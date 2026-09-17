Rafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona»
- Ispaniya La Ligasining 6-turida «Rasing»ni 7:2 hisobida mag‘lub etdi.
- Ushbu uchrashuvda Rafinya het-trik qayd etib, jamoasining gollaridan biriga aylandi, Lamin Yamal esa so‘nggi golni urdi.
- Bu g‘alaba «Barselona»ga 18 ochko olib keldi va jamoa turnir jadvalida peshqadamlikni mustahkamladi.
Ispaniya La Ligasida haqiqiy gollar yomg‘iri va raqiblarni ayovsiz mahv etuvchi «Barselona»ning dahshatli kuchi namoyish etildi. Chempionatning 6-turi doirasida o‘z maydonida «Rasing» klubini qabul qilgan Xansi Flik shogirdlari tomoshabinlarga unutilmas futbol spektaklini taqdim etib, raqibini 7:2 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatga uchratdi. Bellashuvning mutlaq qahramoniga aylangan braziliyalik vinger Rafinya raqib darvozasiga 3 ta to‘p yo‘llab, het-trik qayd etgan bo‘lsa, uchrashuvning so‘nggi nuqtasini jamoaning asosiy oltin bolasi Lamin Yamal chiroyli gol bilan qo‘ydi.
Shuningdek, himoyachi Joau Kanselu, raqib futbolchisi Vilyalibrening avtogoli hamda zaxiradan bahsga qo‘shilgan Gabriel Jezusning aniq zarbasi hisobni tabloda rekord darajaga yetkazdi. Ushbu g‘alaba evaziga Kataloniya grandi 6 ta turda 6 ta g‘alaba qayd etib, 18 ochko bilan La Liga turnir jadvalida mutlaq peshqadamligini mustahkamlab oldi. 7 ochkosi bor «Rasing» esa kuchli o‘ntalikda qoldi. Xo‘sh, Xansi Flikning hujumkor tizimi nega bu qadar to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylandi, Rafinyaning fantastik formasi siri nimada va bu mavsumda «Barselona»ga Ispaniyada kimdir qarshilik ko‘rsata oladimi?
«7:2 — Gollar korridasi»: Maydonda yuz bergan dahshatli ssenariy
Kataloniyada kechgan bellashuvning gollar xronikasi:
8-daqiqa (1:0): Uchrashuvni tezkor bosim bilan boshlagan «Barselona» Joau Kanseluning aniq zarbasi evaziga juda erta hisobni ochdi;
Rafinyaning benefisi (25, 42, 67): Braziliyalik yulduz 25 va 67-daqiqalarda penaltilarni bexato amalga oshirgan bo‘lsa, 42-daqiqada ochiq o‘yindan gol urib, faoliyatidagi eng yorqin het-triklardan biriga mualliflik qildi;
Avtogol va mehmonlar qarshiligi: «Rasing» safida Guye (30) va zaxiradan tushgan Zabiri (65) to‘p kiritgan bo‘lsa-da, Vilyalibrening 36-daqiqadagi avtogoli mehmonlar ruhiyatini sindirdi;
Jezus va Yamalning nuqtasi: 69-daqiqada Rafinya o‘rniga tushgan Gabriel Jezus 79-daqiqada o‘z hisobini ochdi, 90-daqiqada esa Lamin Yamal o‘zining firkan zarbasi bilan o‘yinga hashamatli yakun yasadi (7:2).
Maydonga tushgan yulduzlar: «Barselona» va «Rasing» tarkibi
Xansi Flik va raqib murabbiyi tanlagan boshlang‘ich o‘yinchilar:
«Barselona» asosiy tarkibi: Joan Garsiya (darvozabon — 46-daqiqada Voysex Shesni tushdi), Erik Garsiya, Kristensen, Jerar Martin, Joau Kanselu (Balde, 78), Rodri (Bernal, 61), Olmo, Pedri (Gavi, 61), Karim Adeyemi, Rafinya (Jezus, 69) hamda Lamin Yamal;
«Rasing» safi: Agirresabala (darvozabon), Ernando, Felipe, F.Gonsales, Prati, Karikol, Kanades, Guye, Vilyalibre (Visente, 59), Arana (Zabiri, 59);
Tarkiblar rotatsiyasi: Flik uchrashuv taqdiri hal bo‘lgach, Shesni, Gavi, Bernal, Balde va Jezus kabi o‘yinchilarga maydondan vaqt berib, jamoa kuchini mukammal boshqardi.
18 ochkolik mutlaq rekord: Flik «Barsa»siga to‘xtov yo‘q
Ushbu yirik g‘alabaning strategik va tahliliy ahamiyati:
100 foizlik natija: La Liganing dastlabki 6 turida 6 ta g‘alaba — «ko‘k-anorranglilar» 18 ochko jamg‘argan holda eng yaqin ta’qibchilaridan uzilib ketmoqda;
Hujumkor mashina: Xansi Flik kelganidan so‘ng jamoa har bir bahsda raqib darvozasiga 3-4 tadan kam to‘p urmayapti, Rafinya va Yamal dueti esa Yevropaning eng xavfli hujum juftligiga aylandi;
«Rasing»ning holati: Jasurlik bilan oldinga intilib ikkita to‘p kiritgan bo‘lsa-da, himoyadagi qo‘pol xatolar evaziga 7 ta gol o‘tkazib yuborgan mehmonlar 7 ochko bilan turnir jadvalining 10-pog‘onasida qoldi.
«Barselona»ning ushbu 7:2 hisobidagi fantastik g‘alabasi Kataloniya klubining joriy mavsumda nafaqat Ispaniya chempionligini hech kimga bermaslikka, balki Chempionlar Ligasida ham bosh da’vogar bo‘lishga tayyorligini butun dunyoga ko‘rsatdi.
Sizningcha, Xansi Flik qo‘l ostidagi «Barselona» bu yil o‘z rekordini yangilab, 100 ochkolik dovondan osha oladimi va Rafinya La Liganing bosh to‘purariga aylanadimi? Zaxiradan tushib gol urgan Jezus va so‘nggi soniyada porlagan Lamin Yamalning o‘yiniga qanday baho berasiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Kataloniya klubining ushbu gollarga boy fantastik g‘alabasi sharhini barcha «Barsa» muxlislari hamda futbol ishqibozlariga ulashing!
Izohlar 0
…