qo‘ya oladi, Bashar Resan boshchiligidagi yarim himoya «Paxtakor»ga qanday ustunlik beradi va ushbu tungi jang qanday ssenariy ostida kechadi?

«Al Ahli»ning dahshatli o‘n birligi: Ayven Toni va Galeno hujumda

Saudiya Arabistoni «qirollik klubi» ilk daqiqalardanoq hujumkor va yulduzli tarkibga tayanmoqda:

  • Ishonchli darvoza va himoya qo‘rg‘oni: Darvozani senegallik mashhur posbon Eduard Mendi qo‘riqlaydi, himoya markazida esa Merix Demiral, Hamid, Yaslam va Baattia harakat qiladi;

  • Markaziy chiziq nazorati: O‘rta chiziqda Diabi, Gonsalvesh, Naif va Shamat raqib hujumlarini to‘xtatish va tezkor hujumlarni rivojlantirish vazifasini o‘z zimmasiga olgan;

  • Halokatli hujum juftligi: Saudiyaliklarning asosiy zarbdor kuchi sifatida braziliyalik sehrgar Galeno hamda Angliya terma jamoasi hujumchisi Ayven Toni maydonga tushadi.

«Paxtakor»ning tanlovi: Nazarov, Resan va jangovar tuzilish

Toshkent klubi murabbiylar shtabi Saudiyadagi bosimga qarshi eng ishonchli futbolchilarni tanladi:

  • Darvozabon va mudofaa chizig‘i: Darvoza daxlsizligi O‘tkir Nazarovga ishonib topshirilgan bo‘lib, mudofaada Dilshod Saitov, Muhammadrasul Abdumajidov, Tahsin va Sherzod Nasrullayev raqib yulduzlariga qarshi mustahkam devor hosil qiladi;

  • Markazdagi kurash: Maydon markazida Aleksandr Mozgovoy, Abdurauf Bo‘riyev va Dostonbek Hamdamov to‘p uchun murosasiz jang olib boradi;

  • Kreativ hujum uchligi: Oldingi chiziqda Ibragimov, iroqlik mahoratli yarim himoyachi Bashar Resan hamda Husayn raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yaratishga mas’ul etib belgilandi.

23:15 dagi sinov: Taktikalar va ochkolar jangi

Jiddadagi «Alinma» arenasida bo‘lib o‘tadigan bellashuvda quyidagi omillar hal qiluvchi bo‘ladi:

  • Dastlabki daqiqalardagi bosim: 60 mingdan ziyod muxlis va mezbonlarning shiddatli hujumlariga qarshi «Paxtakor» himoyachilarining dastlabki 15-20 daqiqada xotirjam harakat qilishi muhim ahamiyat kasb etadi;

  • Qarshi hujumlar xavfi: Toshkentliklar mudofaada tartibli o‘ynab, Bashar Resan va Hamdamovning qanotlardan uyushtiradigan tezkor qarshi hujumlari orqali Mendi darvozasini ishg‘ol qilishga urinadi;

  • Ochko olish imkoniyati: Safarda qit’aning amaldagi ikki karra chempionidan ochko tortib olish o‘zbek futboli va «Paxtakor»ning guruh bosqichidagi keyingi taqdiri uchun oltinga teng natija bo‘lishi mumkin.

Elit OCHLning ushbu oqshomidagi markaziy bahsi toshkentlik futbolchilarning qit’a grandlari bilan tengma-teng kurasha olish qudratini namoyish etuvchi katta imtihonga aylanmoqda.

Sizningcha, Toshkentning «Paxtakor» jamoasi e’lon qilingan mazkur tarkib bilan Saudiya grandi «Al Ahli» qarshiligini yengib, Jidda safaridan ochko bilan qayta oladimi? O‘tkir Nazarov va «sherlar» himoyasi Ayven Toni hamda Galeno kabi yulduzlarni to‘liq to‘xtata oladimi? O‘z taxminiy hisobingizni va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda tungi 23:15 da boshlanadigan ushbu katta futbol to‘qnashuvi tahlilini barcha «Paxtakor» va milliy futbolimiz muxlislariga ulashing!

PaxtakorAl AhliElit Osiyo Chempionlar LigiJidda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston ayollar terma jamoasi g‘alabani boy berdi: Kotrina Kulbitening alamli iqroriO‘zbekiston ayollar terma jamoasi g‘alabani boy berdi: Kotrina Kulbitening alamli iqroriBugun, 22:46«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdiBugun, 20:47Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiBugun, 20:30Osiyoning ikki karra chempioniga qarshi: «Paxtakor» Elit OCHL safarini Jiddada boshlaydiOsiyoning ikki karra chempioniga qarshi: «Paxtakor» Elit OCHL safarini Jiddada boshlaydiBugun, 18:421 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadiBugun, 18:21Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiBugun, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?