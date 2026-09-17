Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Lugano»
- Shveysariya Superligasining 4-turidan o‘rin olgan o‘yinda «Sankt Gallen»ni 4:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Ushbu bellashuvda o‘zbekistonlik futbolchi Behruz Karimov «Lugano» safida debyut golini urib, jamoasining yirik g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
- Karimovning 36-daqiqada kiritgan goli «Lugano»ning turnir jadvalida 22 ochko bilan peshqadamligini saqlab qolishiga yordam berdi.
O‘zbekistonlik futbolchilarning Yevropa yashil maydonlaridagi muvaffaqiyatli odimlari yangi tarixiy sahifa bilan boyimoqda. Shveysariya Superligasining 4-turidan o‘rin olgan qoldirilgan markaziy bahsda mamlakatning eng barqaror klubi bo‘lmish «Lugano» o‘z maydonida «Sankt Gallen»ni qabul qilib, 4:1 hisobidagi qaqshatqich g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu bellashuv milliy futbolimiz ixlosmandlari uchun chinakam bayramga aylandi: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov «Lugano» safida o‘zining debyut golini rasmiylashtirib, jamoasining yirik g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.
O‘yinning 36-daqiqasida raqib darvozasini ishg‘ol qilgan hamyurtimiz jamoadoshlarini oldinga boshladi. Birinchi bo‘limdayoq 4 ta to‘p kiritib, masalani hal qilgan mezbonlar tanaffusdan so‘ng rotatsiyaga qo‘l urib, Karimovni ehtiyot chorasi sifatida zaxiraga oldi. Ushbu yorqin muvaffaqiyat tufayli «Lugano» ochkolari sonini 22 taga yetkazib, Shveysariya chempionati turnir jadvalida mutlaq peshqadamlikni saqlab qoldi. Xo‘sh, Behruz Karimovning Yevropadagi goli uning asosiy tarkibdagi o‘rnini qanday mustahkamlaydi, «Lugano» chempionlik sari qanday ildamlamoqda va o‘zbek himoyachisining o‘yiniga shveysariyalik mutaxassislar qanday baho bermoqda?
«Birinchi bo‘limdagi bo‘ron»: 4:1 hisobidagi yirik g‘alaba tafsiloti
«Lugano» — «Sankt Gallen» uchrashuvining gollar xronikasi:
Tezkor bosim va 1:0: Mezbonlar ilk daqiqalardan tashabbusni qo‘lga oldi — 4-daqiqadayoq Espinosa aniq zarba bilan hisobni ochdi;
Pilstromning dubli (14 va 28-daqiqalar): Hujumchi Pilstrom ketma-ket ikkita chiroyli gol urib, 28-daqiqaga kelib hisobni 3:0 ko‘rinishiga yetkazdi va raqib mudofaasini shok holatiga tushirdi;
36-daqiqada Behruz Karimovning tarixiy goli: Hamyurtimiz pozitsion hujum va standart vaziyatdan unumli foydalanib, to‘pni to‘rga joyladi (4:0) hamda Shveysariya Superligasidagi o‘zining ilk golini nishonladi;
Mehmonlarning taskin beruvchi goli: Ikkinchi bo‘limda xotirjam harakat qilgan mezbonlar darvozasiga 74-daqiqada «Sankt Gallen» a’zosi Hunziker yagona javob to‘pini kiritdi (4:1).
«Lugano»ning jang maydoniga tushgan asosiy kuchlari
Mezbonlarning boshlang‘ich tarkibi va amalga oshirilgan o‘zgarishlar:
Boshlang‘ich tarkib: Gebhardt (darvozabon), Papadopulos, Mai, Bichel, Bislimi (Delkrua, 82), Grgich, dos Santos, Chiminyani (Kelvin, 82), Espinosa, Behruz KARIMOV (Zannoti, 46) hamda Pilstrom;
Taktik o‘zgarish: Ikkinchi bo‘lim boshida bosh murabbiy hisobdagi katta farqni hisobga olib, muhim kuchlarni asrash maqsadida Karimov o‘rniga Zannotini maydonga tushirdi;
Himoya va hujum mutanosibligi: «Lugano» qanot himoyachilarining tezkorligi va yarimhimoyadagi yuqori sifat raqibning har qanday rejasini chippakka chiqardi.
22 ochko bilan yakka peshqadamlik: O‘zbek legionerining Yevropa orzusi
Ushbu g‘alabaning strategik ahamiyati va istiqbollari:
Turnir jadvali cho‘qqisi: Qoldirilgan bahsdagi ushbu yirik muvaffaqiyatdan so‘ng «Lugano» 22 ochko jamg‘argan holda eng yaqin ta’qibchilaridan uzilib, Shveysariyada chempionlik uchun bosh da’vogar ekanini isbotlamoqda;
Milliy terma jamoa uchun xushxabar: Behruz Karimovning Yevropaning yuqori darajadagi chempionatida gol urishi va asosiy tarkibdan muqim joy olishi O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoya chizig‘i uchun ulkan yutuqdir;
Yevrokuboklardagi imkoniyat: Muntazam o‘yin amaliyoti va sermahsullik o‘zbek himoyachisining transfer bozoridagi narxi keskin oshishiga va TOP-5 chempionatlar skautlarining nazariga tushishiga yo‘l ochadi.
Behruz Karimovning Shveysariya maydonidagi mazkur muvaffaqiyatli qadami o‘zbek futboli tarbiyalanuvchilari qit’aning istalgan yetakchi ligalarida to‘p surishga va natija ko‘rsatishga to‘liq qodir ekanining yaqqol isboti bo‘ldi.
Sizningcha, Behruz Karimovning Shveysariya Superligasidagi yorqin o‘yini va debut goli uni yaqin kelajakda Yevropaning «kuchli beshlik» klublariga yo‘l olishiga tramplin bo‘la oladimi? «Lugano» bu yil chempionlikni qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining Yevropa maydonidagi ushbu quvonchli muvaffaqiyati tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…