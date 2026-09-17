Old Traffordda superkambek: MYU «Brayton»ga qarshi bahsda 2:0 hisobini 2:3 ga aylantirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Yunayted»
- Liga kubogining 3-bosqichida «Brayton»ga qarshi o‘yinda 2:0 hisobidagi ustunlikni qo‘ldan boy berib, 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- «Brayton» zaxiradan foydalanish va qarshi hujumlarda raqib himoyasidagi bo‘shliqlarni samarali jazolab, g‘alabaga erishdi.
- Shu kuni «Aston Villa» «Koventri»ni 3:1 hisobida, «Everton» esa «Vulverhempton»ni 1:0 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.
Angliya Liga kubogining 3-bosqichida tunning eng qaynoq sensatsiyasi va haqiqiy futbol trilleri yuz berdi. «Old Trafford» stadionida «Brayton»ni qabul qilgan «Manchester Yunayted» o‘yinni dahshatli bosim bilan boshlab, 10-daqiqaga kelib 2:0 hisobida oldinga chiqib olgan edi. Biroq bunday ustunlik mankunianliklarga qimmatga tushdi: «chaykalar» aqlbovar qilmas iroda va taktik intizom ko‘rsatib, ketma-ket uchta to‘p kiritishdi hamda 3:2 hisobidagi fantastik kambekni amalga oshirishdi. Natijada «Manchester Yunayted» o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida kubok musobaqasi bilan sharmandalarcha xayrlashdi.
Parallel kechgan bellashuvlarda esa Unai Emeri boshchiligidagi «Aston Villa» safarda «Koventri»ni Temmi Abrahamning dubli evaziga 3:1 hisobida dog‘da qoldirib keyingi bosqichga chiqdi, Liverpulda esa «Everton» Alkarazning 80-daqiqadagi goli tufayli «Vulverhempton»ni minimal 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Xo‘sh, «Manchester Yunayted» nega 10 daqiqada qo‘lga kiritilgan 2 ta to‘plik ustunlikni himoya qila olmadi, «Brayton»ning yangi sxemasi qanday portladi va kubokdagi bu omadsizlik MYU ichidagi muhitga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Old Trafforddagi falokat»: 2:0 dan 2:3 gacha bo‘lgan drama
«MYU» — «Brayton» qarama-qarshiligining gollar xronikasi:
Tezkor ikkita zarba (8 va 10-daqiqalar): «Manchester Yunayted» bellashuvni ajoyib boshlab, 8-daqiqada Leysi, oradan ikki daqiqa o‘tib esa Meyson Mauntning aniq zarbasi bilan hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Birinchi bo‘lim so‘ngidagi sovuq dush: 45-daqiqada Kostulas hisobni qisqartirib, «chaykalar»ga ruhiy ustunlik taqdim etdi;
Gross va de Kyoyper qahramonligi: Ikkinchi bo‘limda to‘liq ustunlikni qo‘lga olgan mehmonlar Paskal Grossning 65-daqiqadagi goli bilan muvozanatni tikladi, zaxiradan tushgan Maksim de Kyoyper esa 70-daqiqada g‘alaba to‘pini kiritib, yakuniy hisobni 2:3 ko‘rinishiga keltirdi;
Kech qolgan rotatsiya: 66-daqiqada Mbeumo, Zirkzeye va Maynuning, 73-daqiqada esa Brunu Fernandeshning maydonga tushishi mankunianliklarni kubokdagi halokatdan qutqarib qola olmadi.
Liga kubogi jangchilari: «MYU» va «Brayton» tarkiblari
Murabbiylar ushbu keskin bahsga tashlagan futbolchilar:
«Manchester Yunayted» tarkibi: Darlou (darvozabon), Dalot, Mazraui, Maunt (Fernandesh, 73), Heven, Leysi (Mbeumo, 66), Leni Yoro, Andrey Santos (Maynu, 66), Yuri Tilemans, Markus Reshford, Benyamin Sheshko (Zirkzeye, 66);
«Brayton» tarkibi: Stil (darvozabon), Adjam, Stryoyk, Gross, Chema, Kostulas, Koshtinya, Boskali (Ayari, 74), O'Rayli (Gomes, 66), Yalkuye (de Kyoyper, 66), Vushkovich;
Sinf va taktika: «Brayton» zaxiradan foydalanish va qarshi hujumlarda MYUning himoya markazidagi bo‘shliqlarni shafqatsiz jazoladi.
«Aston Villa»dan mahorat darsi va «Everton»ning irodasi
3-bosqichning boshqa qiziqarli uchrashuvlari tafsiloti:
«Koventri» — «Aston Villa» (1:3): Birmingem klubi safida hujumchi Temmi Abraham 7 va 59-daqiqalarda dubl qayd etdi, Ross Barkli esa 40-daqiqada gol urdi; mezbonlardan Torpning 27-daqiqadagi javob goli hech narsani o‘zgartirmadi;
Abraham va Barkli tandemi: «Villa» rotatsiyaga qaramay, yuqori sinf namoyish etib, Liga kubogida sovrin sari dadil qadam tashladi;
«Everton» — «Vulverhempton» (1:0): Jek Grilish asosiy tarkibda harakat qilgan murosasiz bahsda 77-daqiqada zaxiradan tushgan Karlos Alkaraz oradan uch daqiqa o‘tib — 80-daqiqada bahs taqdirini hal qiluvchi yagona g‘alaba to‘pini kiritdi.
«Manchester Yunayted»ning o‘z uyida 2:0 hisobini boy berib, Liga kubogidan erta chiqib ketishi jamoa himoyasidagi jiddiy muammolar hali ham bartaraf etilmaganini va klub yana inqiroz girdobida qolishi mumkinligini ko‘rsatdi.
Sizningcha, «Manchester Yunayted»ning 2:0 hisobida oldinda bora turib yutqazishiga murabbiyning taktikasi sabab bo‘ldimi yoki futbolchilarning xotirjamlikka berilishi? Temmi Abraham boshchiligidagi «Aston Villa» bu yil kubokni boshi uzra ko‘tara oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Angliya futbolidagi ushbu dramatik kecha tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda APL muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…