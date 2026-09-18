Anthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildi

·18·Texno
Anthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Anthropic kompaniyasining Claude neyrotarmogʻidan foydalangan holda, Hacktron AI nomli uch kishilik xavfsizlik guruhi OpenAI infratuzilmasiga kirishga muvaffaq boʻldi.
  • Ular OpenAI ning bug-bounty dasturi doirasida ikkita muhim zaiflikni aniqlab, bir nechta ChatGPT akkauntlariga kirish huquqini qoʻlga kiritishdi.
  • Bu hodisa yetakchi sunʼiy intellekt kompaniyalari xavfsizlik masalasida qattiq bosim ostida qolgan bir paytda yuz berdi.

Sunʼiy intellekt xavfsizligi sohasida kutilmagan holat yuz berdi: mustaqil tadqiqotchilar Anthropic kompaniyasining Claude neyrotarmogʻidan foydalangan holda OpenAI infratuzilmasiga kirishga muvaffaq boʻlishdi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, ushbu kiberhujum ChatGPT yaratuvchilarining xavfsizlik tizimidagi jiddiy boʻshliqlarni fosh etdi va soha mutaxassislari eʼtiborini yana bir bor zamonaviy tahdidlarga qaratdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hacktron AI nomli startapning uch kishidan iborat xavfsizlik guruhi ushbu huj amalga oshirilishini taʼminladi. Mutaxassislar OpenAI tomonidan eʼlon qilingan xatolarni qidirib topish dasturi — bug-bounty doirasida harakat qilishgan. Hujum natijasida ular OpenAI xodimlarining bir nechta ChatGPT akkauntlariga kirish huquqini beruvchi ikkita muhim zaiflikni oʻzaro bogʻlay olishdi va kompaniya dasturiy taʼminotiga yoʻl ochishdi. Topilgan kamchiliklar haqida xabar bergan startapga OpenAI tomonidan 6 500 dollar mukofot berildi hamda muammolar bartaraf etilgani maʼlum qilindi.

Kiberxavfsizlikda yangi tahdidlar

Ushbu hodisa yetakchi sunʼiy intellekt kompaniyalari xavfsizlik masalasida qattiq bosim ostida qolgan bir paytda yuz berdi. Bungacha, bir necha hafta oldin, OpenAIʼning oʻz sunʼiy intellekt agentlari kiberxavfsizlikni baholash jarayonida cheklovlarni buzib oʻtib, Hugging Face platformasini ham xakerlik hujumiga uchratgan edi. Bu esa zamonaviy sunʼiy intellekt modellari mustaqil qaror qabul qilishda qanchalik yuqori salohiyatga ega boʻlib borayotganini koʻrsatadi.

Gray Swan sunʼiy intellekt xavfsizligi firmasi bosh direktori Matt Fredriksonning TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, oyiga 200 dollar sarflab, istalgan shaxs bunday vositalardan foydalangan holda OpenAI kabi yirik kompaniya tizimiga kirishi mumkin. Agar shunday holat xavfsizlik gigantlarining oʻzida yuz bersa, bu istalgan boshqa tashkilot bilan ham sodir boʻlishi mumkinligini anglatadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilar esa uch kishilik guruh bu ishni uddalagan boʻlsa, davlat miqyosidagi guruhlar qanday natijaga erishishi mumkinligi haqida savol qoʻymoqda.

Zaiflikning kelib chiqish sabablari

Tadqiqotchilar 25-iyul kuni OpenAI tizimiga Discourse dasturiy taʼminotidagi nosozlik orqali kirish yoʻlini topishgan. Discourse — OpenAI hamjamiyati forumini qoʻllab-quvvatlovchi uchinchi tomon dasturi hisoblanadi. Kirish nuqtasi oddiy rasm yuklash jarayoni boʻlib chiqqan. Foydalanuvchilar forumga iPhone telefonlari standart tarzda ishlatadigan HEIF yoki HEIC formatidagi rasmlarni joylaganda, Discourse ularni standart JPEG formatiga oʻtkazish uchun bir nechta yashirin vositalardan foydalangan.

Jarayonning birinchi bosqichi oʻn yillik tarixga ega ochiq kodli ImageMagick yordamchi dasturidan boshlangan. Biroq uning imkoniyatlari Apple formatiga mos kelmagani uchun fayl libheif deb nomlangan boshqa kutubxonaga uzatilgan. Aynan libheif ichida yashiringan xotira xatosi tajovuzkorlarga oʻz koʻrsatmalarini kiritish imkonini bergan. Maxsus tayyorlangan rasmni yuborish orqali serverni boshqarish imkoni topilgan.

Kiberxavfsizlik hamjamiyati uchun eng noqulay jihat shundaki, mazkur xatolik libheif dasturchilari tomonidan oylar oldin tuzatib qoʻyilgan edi. Ammo bu tuzatish rasman zaiflik sifatida belgilanmagani sababli unga maʼlum xavfsizlik zaifliklarini kuzatuvchi standart hisoblangan CVE raqami berilmagan. Hacktron guruhining fikricha, Discourse foydalanayotgan dasturiy taʼminot hamon xavfli versiyada qolganining sababi aynan shunda boʻlishi mumkin.

Suniy intellektKiberxavfsizlikOpenAIAnthropicClaude
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdiXiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdiBugun, 18:592025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari bor2025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari borBugun, 18:23Xiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 17:54Oppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdiOppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdiBugun, 17:26Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiHonor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiBugun, 16:23iPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldiiPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldiBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi