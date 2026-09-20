Xitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordi

·47·Texno
Xitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordi

Xitoyning Chjetszyan provinsiyasidagi Shaosin shahrida gumanoid robotni sinovdan o‘tkazish vaqtida kutilmagan holat yuz berdi.

2026 yil 7 sentyabr kuni tasvirga olingan videoda muhandis robotni boshqarayotgan paytda qurilma to‘satdan u tomon harakatlanib, oyog‘i bilan qo‘lidagi boshqaruv pultini tepib yuborgani ko‘rinadi. Zarba oqibatida pult yerga tushib ketgan.

Muhandis robotning keyingi harakatidan chetlanib, pultni yerdan olgan va u yerdan uzoqlashgan. Xabarlarga ko‘ra, u voqea oqibatida jarohat olmagan.

Shundan so‘ng robot harakatini yakunlab, oldinga egilib ta’zim qilgan. Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda robotning harakatlarini sharqona jang san’ati ustalariga qiyoslashga sabab bo‘lgan.

Robotning nima sababdan bunday harakat qilgani — texnik nosozlik, dastur yoki boshqa sabab — hozircha aniq emas.

ShaosinChjetszyangumanoid robottexnik nosozlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiMuhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiBugun, 12:21OnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiOnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiBugun, 11:57Xitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiXitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiBugun, 11:28Jeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandiJeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandiBugun, 05:55Ilm-fan tarixida ilk bor avtomashinada antimateriya tashildiIlm-fan tarixida ilk bor avtomashinada antimateriya tashildiBugun, 05:27Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiSamsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiKecha, 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi