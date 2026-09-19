Parizoda 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonlamoqda (video)

·42·Avto
Parizoda 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonlamoqda (video)

Raqqosa Parizoda bugun, 19 sentyabr kuni o‘zi uchun ikki karra bayram ekanini ma’lum qildi. U ayni sanada tug‘ilgan kunini nishonlayotgan bo‘lsa, bundan 16 yil avval ham shu kuni turmush qurgan.

San’atkor ushbu quvonchli sanalar munosabati bilan ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida nostaljik video bilan bo‘lishdi. U videoga izoh qoldirib, bugun uning hayotidagi ikki muhim sana bir kunga to‘g‘ri kelishini ta’kidlagan.

“Nostalgiya. Bugun to‘y kunimizga 16 yil bo‘libdi. Bugun ikkita qo‘sha bayram — tug‘ilgan kunim va to‘y kunimiz”, — deya yozgan Parizoda.

Shunday qilib, raqqosa bugun 39 yoshini qarshi olayotgan bo‘lsa, oilaviy hayotining 16 yilligini ham nishonlamoqda. Parizodaning kuzatuvchilari esa uni har ikki sana bilan tabriklab, samimiy tilaklarini bildirishmoqda.

ParizodaTo‘y kuniTug‘ilgan kuni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

XX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqdaXX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqdaBugun, 17:24Toyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiToyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiBugun, 09:22Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Kecha, 17:01Toyota zavodlarida 40 mingta gumanoid robot ish boshlaydiToyota zavodlarida 40 mingta gumanoid robot ish boshlaydiKecha, 16:56BYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildiBYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildi17.09, 17:26Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdiToyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi17.09, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi