"Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti...

·5·Dunyo
"Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti...

Jahon turizmining markazlaridan biri va millionlab relokantlarning sevimli maskaniga aylangan Tailandda xorijiy fuqarolarga nisbatan kutilmagan, keskin va xalqaro miqyosda katta shov-shuv keltirib chiqargan bayonot berildi. Mamlakat bosh vaziri o‘rinbosari hamda ichki ishlar vaziri Anutxin Chanvirakun chet elliklarning mamlakat hududida alohida xususiy qabriston tashkil etish bo‘yicha yo‘llagan talab va so‘rovlarini keskin tanqid ostiga olib, qat’iy ogohlantirish bilan chiqdi.

«Bu holat oshib tushdi, chegaralardan chiqib ketmoqda. Siz bu yerga kelishingizga ruxsat berganimiz uchun minnatdor bo‘lishingiz kerak... Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z vataningizga borib o‘ling. Bu yerda o‘lishning keragi yo‘q. Bizni ekspluatatsiya qilishga urinmang», — deya ochiq va murosasiz munosabat bildirdi Chanvirakun. Shu bilan birga, u qirollikning barcha provinsiyalari rahbarlari va gubernatorlariga xorijliklarning noqonuniy faoliyati, shuningdek, Tailandning milliy an’analari, qonunlari va mahalliy aholisiga nisbatan hurmatsizlik ko‘rsatish holatlariga zudlik bilan chek qo‘yish bo‘yicha qat’iy topshiriq berdi.

Xo‘sh, chet elliklarning qaysi harakatlari Tailand hukumatining sabr kosasini to‘ldirdi, mamlakatda xorijlik sayyoh va relokantlarga nisbatan nazorat yanada kuchaytiriladimi va bu bayonot qirollikning turizm siyosatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Bu yerda o‘lishning keragi yo‘q!»: Anutxin Chanvirakunning asosiy tezislari

Tailand rahbariyati tomonidan bildirilgan keskin bayonotning eng muhim nuqtalari:

  • «Chegaradan chiqqan so‘rov»: Bosh vazir o‘rinbosari xorijliklarning Tailand zaminida o‘zlari uchun alohida xususiy qabristonlar barpo etish talabini davlat suvereniteti va mahalliy tartiblarga zid deb baholadi;

  • Minnatdorlik va mezbonlik madaniyati: Hukumat rasmiysi chet elliklar Tailandga kirish, yashash va dam olish imkoniyati berilgani uchun minnatdor bo‘lishlari lozimligini ta’kidladi;

  • Ekspluatatsiyaga yo‘l qo‘yilmasligi: Mamlakat hududini, tabiiy boyliklarini va mehmondo‘stligini chet el fuqarolari tomonidan shaxsiy manfaatlar yo‘lida suiiste’mol qilinishiga chek qo‘yilishi uqtirildi;

  • O‘z yurtiga qaytish chaqirig‘i: Chanvirakun agar xorijliklar mahalliy urf-odat va qonunlarga moslasha olmasa yoki doimiy dafn joylarini talab qiladigan bo‘lsa, o‘z vataniga borib vafot etishlari lozimligini ochiq aytdi.

Provinsiyalarga qat’iy ko‘rsatma: Xorijliklarga qarshi reydlar to‘lqini

Tailand hukumati tomonidan e’lon qilingan yangi tartib va talablar:

  • Noqonuniy biznes va faoliyatga zarba: Chet el fuqarolari tomonidan mahalliy aholining haqiga kirib, noqonuniy gidlik, ko‘chmas mulk savdosi va litsenziyasiz tadbirkorlik bilan shug‘ullanishiga qarshi kurash kuchaytiriladi;

  • Madaniy hurmatsizlikka toqatsizlik: Mahalliy buddaviylik an’analariga, ibodatxonalar va tailandliklarga nisbatan hurmatsizlik holatlarini sodir etganlar darhol deportatsiya qilinishi va «qora ro‘yxat»ga kiritilishi belgilandi;

  • Gubernatorlar mas’uliyati: Pxuket, Pattayya, Samui va Chiangmay kabi yirik sayyohlik markazlari rahbarlariga xorijliklar kontingentini doimiy qattiq nazorat ostida ushlab turish topshirildi.

Xalqaro tahlil va turizm istiqbollari: Ekspertlar xulosasi

Siyosatshunoslar va xalqaro turizm ekspertlarining vaziyat bo‘yicha tahlillari:

  • Mahalliy aholining noroziligi cho‘qqisi: So‘nggi yillarda kuzatilgan ulkan migratsiya va sayyohlar oqimi fonida uy-joy narxlari ko‘tarilib, ayrim xorijliklarning bepisand xulq-atvori mahalliy xalqda keskin qarshilikni keltirib chiqardi;

  • Siyosatchilarning jamoatchilikka javobi: Chanvirakunning bunday agressiv va ochiq bayonoti hukumat o‘z fuqarolarining manfaatini birinchi o‘ringa qo‘yishini ko‘rsatishga qaratilgan populistik, ammo strategik qadamdir;

  • Qoidalarning keskinlashuvi: Mazkur mojarodan so‘ng Tailandda uzoq muddatli viza olish, yer yoki ko‘chmas mulk bilan bog‘liq bitimlar tuzish va yashash shartlari sezilarli darajada murakkablashishi kutilmoqda.

Tailand hukumati rahbariyatidan yangragan ushbu shov-shuvli va qat’iy ogohlantirish mezbon davlat milliy g‘ururi va qonunlarini har qanday sayyohlik daromadidan ustun qo‘yishini ochiq-oydin ko‘rsatdi.

Sizningcha, Tailand bosh vaziri o‘rinbosarining xorijliklarga qarata aytgan «O‘z vataningizga borib o‘ling!» degan keskin so‘zlari qanchalik adolatli va o‘rinli? Chet elga borgan har bir inson o‘sha davlatning urf-odati va qonunlarini qanchalik darajada hurmat qilishi shart deb hisoblaysiz? O‘z shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro maydondagi ushbu qaynoq rezonans tahlilini barcha do‘stlaringiz hamda sayohat ixlosmandlariga ulashing!

Anutxin ChanvirakunTailand turizm siyosatiqabristonPxuket
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Begona insonlarni quchoqlab, amerikalik ayol katta daromad topmoqdaBegona insonlarni quchoqlab, amerikalik ayol katta daromad topmoqdaBugun, 17:01Olimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladiOlimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladiBugun, 16:2540 santimetr suv ichida to‘y! To‘yga kelgan mehmonlarning keyingi harakati barchani hayratga soldi40 santimetr suv ichida to‘y! To‘yga kelgan mehmonlarning keyingi harakati barchani hayratga soldiBugun, 12:34Tabassum ortidagi qopqon: Rossiyada migrantlarni pora bilan qo‘lga olishning yangi tuzog‘iTabassum ortidagi qopqon: Rossiyada migrantlarni pora bilan qo‘lga olishning yangi tuzog‘iBugun, 07:50Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?Bugun, 07:29Vatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildiVatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildiKecha, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi