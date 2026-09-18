BMW boshqargan 10-sinf o‘quvchisi 2 yildan ortiqroq vaqtga qamaldi

·52·Jamiyat
BMW boshqargan 10-sinf o‘quvchisi 2 yildan ortiqroq vaqtga qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda BMW avtomashinasini boshqarib, yo‘l-patrul xizmati inspektori Xosilbek Eshnazarovni urib yuborgan voyaga yetmagan Doniyor Turg‘unov 2 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum qilindi.
  • Jinoyat ishlari bo‘yicha Mirobod tuman sudida o‘tkazilgan yopiq sud majlisida 2010 yilda tug‘ilgan 10-sinf o‘quvchisi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi «d» bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topildi.

Toshkentda yo‘l-patrul xizmati inspektori Xosilbek Eshnazarovni BMW avtomashinasida urib yuborgan voyaga yetmagan Doniyor Turg‘unovga nisbatan sud hukmi o‘qildi. U 2 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Toshkent shahar sudlari ma’lum qildi.

18 sentyabr kuni jinoyat ishlari bo‘yicha Mirobod tuman sudida mazkur jinoyat ishi bo‘yicha yopiq sud majlisi yakunlandi. 2010 yilda tug‘ilgan, xususiy maktabning 10-sinfida tahsil oluvchi Doniyor Turg‘unov Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi «d» bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topildi.

Sud qaroriga ko‘ra, unga JKning 85-moddasi tartibida 2 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlangan. Jazo muddati 2026 yil 27 fevraldan — unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llangan sanadan boshlab hisoblanadi.

Voqea qanday sodir bo‘lgan?

25 fevral kuni soat 21:46 atrofida voyaga yetmagan Doniyor Turg‘unov haydovchilik guvohnomasisiz BMW M4 avtomashinasini boshqarib, Mirobod ko‘chasi bo‘ylab harakatlangan.

Shu vaqtda u Toshkent shahar IIBB YHXB YPX inspektori Xosilbek Eshnazarovni urib yuborgan. Og‘ir tan jarohati olgan inspektor uch kun davomida shifokorlar nazoratida bo‘lganiga qaramay, ko‘rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan vafot etgan.

Mazkur holatdan so‘ng inspektorning oila a’zolarini davlat muhofazasiga olish belgilangan.

Mart oyi boshida esa Doniyor Turg‘unov qamoqqa olingani ma’lum bo‘lgan. Tergov davrida u Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi hamda 104-moddasi 3-qismi «d» bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanuvchi sifatida jalb qilingan.

Sud yakunida taraflarga hukm mazmuni, yetkazilgan moddiy va ma’naviy zararni undirish masalasida fuqarolik sudiga murojaat qilish huquqi, shuningdek hukm ustidan shikoyat berish tartibi tushuntirildi.

Xosilbek EshnazarovDoniyor Turg‘unovToshkent shahar sudlariBMW M4
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatga yetkazilgan zarar javobsiz qolmaydiTabiatga yetkazilgan zarar javobsiz qolmaydiBugun, 19:46Farg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdiFarg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdiBugun, 19:05Qabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqdaQabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqdaBugun, 16:49Navoiy viloyatida 2 yoshga to‘lmagan qizini pechda kuydirgan onaga nisbatan sud hukmi o‘qildiNavoiy viloyatida 2 yoshga to‘lmagan qizini pechda kuydirgan onaga nisbatan sud hukmi o‘qildiBugun, 12:42Quruvchining halol pulini berish uchun pora talab qilgan rahbar DXX to‘riga tushdi!Quruvchining halol pulini berish uchun pora talab qilgan rahbar DXX to‘riga tushdi!Bugun, 11:59Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinEndi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinKecha, 19:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)