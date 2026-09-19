Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadi

·74·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Galaxy S27 Ultra modeli 5534 mA/soat sig‘imli akkumulyator bilan ta’minlanadi, bu avvalgi modellar 5000 mA/soatlik chegarasidan oshadi.
  • Galaxy S27 Pro ham 5087 mA/soatlik batareya bilan, hatto Galaxy S26 Ultra'dan ham kattaroq akkumulyatorga ega bo‘ladi.
  • Ikkala yangi flagman ham 60 W tezkor quvvatlash texnologiyasini qo‘llab-quvvatlaydi.

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining kelgusi avlod flagman smartfonlarida batareya quvvatini oshirishga qaror qildi. Xitoyning 3C regulyatori maʼlumotiga koʻra, yangi Galaxy S27 Ultra modeli uzoq yillar davomida oʻzgarmasdan kelgan 5000 mA/soatlik anʼanaviy chegaradan voz kechib, sezilarli darajada yirikroq akkumulyatorga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, oxirgi yillarda kompaniyaning Ultra seriyali flagmanlari aynan 5000 mA/soat sigʻimli batareyalar bilan jihozlanib kelinayotgan edi. Ushbu holat foydalanuvchilar va texnologiya ekspertlari tomonidan tanqid qilinib, muayyan darajada «zamon talabidan ortda qolish» sifatida baholanayotgan edi. Yangi maʼlumotlar esa bu boradagi yondashuv oʻzgarayotganidan dalolat beradi.

Batareya sigʻimi va marketing koʻrsatkichlari

ixbt.com nashrining Xitoy regulyatori maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, Galaxy S27 Ultra modeli 5534 mA/soatlik batareya bilan jihozlanadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu koʻrsatkich qurilmaning texnik hujjati uchun moʻljallangan boʻlib, marketing materiallarida va rasmiy taqdimotlarda bu raqam odatda «tupik» yoki marketing talablaridan kelib chiqib 5700 mA/soat sifatida koʻrsatilishi kutilmoqda.

Shuningdek, seriyaning yanada ixchamroq vakili hisoblangan Galaxy S27 Pro modeli ham eʼtibordan chetda qolmagan. Qizigʻi shundaki, ushbu kichikroq versiya hatto joriy avlodagi Galaxy S26 Ultra smartfonidan ham kattaroq akkumulyatorni oladi. Regulyator bazasidagi maʼlumotlarga koʻra, Galaxy S27 Pro 5087 mA/soatlik (marketingda 5200 mA/soat deb eʼlon qilinishi mumkin) batareya bilan taʼminlanadi.

Tezkor quvvatlash imkoniyatlari

Batareya hajmining oshishi bilan birga, qurilmalarni quvvatlash tezligi ham foydalanuvchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. 3C regulyatsiyasi hujjatlarida keltirilishicha, ikkala yangi flagman model uchun ham quvvat olish quvvati bir xil etib belgilangan.

Unga koʻra, Galaxy S27 Ultra va Galaxy S27 Pro modellari 60 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu koʻrsatkich Samsung flagmanlarining kundalik foydalanishdagi qulayligini yanada oshirib, yiriklashgan akkumulyatorlarni qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.

Hozircha Samsung kompaniyasi mazkur qurilmalarning rasmiy taqdimot sanasi va boshqa texnik xususiyatlari haqida yakuniy maʼlumotlarni oshkor etgani yoʻq. Biroq 3C kabi yirik sertifikatsiya idoralaridan oʻtayotgani smartfonlarning ishlab chiqarish bosqichiga yaqinlashib qolganini bildiradi.

SamsungGalaxy S27 UltraGalaxy S27 ProSmartfonBatareya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildiiPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildiBugun, 20:28Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaPikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaBugun, 18:25iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiBugun, 17:11NASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiNASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiBugun, 16:59Astronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdiAstronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdiBugun, 16:23Samsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildiSamsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi