iOS 27 yangilanishi va yangi Siri imkoniyatlari

·36·Texno
iOS 27 yangilanishi va yangi Siri imkoniyatlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Apple tomonidan taqdim etilgan iOS 27 yangilanishi ovozli yordamchining murakkab soʻrovlarni bajarish va ekrandagi kontekstni tushunish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirdi.
  • Google Gemini modellari asosida yaratilgan yangi Siri avvalgi tizimlarga qaraganda ancha aqlli boʻlib, fayllar, xabarlar va elektron pochta orqali kontekstni tahlil qila oladi.

Yillar davomida koʻpchilik foydalanuvchilar qatori ovozli yordamchidan ham faqat taymer va budilnik sozlash kabi oddiy yumushlardagina foydalangan boʻlsa, Apple tomonidan taqdim etilgan iOS 27 yangilanishi bu yondashuvni tubdan oʻzgartirdi. Mazkur dasturiy taʼminot sinov bosqichlaridanoq asosiy qurilmada qoʻllanila boshlandi va yangilangan yordamchi murakkab soʻrovlarni bajarish hamda ekrandagi kontekstni tushunish borasida mutlaqo yangi bosqichga koʻtarildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bundan ikki yil muqaddam Apple kompaniyasi Apple Intelligence tizimini eʼlon qilib, ovozli yordamchining ilgʻor versiyasini namoyish etgan edi. Bir necha bor ortga surilgan muddatlardan soʻng, kompaniya nihoyat ushbu kutilgan funksiyani taqdim etdi va natija foydalanuvchilar umidini oqladi. Google kompaniyasining Gemini modellari negizida yaratilgan yangi versiya avvalgi cheklangan bilim bazasiga ega va ChatGPT integratsiyasidagi muammoli tizimga qaraganda ancha aqlli ekanini koʻrsatmoqda. Shuningdek, tizim yangi logotip va oʻtish animatsiyasiga ega boʻldi.

Sport tahlillari va murakkab buyruqlar

Amaliy sinovlar davomida yangi yordamchining imkoniyatlari turli sohalarda sinab koʻrildi. Xususan, Jahon chempionati oʻyinlari, jamoalar tarkibi va hisoblariga oid savollarga dastlabki versiyalarda ayrim kichik xatolar kuzatilgan boʻlsa-da, aksariyat maʼlumotlar toʻgʻri taqdim etildi. Yordamchi endi bir necha bosqichdan iborat murakkab koʻrsatmalarni ham bemalol bajara oladi.

Jumladan, tizimdan iOS 27 tizimining yashirin yoki foydali xususiyatlarini topib, ularni alohida eslatma (note) sifatida saqlashni soʻrash mumkin. Shuningdek, fayllar, xabarlar va elektron pochtadagi kontekstni tahlil qilgan holda, masalan, yetkazib berishga oid suhbatni topib, mahsulotni qaytarish uchun xabar qoralamasini tayyorlash kabi vazifalarni ham uddalay oladi.

Ekran konteksti va kamera imkoniyatlari

Ekrandagi kontekstni tushunish funksiyasi foydalanuvchilar uchun yana bir qulaylik yaratdi. Ikki jamoaning tarkibini koʻrib chiqayotganda maydondagi eng yoshi katta oʻyinchi haqida soʻrash yoki oʻqishni istamaganda ekrandagi matnni ovoz chiqarib oʻqitish shular jumlasidandir. Startap veb-saytini koʻzdan kechirayotganda uning moliyalashtirish tarixi va raqobatchilari haqida maʼlumot topish ham qiyinchilik tugʻdirmadi.

Reddit tarmogʻidan yangi qahvaxona va donachalarni qidirish jarayonida ularni aniq bir eslatmaga qoʻshish vazifasida dastlab kichik qiyinchiliklar sezildi, biroq eslatma nomini soddalashtirish orqali bu muammo bartaraf etildi. Eng muhimi, Camera ilovasi ham endi mazkur yordamchi bilan integratsiya qilingan boʻlib, foydalanuvchiga kamera obyektividagi narsalar haqida savol berish imkonini beradi. Restoranda qoʻldagi ichimlik haqida soʻralganda, tizim uning rangidan kelib chiqib dastlab yashil sharbat degan taxminni bildirdi, restoran turi aniqlashtirilgach эsa toʻgʻri javobni berdi.

iOS 27SiriAppleGoogle GeminiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Daydream ilovasi Apple Intelligence yordamida yangi xaridi funksiyalarini taqdim etdiDaydream ilovasi Apple Intelligence yordamida yangi xaridi funksiyalarini taqdim etdiBugun, 22:29NASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdiNASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdiBugun, 22:27Starlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladiStarlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladiBugun, 20:25Mechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlariMechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlariBugun, 19:25Xiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdiXiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdiBugun, 18:52Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiOppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi