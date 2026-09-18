60 ming dollarlik garov mulki xatlovga olindi

·41·Jamiyat
60 ming dollarlik garov mulki xatlovga olindi

Byuroning Jizzax viloyati boshqarmasi ish yurituvidagi ijro hujjati bo‘yicha qarzdor MCHJga nisbatan undiruv choralari ko‘rildi.

Ijro harakatlari davomida qarzdor MCHJga tegishli bo‘lgan, qiymati 60 000 AQSH dollariga baholangan garov mulki aniqlandi.

Mazkur mol-mulk qarzdorlikni undirishni ta’minlash maqsadida belgilangan tartibda xatlovga olindi. Bu orqali ijro hujjati talablarini amalda ta’minlashga qaratilgan navbatdagi chora ko‘rildi.

Garov mulkining xatlovga olinishi qarzdorlikni qoplash jarayonida muhim huquqiy choralardan biri bo‘lib, keyingi ijro harakatlari qonunchilikda belgilangan tartibda davom ettiriladi.

60 ming dollarlik mulk — qarzdorlikni undirish jarayonida jiddiy chora. Ijro hujjati talablarini o‘z vaqtida bajarish ortiqcha cheklov va majburiy ijro choralarining oldini oladi.

Byuroning Jizzax viloyati boshqarmasiMCHJgarov mulkijro hujjati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qidiruv harakatlari davom etmoqdaQidiruv harakatlari davom etmoqdaBugun, 20:26Qarzdorlik evaziga disko-klub binosi xatlovga olindiQarzdorlik evaziga disko-klub binosi xatlovga olindiBugun, 20:22Qarzdorlikning chorasi: BYD Han avtomashinasi xatlovga olindiQarzdorlikning chorasi: BYD Han avtomashinasi xatlovga olindiBugun, 20:20Tabiatga yetkazilgan zarar javobsiz qolmaydiTabiatga yetkazilgan zarar javobsiz qolmaydiBugun, 19:46Farg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdiFarg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdiBugun, 19:05BMW boshqargan 10-sinf o‘quvchisi 2 yildan ortiqroq vaqtga qamaldiBMW boshqargan 10-sinf o‘quvchisi 2 yildan ortiqroq vaqtga qamaldiBugun, 19:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)