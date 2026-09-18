60 ming dollarlik garov mulki xatlovga olindi
Byuroning Jizzax viloyati boshqarmasi ish yurituvidagi ijro hujjati bo‘yicha qarzdor MCHJga nisbatan undiruv choralari ko‘rildi.
Ijro harakatlari davomida qarzdor MCHJga tegishli bo‘lgan, qiymati 60 000 AQSH dollariga baholangan garov mulki aniqlandi.
Mazkur mol-mulk qarzdorlikni undirishni ta’minlash maqsadida belgilangan tartibda xatlovga olindi. Bu orqali ijro hujjati talablarini amalda ta’minlashga qaratilgan navbatdagi chora ko‘rildi.
Garov mulkining xatlovga olinishi qarzdorlikni qoplash jarayonida muhim huquqiy choralardan biri bo‘lib, keyingi ijro harakatlari qonunchilikda belgilangan tartibda davom ettiriladi.
60 ming dollarlik mulk — qarzdorlikni undirish jarayonida jiddiy chora. Ijro hujjati talablarini o‘z vaqtida bajarish ortiqcha cheklov va majburiy ijro choralarining oldini oladi.
Izohlar 0
…