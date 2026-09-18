"Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti...
Jahon turizmining markazlaridan biri va millionlab relokantlarning sevimli maskaniga aylangan Tailandda xorijiy fuqarolarga nisbatan kutilmagan, keskin va xalqaro miqyosda katta shov-shuv keltirib chiqargan bayonot berildi. Mamlakat bosh vaziri o‘rinbosari hamda ichki ishlar vaziri Anutxin Chanvirakun chet elliklarning mamlakat hududida alohida xususiy qabriston tashkil etish bo‘yicha yo‘llagan talab va so‘rovlarini keskin tanqid ostiga olib, qat’iy ogohlantirish bilan chiqdi.
«Bu holat oshib tushdi, chegaralardan chiqib ketmoqda. Siz bu yerga kelishingizga ruxsat berganimiz uchun minnatdor bo‘lishingiz kerak... Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z vataningizga borib o‘ling. Bu yerda o‘lishning keragi yo‘q. Bizni ekspluatatsiya qilishga urinmang», — deya ochiq va murosasiz munosabat bildirdi Chanvirakun. Shu bilan birga, u qirollikning barcha provinsiyalari rahbarlari va gubernatorlariga xorijliklarning noqonuniy faoliyati, shuningdek, Tailandning milliy an’analari, qonunlari va mahalliy aholisiga nisbatan hurmatsizlik ko‘rsatish holatlariga zudlik bilan chek qo‘yish bo‘yicha qat’iy topshiriq berdi.
Xo‘sh, chet elliklarning qaysi harakatlari Tailand hukumatining sabr kosasini to‘ldirdi, mamlakatda xorijlik sayyoh va relokantlarga nisbatan nazorat yanada kuchaytiriladimi va bu bayonot qirollikning turizm siyosatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Bu yerda o‘lishning keragi yo‘q!»: Anutxin Chanvirakunning asosiy tezislari
Tailand rahbariyati tomonidan bildirilgan keskin bayonotning eng muhim nuqtalari:
«Chegaradan chiqqan so‘rov»: Bosh vazir o‘rinbosari xorijliklarning Tailand zaminida o‘zlari uchun alohida xususiy qabristonlar barpo etish talabini davlat suvereniteti va mahalliy tartiblarga zid deb baholadi;
Minnatdorlik va mezbonlik madaniyati: Hukumat rasmiysi chet elliklar Tailandga kirish, yashash va dam olish imkoniyati berilgani uchun minnatdor bo‘lishlari lozimligini ta’kidladi;
Ekspluatatsiyaga yo‘l qo‘yilmasligi: Mamlakat hududini, tabiiy boyliklarini va mehmondo‘stligini chet el fuqarolari tomonidan shaxsiy manfaatlar yo‘lida suiiste’mol qilinishiga chek qo‘yilishi uqtirildi;
O‘z yurtiga qaytish chaqirig‘i: Chanvirakun agar xorijliklar mahalliy urf-odat va qonunlarga moslasha olmasa yoki doimiy dafn joylarini talab qiladigan bo‘lsa, o‘z vataniga borib vafot etishlari lozimligini ochiq aytdi.
Provinsiyalarga qat’iy ko‘rsatma: Xorijliklarga qarshi reydlar to‘lqini
Tailand hukumati tomonidan e’lon qilingan yangi tartib va talablar:
Noqonuniy biznes va faoliyatga zarba: Chet el fuqarolari tomonidan mahalliy aholining haqiga kirib, noqonuniy gidlik, ko‘chmas mulk savdosi va litsenziyasiz tadbirkorlik bilan shug‘ullanishiga qarshi kurash kuchaytiriladi;
Madaniy hurmatsizlikka toqatsizlik: Mahalliy buddaviylik an’analariga, ibodatxonalar va tailandliklarga nisbatan hurmatsizlik holatlarini sodir etganlar darhol deportatsiya qilinishi va «qora ro‘yxat»ga kiritilishi belgilandi;
Gubernatorlar mas’uliyati: Pxuket, Pattayya, Samui va Chiangmay kabi yirik sayyohlik markazlari rahbarlariga xorijliklar kontingentini doimiy qattiq nazorat ostida ushlab turish topshirildi.
Xalqaro tahlil va turizm istiqbollari: Ekspertlar xulosasi
Siyosatshunoslar va xalqaro turizm ekspertlarining vaziyat bo‘yicha tahlillari:
Mahalliy aholining noroziligi cho‘qqisi: So‘nggi yillarda kuzatilgan ulkan migratsiya va sayyohlar oqimi fonida uy-joy narxlari ko‘tarilib, ayrim xorijliklarning bepisand xulq-atvori mahalliy xalqda keskin qarshilikni keltirib chiqardi;
Siyosatchilarning jamoatchilikka javobi: Chanvirakunning bunday agressiv va ochiq bayonoti hukumat o‘z fuqarolarining manfaatini birinchi o‘ringa qo‘yishini ko‘rsatishga qaratilgan populistik, ammo strategik qadamdir;
Qoidalarning keskinlashuvi: Mazkur mojarodan so‘ng Tailandda uzoq muddatli viza olish, yer yoki ko‘chmas mulk bilan bog‘liq bitimlar tuzish va yashash shartlari sezilarli darajada murakkablashishi kutilmoqda.
Tailand hukumati rahbariyatidan yangragan ushbu shov-shuvli va qat’iy ogohlantirish mezbon davlat milliy g‘ururi va qonunlarini har qanday sayyohlik daromadidan ustun qo‘yishini ochiq-oydin ko‘rsatdi.
Sizningcha, Tailand bosh vaziri o‘rinbosarining xorijliklarga qarata aytgan «O‘z vataningizga borib o‘ling!» degan keskin so‘zlari qanchalik adolatli va o‘rinli? Chet elga borgan har bir inson o‘sha davlatning urf-odati va qonunlarini qanchalik darajada hurmat qilishi shart deb hisoblaysiz? O‘z shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro maydondagi ushbu qaynoq rezonans tahlilini barcha do‘stlaringiz hamda sayohat ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…