21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 21 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 6,22 so‘mga qimmatlab, 11 839,59 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 8,26 so‘mga arzonlab, 13 569,35 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,63 so‘mga qimmatlab, 140,42 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 17,74 so‘mga arzonlab, 15 803,48 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,9 so‘mga arzonlab, 75,01 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 5,8 so‘mga qimmatlab, 14 342,33 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 3,54 so‘mga qimmatlab, 1 767,71 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…