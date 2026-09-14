iOS 27 yangilanishi va yangi Siri imkoniyatlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple tomonidan taqdim etilgan iOS 27 yangilanishi ovozli yordamchining murakkab soʻrovlarni bajarish va ekrandagi kontekstni tushunish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirdi.
- Google Gemini modellari asosida yaratilgan yangi Siri avvalgi tizimlarga qaraganda ancha aqlli boʻlib, fayllar, xabarlar va elektron pochta orqali kontekstni tahlil qila oladi.
Yillar davomida koʻpchilik foydalanuvchilar qatori ovozli yordamchidan ham faqat taymer va budilnik sozlash kabi oddiy yumushlardagina foydalangan boʻlsa, Apple tomonidan taqdim etilgan iOS 27 yangilanishi bu yondashuvni tubdan oʻzgartirdi. Mazkur dasturiy taʼminot sinov bosqichlaridanoq asosiy qurilmada qoʻllanila boshlandi va yangilangan yordamchi murakkab soʻrovlarni bajarish hamda ekrandagi kontekstni tushunish borasida mutlaqo yangi bosqichga koʻtarildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bundan ikki yil muqaddam Apple kompaniyasi Apple Intelligence tizimini eʼlon qilib, ovozli yordamchining ilgʻor versiyasini namoyish etgan edi. Bir necha bor ortga surilgan muddatlardan soʻng, kompaniya nihoyat ushbu kutilgan funksiyani taqdim etdi va natija foydalanuvchilar umidini oqladi. Google kompaniyasining Gemini modellari negizida yaratilgan yangi versiya avvalgi cheklangan bilim bazasiga ega va ChatGPT integratsiyasidagi muammoli tizimga qaraganda ancha aqlli ekanini koʻrsatmoqda. Shuningdek, tizim yangi logotip va oʻtish animatsiyasiga ega boʻldi.
Sport tahlillari va murakkab buyruqlarAmaliy sinovlar davomida yangi yordamchining imkoniyatlari turli sohalarda sinab koʻrildi. Xususan, Jahon chempionati oʻyinlari, jamoalar tarkibi va hisoblariga oid savollarga dastlabki versiyalarda ayrim kichik xatolar kuzatilgan boʻlsa-da, aksariyat maʼlumotlar toʻgʻri taqdim etildi. Yordamchi endi bir necha bosqichdan iborat murakkab koʻrsatmalarni ham bemalol bajara oladi.
Jumladan, tizimdan iOS 27 tizimining yashirin yoki foydali xususiyatlarini topib, ularni alohida eslatma (note) sifatida saqlashni soʻrash mumkin. Shuningdek, fayllar, xabarlar va elektron pochtadagi kontekstni tahlil qilgan holda, masalan, yetkazib berishga oid suhbatni topib, mahsulotni qaytarish uchun xabar qoralamasini tayyorlash kabi vazifalarni ham uddalay oladi.
Ekran konteksti va kamera imkoniyatlariEkrandagi kontekstni tushunish funksiyasi foydalanuvchilar uchun yana bir qulaylik yaratdi. Ikki jamoaning tarkibini koʻrib chiqayotganda maydondagi eng yoshi katta oʻyinchi haqida soʻrash yoki oʻqishni istamaganda ekrandagi matnni ovoz chiqarib oʻqitish shular jumlasidandir. Startap veb-saytini koʻzdan kechirayotganda uning moliyalashtirish tarixi va raqobatchilari haqida maʼlumot topish ham qiyinchilik tugʻdirmadi.
Reddit tarmogʻidan yangi qahvaxona va donachalarni qidirish jarayonida ularni aniq bir eslatmaga qoʻshish vazifasida dastlab kichik qiyinchiliklar sezildi, biroq eslatma nomini soddalashtirish orqali bu muammo bartaraf etildi. Eng muhimi, Camera ilovasi ham endi mazkur yordamchi bilan integratsiya qilingan boʻlib, foydalanuvchiga kamera obyektividagi narsalar haqida savol berish imkonini beradi. Restoranda qoʻldagi ichimlik haqida soʻralganda, tizim uning rangidan kelib chiqib dastlab yashil sharbat degan taxminni bildirdi, restoran turi aniqlashtirilgach эsa toʻgʻri javobni berdi.
Izohlar 0
…