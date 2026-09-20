Xitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildi

·5·Texno
Xitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning CAS Space kompaniyasi Kinetica-1 raketasi yordamida bir yoʻla toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdi.
  • Ushbu start mamlakatning tijorat kosmonavtika sohasidagi salohiyatini yanada namoyish etib, orbital guruhlarni tezkorlik bilan toʻldirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xitoyning CAS Space kompaniyasi oʻzining qattiq yonilgʻida ishlovchi Kinetica-1 (Xitoyda «Litszyan-1» nomi bilan mashhur) tashuvchi raketasining navbatdagi muvaffaqiyatli parvozini amalga oshirdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kosmik kema 20-sentabr kuni Pekin vaqti bilan soat 12:03 da Szyutszyan kosmodromining «Dunfen» tijorat maydonchasidan muvaffaqiyatli fazoga koʻtarilgan va belgilangan orbitaga bir yoʻla toʻqqizta sunʼiy yoʻldoshni muvaffaqiyatli olib chiqqan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur muvaffaqiyatli start mamlakatning tijorat kosmonavtikasi sohasidagi salohiyatini yanada namoyish etib, orbital guruhlarni tezkorlik bilan toʻldirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Zamonaviy texnologik talablarga javob beradigan ushbu apparatlar turli ilmiy va amaliy vazifalarni bajarishga moʻljallangan boʻlib, ularning kosmosga chiqarilishi ilm-fan va telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirishda muhim qadam hisoblanadi.

Orbital guruh tarkibi va vazifalari

Yangi uchirilgan sunʼiy yoʻldoshlar turkumidan Yer masofadan turib zondlash qurilmalari, jumladan, «Tsinlin-01» va «Tsinlin-02» apparatlari oʻrin oldi. Shuningdek, guruhga sunʼiy yoʻldosh aloqasi va telekommunikatsiya texnologiyalarini integratsiya qilish jarayonlarini sinovdan oʻtkazishga moʻljallangan «Penchyen shoufa» hamda orbitaning oʻzida maʼlumotlarni bevosita qayta ishlash imkoniyatiga ega yuqori aniqlikdagi «Chaochjisuan-1» kosmik apparati kiritildi.

Bundan tashqari, Xitoy kosmik dasturi doirasida elektromagnit spektrini kuzatish va tahlil qilish uchun moʻljallangan uchta «Ditin-01» sunʼiy yoʻldoshi orbitaga muvaffaqiyatli yetkazildi. Ushbu roʻyxatni «Putszyan-4» hamda «Yunxyao tanluchje» apparatlari toʻldirib, kosmik tadqiqotlar va monitoring koʻlamini yanada kengaytirdi.

Kinetica-1 raketasining texnik imkoniyatlari

Kinetica-1 toʻrt bosqichli qattiq yonilgʻi raketasi boʻlib, uning uzunligi 31 metrni, bosh qismidagi obtekatel diametri esa 3,35 metrni tashkil qiladi. Oʻzining texnik koʻrsatkichlariga koʻra, mazkur tashuvchi raketa pastki Yer orbitasiga 2 tonnagacha, quyosh-sinxron orbitasiga esa 1,5 tonnagacha foydali yukni yetkazib berish quvvatiga ega.

Ushbu parvoz Kinetica-1 raketa oilasi uchun mazkur dastur doirasidagi oʻn oltinchi, shuningdek, joriy yil boshidan beri amalga oshirilgan beshinchi muvaffaqiyatli start boʻldi. Mazkur koʻrsatkichlar Xitoyda tijorat maqsadidagi kosmik parvozlar jadallashib, ularning ishonchliligi oshib borayotganini koʻrsatadi.

Kinetica-1CAS SpaceKosmosXitoySunʼiy yoʻldosh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandiJeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandiBugun, 05:55Ilm-fan tarixida ilk bor avtomashinada antimateriya tashildiIlm-fan tarixida ilk bor avtomashinada antimateriya tashildiBugun, 05:27Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiSamsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiKecha, 21:28iPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildiiPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildiKecha, 20:28Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaPikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaKecha, 18:25iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiKecha, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi