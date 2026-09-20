«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydi

·4·Dunyo
«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydi

Yaqin Sharq mintaqasidagi harbiy qarama-qarshilik global siyosiy inqirozning eng yuqori nuqtasiga chiqdi. Tehron rasmiylari Oq uy bilan har qanday diplomatik muzokaralarni boshlash uchun o‘z shartlarini e’lon qildi. Eron Xavfsizlik kengashi kotibi Mohsen Rizoiy ijtimoiy tarmoqlar orqali keskin bayonot berib, Vashingtonga aniq yettita shart qo‘yilganini ma’lum qildi.

Rizoiyning ta’kidlashicha, AQSH o‘zini o‘zi tiqib qo‘ygan strategik boshiberk ko‘chadan chiqib ketishni va vaziyatni yanada og‘irlashtirmaslikni istasa, Eronning qonuniy huquqlarini tan olishdan boshqa chorasi yo‘q. Ayni paytda ushbu siyosiy ultimatum Pentagonning AQSH Kongressi oldida bergan shov-shuvli hisoboti fonida yangramoqda: Amerikaning ushbu kampaniyadagi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy xarajatlari allaqachon 45,1 milliard dollardan oshib ketdi va bu hali yakuniy raqam emas.

Xo‘sh, Tehronning ushbu shartlari Oq uyni muzokaralar stoliga o‘tirishga majbur qila oladimi, mintaqadagi zarar ko‘rgan harbiy bazalarni tiklash AQSH budjetiga qanchaga tushadi va ikki davlat o‘rtasidagi to‘qnashuv dunyo iqtisodiyotiga qanday zarba beradi?

«45 milliard dollarlik harbiy hisobot va Tehron talabi»: Voqealar rivoji

AQSH—Eron qarama-qarshiligi atrofidagi so‘nggi muhim raqamlar va siyosiy bayonotlar:

  • Mohsen Rizoiyning ultimatumi: Eron Xavfsizlik kengashi kotibi Vashingtonga yettita talab yuborilganini va muzokaralar faqat ushbu shartlar qabul qilingandagina boshlanishini qat’iy bildirdi;

  • Tehronning ochiq pozitsiyasi: «Vashington o‘zi kirib qolgan tupikdan chiqishni istasa, Eron shartlarini so‘zsiz bajarishi kerak», deya ta’kidladi Eron tomoni;

  • Pentagonning ulkan xarajatlari: AQSH mudofaa vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, kampaniya uchun 3 sentyabr holatiga 43,6 milliard dollar va qo‘shimcha yoqilg‘i uchun yana 1,5 milliard dollar sarflangan;

  • Yashirin zararlar hisob-kitobi: CNN xabariga ko‘ra, ushbu 45,1 milliard dollarlik hisobga mintaqada zarbaga uchragan AQSH harbiy bazalarini ta’mirlash va bilvosita harbiy operatsion xarajatlar kiritilmagan;

  • Kongressning bosimi: Amerikalik qonunchilar va kongressmenlar Pentagondan barcha yashirin va bilvosita moliyaviy xarajatlar bo‘yicha to‘liq hisobot talab qilmoqda.

AQSHning kampaniya bo‘yicha xarajatlari va Tehronning siyosiy talablari

Vashingtonning moliyaviy yo‘qotishlari va mojaro ko‘rsatkichlari:

Parametrlar va yo‘nalishlar

Rasmiy ko‘rsatkichlar (AQSH)

Eron tomonining pozitsiyasi

Asosiy harbiy xarajatlar

$ 43,6 mlrd (3 sentyabr holatiga)

Harbiy bosim orqali Tehronni yengib bo‘lmasligi

Qo‘shimcha yoqilg‘i xarajati

$ 1,5 mlrd

Energetika logistikasini nazorat qilish qobiliyati

Umumiy ochiqlangan xarajat

$ 45,1 mlrd (to‘liq emas)

Boshiberk ko‘chadan chiqish uchun 7 ta shart

Hisobga olinmagan zararlar

Zararlangan harbiy bazalar ta’miri

Mintaqaviy infratuzilmaga berilgan zarbalar

Talab etuvchi tomon

AQSH Kongressi (aniq hisobot)

Eron Xavfsizlik kengashi (shartlarni qabul qilish)

Geosiyosiy tahlil: Ekspertlar 7 ta shart va harbiy inqiroz haqida

Xalqaro xavfsizlik bo‘yicha siyosiy tahlilchilarning asosiy xulosalari:

  • Iqtisodiy va harbiy charchoq: Qisqa vaqt ichida 45 milliard dollardan ortiq mablag‘ning sarflanishi AQSH uchun kampaniya nihoyatda qimmatga tushayotganini va ichki siyosiy norozilikni kuchaytirayotganini ko‘rsatadi;

  • Bazalarning zaifligi: Mintaqadagi Amerika obyektlariga yetkazilgan zararlarning to‘liq e’lon qilinmasligi Vashingtonning real infratuzilmaviy yo‘qotishlari ancha jiddiy ekanidan dalolat beradi;

  • Tehronning diplomatik tashabbusi: Eron ushbu ultimatum orqali o‘zining zaif emasligini, aksincha muzokaralar shartlarini belgilash tashabbusini o‘z qo‘liga olganini namoyish qilmoqda;

  • Global bozorlarga ta’siri: Harbiy xarajatlarning o‘sishi va yoqilg‘i inqirozi G‘arb davlatlarini murosa yo‘llarini izlashga majbur qilishi mumkin bo‘lgan eng katta omildir.

Tehronning 7 ta talabi va Pentagonning milliardlab dollarlik sarf-xarajatlari Yaqin Sharqdagi ushbu geosiyosiy to‘qnashuv yangi va hal qiluvchi bosqichga kirganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, AQSH ma’muriyati 45 milliard dollardan ortiq mablag‘ sarflab qo‘ygan ushbu kampaniyani to‘xtatish uchun Eron qo‘ygan 7 ta shartni qabul qiladimi yoki harbiy harakatlar yanada avj oladimi? Kongressning bosimi Oq uyni diplomatik murosaga undashiga ishonasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatidagi ushbu muhim voqealar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda siyosat ixlosmandlariga ulashing!

Eron Xavfsizlik kengashiMohsen RizoiyPentagonAQSH-Eron qarama-qarshiligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiYaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiBugun, 11:04Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)Bugun, 10:46Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)Bugun, 10:29Kolumbiyada it egasini bosqinchidan himoya qildiKolumbiyada it egasini bosqinchidan himoya qildiBugun, 10:16G‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqdaG‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqdaKecha, 22:56Hindistonda ko‘cha san’atkorlari noodatiy tomoshalar namoyish etmoqda (video)Hindistonda ko‘cha san’atkorlari noodatiy tomoshalar namoyish etmoqda (video)Kecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?