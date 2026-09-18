Xiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi iBrain intellektual tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdi.
- Ushbu innovatsion platforma sensorlar, ijro etuvchi mexanizmlar hamda qaror qabul qilish tizimini yagona raqamli muhitga birlashtirib, ishlab chiqarish sexi imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.
Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi kompaniyasi Changping shahridagi oʻzining yangi avlod korxonasida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan iBrain intellektual tizimi faoliyatini omma eʼtiboriga havola etdi. ixbt.com nashrining yozishicha, mazkur innovatsion platforma sensorlar, ijro etuvchi mexanizmlar hamda qaror qabul qilish tizimini yagona raqamli muhitga birlashtirib, ishlab chiqarish sexi imkoniyatlarini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda zamonaviy smartfonlarni yigʻish jarayoni oʻta yuqori aniqlikni talab qiluvchi yuzlab murakkab amaliyotlarni oʻz ichiga oladi. Jumladan, qurilmaning orqa panelini, yaʼni batareya qopqogʻini korpusga oʻrnatish bosqichi alohida eʼtibor va texnologik mukammallikni talab qiladi. Ushbu muhim operatsiyada qopqoq bilan korpus yon qirralari orasidagi masofa ikkala tomonda ham 0,05 millimetrdan — yaʼni inson soch tolasi qalinligidan oshmasligi shart.
iBrain tizimi samaradorligiAsoschisi Ley Szyunning soʻzlariga koʻra, ilgari muhandislar ushbu oʻta nozik texnologik parametrlarni qoʻlda sozlashi uchun taxminan toʻrt soat vaqt sarflashga majbur boʻlgan. Yangi joriy etilgan iBrain platformasi esa butun jarayonni chuqur tahlil qilib, avtomatik ravishda eng maqbul qiymatlarni taklif etadi va natijada ushbu sozlash amaliyoti atigi ikki daqiqagacha qisqardi.
Shuningdek, ishlab chiqarish liniyasida yuzaga keladigan nosozliklarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish vaqti ham keskin qisqardi. Ilgari bu jarayon ikki soatgacha vaqt olgan boʻlsa, endilikda zamonaviy intellektual yechimlar tufayli muammoni hal etish uchun atigi uch daqiqa kifoya qilmoqda.
Oʻz-oʻzini oʻrganuvchi ishlab chiqarish muhitiMazkur uzluksiz takomillashib borish jarayonining asosi Xiaomi kompaniyasining maxsus sanoat platformasiga tayanadi. Tizim oldingi sozlash ishlari va bartaraf etilgan nosozliklar natijalarini muntazam ravishda toʻplab boradi. Har bir ishlab chiqarish epizodi kelgusidagi qarorlar uchun yangi maʼlumotlar toʻplamiga aylanadi.
Amalda bu zavodning ishlash jarayonida toʻxtovsiz taʼlim olishini va har kuni yanada aqlliroq boʻlib borishini taʼminlaydi. Ishlab chiqarish tezligining bir necha barobar oshishi va muammolarning daqiqalar ichida hal qilinishi kelajakdagi texnologik fabrikalar qanday qilib mutlaqo avtonom tarzda ishlashini yaqqol koʻrsatib bermoqda.
Izohlar 0
…