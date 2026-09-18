Qidiruv harakatlari davom etmoqda

·79·Jamiyat
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Joriy yilning o‘tgan davrida 339 nafar qidiruvdagi jismoniy shaxs aniqlanib, ulardan 2 mlrd. so‘mdan ortiq qarzdorlik undirildi.
  • Hozirda 148 nafar qarzdorni qidirib topish choralari ko‘rilmoqda, ulardan 82 nafari respublika hududida, 66 nafari esa chet elda ekani aniqlangan.
  • «AutoCon» tadbirlari doirasida 2,1 mlrd. so‘mlik 109 ta ijro hujjati bo‘yicha 43 ta avtotransport vositasi jarima maydonchasiga joylashtirildi.

Majburiy ijro byurosi Navoiy viloyati boshqarmasi Qidiruv shu’basi tomonidan qidiruvdagi qarzdor shaxslar va ularning mol-mulklari turgan joyni aniqlash, shuningdek, ijro hujjatlari ijrosini ta’minlash hamda bu borada qonun ustuvorligini ta’minlash maqsadida mamlakat bo‘ylab tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda.

Xususan, joriy yilning o‘tgan davrida 339 nafar jismoniy shaxs topilib, ulardan 2 mlrd. so‘mdan ortiq qarzdorlik undirildi.

Hozirda 148 nafar qarzdorni qidirib topish choralari ko‘rilmoqda. Ushbu shaxslarning 82 nafari respublika hududida yashirinib yurganligi, 66 nafari esa turli maqsadlarda chet elga chiqib ketganligi aniqlangan.

Misol uchun, Byuroning Karmana tuman bo‘limi tomonidan qidiruv e’lon qilingan qarzdor A.X. Toshkent shahrida olib borilgan tezkor tadbir davomida aniqlandi. U Toshkent viloyatidagi «Qoramurt» YPX posti orqali o‘tib, Qibray tumanida yollanma ishda ishlab yurgan vaqtida ushlandi.

Mazkur qarzdorning 12 mln 639 ming so‘m miqdorida to‘lanmagan aliment qarzdorligi mavjudligi sababli JIB Navbahor tuman sudi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 47⁴-moddasiga asosan 15 sutka ma’muriy qamoq jazosiga tortildi.

Shuningdek, Qidiruv shu’basi hamda viloyat IIB YHXB xodimlari bilan hamkorlikda «AutoCon» tadbirlari o‘tkazib kelinmoqda. Tadbirlar davomida 2,1 mlrd. so‘mlik 109 ta ijro hujjati bo‘yicha qarzdorlar nomidagi 43 ta avtotransport vositasi jarima maydonchalariga joylashtirildi. Shu bilan birga, 603 mln. so‘mlik 71 ta ijro hujjati ijrosi amalda ta’minlandi.

Ma’muriy jarimalarni undirish to‘g‘risidagi ijro hujjatlari Qidiruv shu’basi xodimlari tomonidan tahlil qilinib, mahallalar kesimida manzilli ishlar olib borilmoqda.

Ayni paytda ushbu yo‘nalishdagi tezkor qidiruv tadbirlari izchil davom ettirilmoqda.

Navoiy viloyati Majburiy ijro byurosiQidiruv shu’basiAutoConQoramurt YPX
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘ona viloyatining Uchko‘prik tumanida fast-fuddan ommaviy zaharlanish yuz berdiFarg‘ona viloyatining Uchko‘prik tumanida fast-fuddan ommaviy zaharlanish yuz berdiBugun, 21:29Qarzdorlik evaziga disko-klub binosi xatlovga olindiQarzdorlik evaziga disko-klub binosi xatlovga olindiBugun, 20:22Qarzdorlikning chorasi: BYD Han avtomashinasi xatlovga olindiQarzdorlikning chorasi: BYD Han avtomashinasi xatlovga olindiBugun, 20:2060 ming dollarlik garov mulki xatlovga olindi60 ming dollarlik garov mulki xatlovga olindiBugun, 20:16Tabiatga yetkazilgan zarar javobsiz qolmaydiTabiatga yetkazilgan zarar javobsiz qolmaydiBugun, 19:46Farg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdiFarg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdiBugun, 19:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)