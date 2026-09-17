Rafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladi

·30·Sport
Rafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona»
  • Ispaniya La Ligasining 6-turida «Rasing»ni 7:2 hisobida mag‘lub etdi.
  • Ushbu uchrashuvda Rafinya het-trik qayd etib, jamoasining gollaridan biriga aylandi, Lamin Yamal esa so‘nggi golni urdi.
  • Bu g‘alaba «Barselona»ga 18 ochko olib keldi va jamoa turnir jadvalida peshqadamlikni mustahkamladi.

Ispaniya La Ligasida haqiqiy gollar yomg‘iri va raqiblarni ayovsiz mahv etuvchi «Barselona»ning dahshatli kuchi namoyish etildi. Chempionatning 6-turi doirasida o‘z maydonida «Rasing» klubini qabul qilgan Xansi Flik shogirdlari tomoshabinlarga unutilmas futbol spektaklini taqdim etib, raqibini 7:2 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatga uchratdi. Bellashuvning mutlaq qahramoniga aylangan braziliyalik vinger Rafinya raqib darvozasiga 3 ta to‘p yo‘llab, het-trik qayd etgan bo‘lsa, uchrashuvning so‘nggi nuqtasini jamoaning asosiy oltin bolasi Lamin Yamal chiroyli gol bilan qo‘ydi.

Shuningdek, himoyachi Joau Kanselu, raqib futbolchisi Vilyalibrening avtogoli hamda zaxiradan bahsga qo‘shilgan Gabriel Jezusning aniq zarbasi hisobni tabloda rekord darajaga yetkazdi. Ushbu g‘alaba evaziga Kataloniya grandi 6 ta turda 6 ta g‘alaba qayd etib, 18 ochko bilan La Liga turnir jadvalida mutlaq peshqadamligini mustahkamlab oldi. 7 ochkosi bor «Rasing» esa kuchli o‘ntalikda qoldi. Xo‘sh, Xansi Flikning hujumkor tizimi nega bu qadar to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylandi, Rafinyaning fantastik formasi siri nimada va bu mavsumda «Barselona»ga Ispaniyada kimdir qarshilik ko‘rsata oladimi?

«7:2 — Gollar korridasi»: Maydonda yuz bergan dahshatli ssenariy

Kataloniyada kechgan bellashuvning gollar xronikasi:

  • 8-daqiqa (1:0): Uchrashuvni tezkor bosim bilan boshlagan «Barselona» Joau Kanseluning aniq zarbasi evaziga juda erta hisobni ochdi;

  • Rafinyaning benefisi (25, 42, 67): Braziliyalik yulduz 25 va 67-daqiqalarda penaltilarni bexato amalga oshirgan bo‘lsa, 42-daqiqada ochiq o‘yindan gol urib, faoliyatidagi eng yorqin het-triklardan biriga mualliflik qildi;

  • Avtogol va mehmonlar qarshiligi: «Rasing» safida Guye (30) va zaxiradan tushgan Zabiri (65) to‘p kiritgan bo‘lsa-da, Vilyalibrening 36-daqiqadagi avtogoli mehmonlar ruhiyatini sindirdi;

  • Jezus va Yamalning nuqtasi: 69-daqiqada Rafinya o‘rniga tushgan Gabriel Jezus 79-daqiqada o‘z hisobini ochdi, 90-daqiqada esa Lamin Yamal o‘zining firkan zarbasi bilan o‘yinga hashamatli yakun yasadi (7:2).

Maydonga tushgan yulduzlar: «Barselona» va «Rasing» tarkibi

Xansi Flik va raqib murabbiyi tanlagan boshlang‘ich o‘yinchilar:

  • «Barselona» asosiy tarkibi: Joan Garsiya (darvozabon — 46-daqiqada Voysex Shesni tushdi), Erik Garsiya, Kristensen, Jerar Martin, Joau Kanselu (Balde, 78), Rodri (Bernal, 61), Olmo, Pedri (Gavi, 61), Karim Adeyemi, Rafinya (Jezus, 69) hamda Lamin Yamal;

  • «Rasing» safi: Agirresabala (darvozabon), Ernando, Felipe, F.Gonsales, Prati, Karikol, Kanades, Guye, Vilyalibre (Visente, 59), Arana (Zabiri, 59);

  • Tarkiblar rotatsiyasi: Flik uchrashuv taqdiri hal bo‘lgach, Shesni, Gavi, Bernal, Balde va Jezus kabi o‘yinchilarga maydondan vaqt berib, jamoa kuchini mukammal boshqardi.

18 ochkolik mutlaq rekord: Flik «Barsa»siga to‘xtov yo‘q

Ushbu yirik g‘alabaning strategik va tahliliy ahamiyati:

  • 100 foizlik natija: La Liganing dastlabki 6 turida 6 ta g‘alaba — «ko‘k-anorranglilar» 18 ochko jamg‘argan holda eng yaqin ta’qibchilaridan uzilib ketmoqda;

  • Hujumkor mashina: Xansi Flik kelganidan so‘ng jamoa har bir bahsda raqib darvozasiga 3-4 tadan kam to‘p urmayapti, Rafinya va Yamal dueti esa Yevropaning eng xavfli hujum juftligiga aylandi;

  • «Rasing»ning holati: Jasurlik bilan oldinga intilib ikkita to‘p kiritgan bo‘lsa-da, himoyadagi qo‘pol xatolar evaziga 7 ta gol o‘tkazib yuborgan mehmonlar 7 ochko bilan turnir jadvalining 10-pog‘onasida qoldi.

«Barselona»ning ushbu 7:2 hisobidagi fantastik g‘alabasi Kataloniya klubining joriy mavsumda nafaqat Ispaniya chempionligini hech kimga bermaslikka, balki Chempionlar Ligasida ham bosh da’vogar bo‘lishga tayyorligini butun dunyoga ko‘rsatdi.

Sizningcha, Xansi Flik qo‘l ostidagi «Barselona» bu yil o‘z rekordini yangilab, 100 ochkolik dovondan osha oladimi va Rafinya La Liganing bosh to‘purariga aylanadimi? Zaxiradan tushib gol urgan Jezus va so‘nggi soniyada porlagan Lamin Yamalning o‘yiniga qanday baho berasiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Kataloniya klubining ushbu gollarga boy fantastik g‘alabasi sharhini barcha «Barsa» muxlislari hamda futbol ishqibozlariga ulashing!

BarselonaRasingLa LigaXansi Flik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiRo‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiBugun, 06:25Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdiBehruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdiBugun, 06:22Old Traffordda superkambek: MYU «Brayton»ga qarshi bahsda 2:0 hisobini 2:3 ga aylantirdiOld Traffordda superkambek: MYU «Brayton»ga qarshi bahsda 2:0 hisobini 2:3 ga aylantirdiBugun, 06:19San-Siroda dahshatli tarsaki!: «Milan» Yevropa ligasida «Benfika»ga 0:2 hisobida yutqazdiSan-Siroda dahshatli tarsaki!: «Milan» Yevropa ligasida «Benfika»ga 0:2 hisobida yutqazdiBugun, 06:06Jerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiJerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiKecha, 23:2546-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondiKecha, 23:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda