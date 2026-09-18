Samolyotda janjal ko‘targan 67 yoshli yo‘lovchi o‘rindig‘iga skotch bilan bog‘lab qo‘yildi

·45·Dunyo
Samolyotda janjal ko‘targan 67 yoshli yo‘lovchi o‘rindig‘iga skotch bilan bog‘lab qo‘yildi

AQSHda 67 yoshli yo‘lovchi samolyot bortida tartibsizlik keltirib chiqarib, yo‘lovchilar va ekipaj a’zolarini haqorat qilgan. Vaziyat shu darajaga yetganki, uni o‘rindig‘iga yopishqoq lenta va plastik bog‘ichlar yordamida mahkamlashga to‘g‘ri kelgan.

"The Guardian" xabariga ko‘ra, hodisa 3-sentyabr kuni American Airlines aviakompaniyasining 618-reysida yuz bergan. Dallasdan Nyu-Jersidagi Nyuark shahriga uchayotgan samolyot voqea sababli Baltimor/Vashington Turgud Marshall xalqaro aeroportiga yo‘naltirilgan.

Vaziyatni jilovlashda sobiq huquq-tartibot xodimi Xuan Mexia ham yordam bergan. Mexianing aytishicha, Leyn Lundin ekipaj a’zolari va boshqa yo‘lovchilarga nisbatan qo‘pol, irqiy hamda ayollarga nisbatan haqoratli so‘zlar ishlatgan.

Yana bir yo‘lovchi Richard Olenik esa Lundin atrofidagi yo‘lovchini va vaziyatga aralashishga uringan ayolni urishga harakat qilganini bildirgan.

Shundan keyin Lundin birinchi klassdagi o‘rindig‘iga skotch va plastik bog‘ichlar bilan mahkamlangan. Biroq Olenikning so‘zlariga ko‘ra, u shundan keyin ham qarshilik ko‘rsatishda davom etgan.

Samolyot qo‘ngach, Lundin hibsga olingan. Unga ikkinchi darajali hujum va tartibsizlik sodir etish ayblovlari qo‘yilgan.

Amerikan AerlaynsLeyn LundinRichard OlenikXuan Mexia
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1,4 million yillik sir ochildi: Boliviya o‘rmonlarida olimlar ilgari noma’lum bo‘lgan mushuk turini topdi1,4 million yillik sir ochildi: Boliviya o‘rmonlarida olimlar ilgari noma’lum bo‘lgan mushuk turini topdiBugun, 19:4230 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?30 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?Bugun, 19:35AQSHda o‘g‘rilikda gumonlanib hibsga olingan ayol Jennifer Lopesga o‘xshashligi bilan barchaning e’tiborida!AQSHda o‘g‘rilikda gumonlanib hibsga olingan ayol Jennifer Lopesga o‘xshashligi bilan barchaning e’tiborida!Bugun, 19:28"Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti..."Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti...Bugun, 18:16Begona insonlarni quchoqlab, amerikalik ayol katta daromad topmoqdaBegona insonlarni quchoqlab, amerikalik ayol katta daromad topmoqdaBugun, 17:01Olimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladiOlimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladiBugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi