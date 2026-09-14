NASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdi

·11·Texno
NASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASA va IBM hamkorlikda Lunar Foundation Model nomli Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdi.
  • Ushbu model suv muzini aniqlashda 20 foizdan ortiq aniqlikni taʼminlaydi va kelgusidagi kosmik missiyalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
  • U turli xil maʼlumotlarni yagona formatga birlashtirib, Oy muhitining ekstremal sharoitlarida ham aniq maʼlumotlar olish imkonini beradi.

AQShning NASA kosmik agentligi va IBM kompaniyasi hamkorlikda sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan Lunar Foundation Model nomli Oyning eng toʻliq xaritasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha suv muzini maxsus mashinali oʻqitish modellariga nisbatan 20 foizdan ortiqroq aniqlikda topish imkonini beradi va kelgusidagi kosmik missiyalar uchun muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ochiq manbali loyiha AQSh va Yaponiya kosmik missiyalarining maʼlumotlarini — gravitatsiya, topografiya, harorat oʻlchovlari hamda optik suratlarni yagona, moslashuvchan formatga birlashtiradi. IBM Research Europe direktori Xuan Bernabe-Moreno ushbu modelni Oyning sirlarini ochishda "raqamli Rozetta toshi"ga qiyoslab, u ilgari tarqoq maʼlumotlar bazasida yashirinib yotgan qonuniyatlarni yuzaga chiqarishini taʼkidladi.

Oy muhiti oʻta ekstremalligi va atmosfera mavjud emasligi bilan ajralib turadi: bunda yorugʻlikni sochuvchi qatlam yoʻqligi sababli soyalar mutlaqo qora, yoritilgan qismlar esa koʻzni qamashtiruvchi darajada yorqin boʻladi. Harorat quyosh ostida +121 darajadan soyadagi kraterlarda –246 darajagacha oʻzgarib turadi. Shuningdek, abraziv yopishqoq chang yuzalarni qoplab, jihozlarni shikastlaydi va kuzatuvni qiyinlashtiradi.

Sunʼiy intellektni oʻqitish va amaliy ahamiyat

Mutaxassislarning tushuntirishicha, qutblarda quyoshning ufqu ostida turishi kraterlar va jarliklarni yashiruvchi uzun soyalarni hosil qiladi. Bunday sharoitda sunʼiy yoʻldosh maʼlumotlarini talqin qilish, astronavtlar uchun xavfsiz yoʻnalishlarni rejalashtirish yoki bazalar uchun joy tanlash nihoyatda ogʻir vazifa hisoblanadi.

Yangi model GRAIL missiyasining 20 kilometr aniqlikdagi gravitatsiya xaritalaridan tortib, alohida toshlarni 1 metr aniqlikda farqlovchi Lunar Reconnaissance Orbiter suratlarigacha boʻlgan turli xil toʻplamlar asosida oʻqitildi. U qoʻpol issiqlik xaritalarini aniqlashtirish, kraterlarni aniqroq topish va muz qatlamlarini aniqlashdagi xatoliklarni kamaytirishga qodir.

NASAning Oy topografiyasi boʻyicha eksperti va loyiha hamrahbari Maykl Barkerning qayd etishicha, sunʼiy intellekt modeli kichik, ilgari roʻyxatga olinmagan kraterlarni aniqlash orqali Oyning turli hududlarini yoshini aniqlashga va nisbatan yaqindagi vulqon faolligiga oid bahsli masalalarga oydinlik kiritishga yordam beradi.

Modelning amaliy qiymati bevosita suv muzi bilan bogʻliq boʻlib, u oy razvedkasining asosiy maqsadi sanaladi. NASA bahosiga koʻra, qutb kraterlari kelgusidagi ekipajlarni taʼminlash hamda chuqur koinotga parvozlarni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan yuzlab millionlab tonna ichimlik suvi, kislorod va raketa yoqilgʻisini saqlashi mumkin.

Xuan Bernabe-Moreno kelgusidagi yutuqlar faqat bitta yangi asbobdan emas, balki koʻplab vositalarning birgalikda ishlashini taʼminlovchi algoritmlardan kelib chiqishini taʼkidladi. Shuningdek, Oy kelgusida toza termoyadroviy sintez uchun noyob geliy-3 izotopiga boyligi va uning narigi tomoni teleskoplar uchun oʻta tinch muhit taqdim etishi bilan ham ahamiyatlidir.

NASAIBMOySunʼiy intellektKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iOS 27 yangilanishi va yangi Siri imkoniyatlariiOS 27 yangilanishi va yangi Siri imkoniyatlariBugun, 22:30Daydream ilovasi Apple Intelligence yordamida yangi xaridi funksiyalarini taqdim etdiDaydream ilovasi Apple Intelligence yordamida yangi xaridi funksiyalarini taqdim etdiBugun, 22:29Starlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladiStarlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladiBugun, 20:25Mechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlariMechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlariBugun, 19:25Xiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdiXiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdiBugun, 18:52Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiOppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi