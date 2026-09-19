iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- JerryRigEverything blogeri iPhone 18 Pro'ning himoya oynasi Mohs shkalasi bo'yicha 6-darajali qattiqlikka ega materiallardan ham tirnalmasdan o'tganini aniqladi.
- Bu shuni ko'rsatadiki, Apple'ning yangi qurilmasi displey mustahkamligi bo'yicha raqobatchilaridan ustun turadi.
- Qurilmaning korpusi ham egilish sinovlaridan muammosiz o'tdi, bu esa kundalik foydalanishda qurilmaning chidamliligini ta'minlaydi.
Taniqli JerryRigEverything blogeri yangi chiqmagan iPhone 18 Pro smartfonini oʻzining anʼanaviy qattiq sinovlaridan oʻtkazdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning himoya oynasi boshqa koʻplab flagman modellarga nisbatan tashqi taʼsirlarga ancha chidamli ekani aniqlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinov jarayoni darhol chidamlilik testlaridan boshlangani yoʻq. Dastlab bloger mikroskop ostida yangi smartfon kamerasi oʻzgaruvchan diafrgamasining ishlash jarayonini batafsil tasvirga oldi. Shuningdek, FaceID tizimi datchiklaridan biri yashiringan displey sohasi ham mikroskop yordamida yaqindan tekshirib chiqildi.
Mustahkamlik sinovi natijalariMutaxassisning asosiy eʼtibori har doimgidek ekran himoya oynasiga qaratildi. Odatda zamonaviy smartfonlarda tirnalishlar Mohs shkalasi boʻyicha 6-darajali qattiqlikka ega materiallar taʼsirida paydo boshlaydi. Biroq Apple kompaniyasining soʻnggi qurilmasida bu qoida oʻz kuchini yoʻqotdi.
Maʼlum boʻlishicha, Mohs shkalasi boʻyicha 6-darajali qattiqlikka ega materiallar ham iPhone 18 Pro ekranida hech qanday iz qoldirmagan. Bu shuni anglatadiki, Apple muhandislari foydalangan shisha qatlami bozordagi aksariyat raqobatchilar mahsulotlariga qaraganda sezilarli darajada qattiqroq.
Korpus mustahkamligi va yakuniy xulosalarQattiqlik sinovlaridan tashqari, bloger anʼanaviy tarzda qurilmaning egilishga chidamliligini ham tekshirib koʻrdi. Taʼkidlanishicha, iPhone 18 Pro korpusi ham mazkur mexanik bosim sinovidan hech qanday muammosiz, mukammal darajada oʻtdi.
Olingan natijalar kundalik foydalanishda ekran xavfsizligi va chidamliligi muhim boʻlgan foydalanuvchilar uchun ijobiy yangilikdir. Yangi smartfon oynasidagi bunday mustahkamlik darajasi tasodifiy tirnalishlar xavfini sezilarli darajada kamaytiradi va qurilmaning xizmat muddatini uzaytiradi.
Izohlar 0
…