O‘zbekiston ayollar terma jamoasi g‘alabani boy berdi: Kotrina Kulbitening alamli iqrori
Qit’aning eng nufuzli sport festivali — Osiyo o‘yinlari doirasida ayollar futboli bo‘yicha kechgan 1-tur bellashuvi o‘zbek muxlislari uchun dramatik va alamli yakun topdi. O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasi turnirdagi ilk bahsini Filippin termasiga qarshi o‘tkazib, 1:1 hisobidagi durangga imzo chekdi. O‘yin to‘liq vakillarimizning ustunligi va ketma-ket xavfli hujumlari ostida kechgan bo‘lsa-da, uchrashuv taqdiri so‘nggi daqiqalardagi kutilmagan xato tufayli tubdan o‘zgarib ketdi. 80-daqiqada gol urib, g‘alabani deyarli naqd qilgan hamyurtlarimiz 89-daqiqada o‘z jarima maydoni yaqinida yo‘l qo‘yilgan birgina ehtiyotsizlik qurboniga aylanishdi va tayyor turgan 3 ochkoni boy berishdi.
Bahs yakunlangach, terma jamoa bosh murabbiyi Kotrina Kulbite matbuotga ochiq va hissiyotlarga boy intervyu berib, yakuniy natija maydondagi asl haqiqatni aks ettirmaganini, ammo bu jamoani sindira olmasligini qat’iy bildirdi. Xo‘sh, litvalik mutaxassis o‘z shogirdlari ko‘rsatgan xarakter haqida nima dedi, 89-daqiqadagi xato ortida nima yotibdi va O‘zbekiston terma jamoasi ushbu og‘ir zarbadan so‘ng keyingi bosqich uchun qanday kurash olib boradi?
«80-daqiqadagi goldan keyin ishongandik»: Murabbiyning alamli iqrori
O‘yin yakunidagi dramatik voqealar va Kotrina Kulbitening dastlabki munosabati:
Xafsalaning pir bo‘lishi: «Albatta, natijadan xafsalam pir bo‘ldi. Bugun ko‘plab vaziyatlar yaratdik, o‘yinning katta qismini nazorat qildik. 80-daqiqada hisobni ochganimizdan keyin uch ochkoni qo‘lga kiritishimizga ishongandik. Afsuski, yakunda g‘alabani saqlab qola olmadik», — dedi bosh murabbiy;
Bitta xatoning qimmatli bahosi: Mutaxassis futbolning shafqatsiz qonuniyatiga urg‘u berib, 89-daqiqada o‘z darvozamiz yaqinidagi arzimas e’tiborsizlik bunday yuqori darajadagi musobaqada qimmatga tushganini ta’kidladi;
Natija va manzara nomutanosibligi: Kulbitening fikricha, tablodagi 1:1 hisobi o‘yindagi haqiqiy kuchlar nisbatini ko‘rsatmaydi — o‘zbek futbolchilari g‘alabaga to‘liq haqli edi.
«Ular bilan faxrlanaman»: Maydondagi kurash va ko‘rsatilgan xarakter
Natija durang bo‘lishiga qaramay, terma jamoamiz ko‘rsatgan futbol yuqori baholandi:
Bor kuchini bergan qizlar: Murabbiy futbolchilarning harakatidan faxrlanishini yashirmadi: «Ular maydonda bor kuchini berdi, xarakter ko‘rsatdi va biz istayotgan futbolni namoyish eta oldi»;
Tashabbusning to‘liq egallanishi: Uchrashuv davomida ustunlik asosan vakillarimiz tomonida bo‘ldi, raqib darvozasi oldida tinimsiz bosim va bir qator xavfli vaziyatlar sodir etildi;
Kelajak uchun muhim xulosalar: Murabbiylar shtabi vakillari endilikda vaziyatlardan foydalanish samaradorligini oshirish va hisobda oldinga chiqqandan keyin so‘nggi daqiqalarda diqqatni maksimal saqlash ustida ishlashlari lozimligini qayd etdi.
«Shunchaki qatnashish uchun kelmadik!»: Keyingi tur oldidan qaror
O‘zbekiston ayollar terma jamoasi ruhan taslim bo‘lish niyatida emas:
Ertadan tiklanish boshlanadi: Bosh murabbiy natijani qabul qilish qanchalik og‘ir bo‘lmasin, jamoa darhol kuchlarni tiklashga va keyingi uchrashuvlarga tayyorgarlik ko‘rishga kirishishini bildirdi;
Musobaqadagi yuksak maqsad: «Biz bu musobaqaga shunchaki qatnashish uchun kelmaganmiz. Maqsadimiz — munosib raqobat qilish va O‘zbekiston uchun oxirigacha kurashish», — deya fikrini yakunladi Kotrina Kulbite;
Pley-off imkoniyatlari: Oldinda jamoani guruhdagi yanada jiddiy raqiblar bilan bahslar kutib turibdi va ushbu o‘yindan chiqarilgan xulosalar keyingi turlarda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Osiyo o‘yinlaridagi ushbu dramatik durang O‘zbekiston qizlarining yuksak salohiyati va g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoqi borligini, ammo hal qiluvchi daqiqalardagi sovuqqonlik ustida hali ishlash lozimligini ko‘rsatdi.
Sizningcha, O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasi ushbu Osiyo o‘yinlarida guruhdan muvaffaqiyatli chiqib, medallar uchun kurasha oladimi? 89-daqiqada qo‘ldan chiqarilgan ushbu g‘alabaga nima sabab bo‘ldi — tajriba yetishmasligimi yoki ruhiy bosim? O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamiz qizlariga dalda bo‘luvchi ushbu muhim tahliliy maqolani barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…