Xiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdi

·26·Texno
Xiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi iBrain intellektual tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdi.
  • Ushbu innovatsion platforma sensorlar, ijro etuvchi mexanizmlar hamda qaror qabul qilish tizimini yagona raqamli muhitga birlashtirib, ishlab chiqarish sexi imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi kompaniyasi Changping shahridagi oʻzining yangi avlod korxonasida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan iBrain intellektual tizimi faoliyatini omma eʼtiboriga havola etdi. ixbt.com nashrining yozishicha, mazkur innovatsion platforma sensorlar, ijro etuvchi mexanizmlar hamda qaror qabul qilish tizimini yagona raqamli muhitga birlashtirib, ishlab chiqarish sexi imkoniyatlarini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda zamonaviy smartfonlarni yigʻish jarayoni oʻta yuqori aniqlikni talab qiluvchi yuzlab murakkab amaliyotlarni oʻz ichiga oladi. Jumladan, qurilmaning orqa panelini, yaʼni batareya qopqogʻini korpusga oʻrnatish bosqichi alohida eʼtibor va texnologik mukammallikni talab qiladi. Ushbu muhim operatsiyada qopqoq bilan korpus yon qirralari orasidagi masofa ikkala tomonda ham 0,05 millimetrdan — yaʼni inson soch tolasi qalinligidan oshmasligi shart.

iBrain tizimi samaradorligi

Asoschisi Ley Szyunning soʻzlariga koʻra, ilgari muhandislar ushbu oʻta nozik texnologik parametrlarni qoʻlda sozlashi uchun taxminan toʻrt soat vaqt sarflashga majbur boʻlgan. Yangi joriy etilgan iBrain platformasi esa butun jarayonni chuqur tahlil qilib, avtomatik ravishda eng maqbul qiymatlarni taklif etadi va natijada ushbu sozlash amaliyoti atigi ikki daqiqagacha qisqardi.

Shuningdek, ishlab chiqarish liniyasida yuzaga keladigan nosozliklarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish vaqti ham keskin qisqardi. Ilgari bu jarayon ikki soatgacha vaqt olgan boʻlsa, endilikda zamonaviy intellektual yechimlar tufayli muammoni hal etish uchun atigi uch daqiqa kifoya qilmoqda.

Oʻz-oʻzini oʻrganuvchi ishlab chiqarish muhiti

Mazkur uzluksiz takomillashib borish jarayonining asosi Xiaomi kompaniyasining maxsus sanoat platformasiga tayanadi. Tizim oldingi sozlash ishlari va bartaraf etilgan nosozliklar natijalarini muntazam ravishda toʻplab boradi. Har bir ishlab chiqarish epizodi kelgusidagi qarorlar uchun yangi maʼlumotlar toʻplamiga aylanadi.

Amalda bu zavodning ishlash jarayonida toʻxtovsiz taʼlim olishini va har kuni yanada aqlliroq boʻlib borishini taʼminlaydi. Ishlab chiqarish tezligining bir necha barobar oshishi va muammolarning daqiqalar ichida hal qilinishi kelajakdagi texnologik fabrikalar qanday qilib mutlaqo avtonom tarzda ishlashini yaqqol koʻrsatib bermoqda.

XiaomiiBrainChangpingSmartfonTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiAnthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiBugun, 19:212025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari bor2025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari borBugun, 18:23Xiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 17:54Oppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdiOppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdiBugun, 17:26Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiHonor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiBugun, 16:23iPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldiiPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldiBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi