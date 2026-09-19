iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdi

·22·Texno
iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • JerryRigEverything blogeri iPhone 18 Pro'ning himoya oynasi Mohs shkalasi bo'yicha 6-darajali qattiqlikka ega materiallardan ham tirnalmasdan o'tganini aniqladi.
  • Bu shuni ko'rsatadiki, Apple'ning yangi qurilmasi displey mustahkamligi bo'yicha raqobatchilaridan ustun turadi.
  • Qurilmaning korpusi ham egilish sinovlaridan muammosiz o'tdi, bu esa kundalik foydalanishda qurilmaning chidamliligini ta'minlaydi.

Taniqli JerryRigEverything blogeri yangi chiqmagan iPhone 18 Pro smartfonini oʻzining anʼanaviy qattiq sinovlaridan oʻtkazdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning himoya oynasi boshqa koʻplab flagman modellarga nisbatan tashqi taʼsirlarga ancha chidamli ekani aniqlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayoni darhol chidamlilik testlaridan boshlangani yoʻq. Dastlab bloger mikroskop ostida yangi smartfon kamerasi oʻzgaruvchan diafrgamasining ishlash jarayonini batafsil tasvirga oldi. Shuningdek, FaceID tizimi datchiklaridan biri yashiringan displey sohasi ham mikroskop yordamida yaqindan tekshirib chiqildi.

Mustahkamlik sinovi natijalari

Mutaxassisning asosiy eʼtibori har doimgidek ekran himoya oynasiga qaratildi. Odatda zamonaviy smartfonlarda tirnalishlar Mohs shkalasi boʻyicha 6-darajali qattiqlikka ega materiallar taʼsirida paydo boshlaydi. Biroq Apple kompaniyasining soʻnggi qurilmasida bu qoida oʻz kuchini yoʻqotdi.

Maʼlum boʻlishicha, Mohs shkalasi boʻyicha 6-darajali qattiqlikka ega materiallar ham iPhone 18 Pro ekranida hech qanday iz qoldirmagan. Bu shuni anglatadiki, Apple muhandislari foydalangan shisha qatlami bozordagi aksariyat raqobatchilar mahsulotlariga qaraganda sezilarli darajada qattiqroq.

Korpus mustahkamligi va yakuniy xulosalar

Qattiqlik sinovlaridan tashqari, bloger anʼanaviy tarzda qurilmaning egilishga chidamliligini ham tekshirib koʻrdi. Taʼkidlanishicha, iPhone 18 Pro korpusi ham mazkur mexanik bosim sinovidan hech qanday muammosiz, mukammal darajada oʻtdi.

Olingan natijalar kundalik foydalanishda ekran xavfsizligi va chidamliligi muhim boʻlgan foydalanuvchilar uchun ijobiy yangilikdir. Yangi smartfon oynasidagi bunday mustahkamlik darajasi tasodifiy tirnalishlar xavfini sezilarli darajada kamaytiradi va qurilmaning xizmat muddatini uzaytiradi.

AppleiPhone 18 ProJerryRigEverythingSmartfonTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiBugun, 14:53Jismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiJismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiBugun, 14:25iPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiiPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiBugun, 13:52AQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinAQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinBugun, 13:25Toshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizToshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizBugun, 13:20iPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiiPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi