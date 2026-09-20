Xitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning CAS Space kompaniyasi Kinetica-1 raketasi yordamida bir yoʻla toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdi.
- Ushbu start mamlakatning tijorat kosmonavtika sohasidagi salohiyatini yanada namoyish etib, orbital guruhlarni tezkorlik bilan toʻldirish imkoniyatlarini kengaytiradi.
Xitoyning CAS Space kompaniyasi oʻzining qattiq yonilgʻida ishlovchi Kinetica-1 (Xitoyda «Litszyan-1» nomi bilan mashhur) tashuvchi raketasining navbatdagi muvaffaqiyatli parvozini amalga oshirdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kosmik kema 20-sentabr kuni Pekin vaqti bilan soat 12:03 da Szyutszyan kosmodromining «Dunfen» tijorat maydonchasidan muvaffaqiyatli fazoga koʻtarilgan va belgilangan orbitaga bir yoʻla toʻqqizta sunʼiy yoʻldoshni muvaffaqiyatli olib chiqqan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur muvaffaqiyatli start mamlakatning tijorat kosmonavtikasi sohasidagi salohiyatini yanada namoyish etib, orbital guruhlarni tezkorlik bilan toʻldirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Zamonaviy texnologik talablarga javob beradigan ushbu apparatlar turli ilmiy va amaliy vazifalarni bajarishga moʻljallangan boʻlib, ularning kosmosga chiqarilishi ilm-fan va telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirishda muhim qadam hisoblanadi.
Orbital guruh tarkibi va vazifalariYangi uchirilgan sunʼiy yoʻldoshlar turkumidan Yer masofadan turib zondlash qurilmalari, jumladan, «Tsinlin-01» va «Tsinlin-02» apparatlari oʻrin oldi. Shuningdek, guruhga sunʼiy yoʻldosh aloqasi va telekommunikatsiya texnologiyalarini integratsiya qilish jarayonlarini sinovdan oʻtkazishga moʻljallangan «Penchyen shoufa» hamda orbitaning oʻzida maʼlumotlarni bevosita qayta ishlash imkoniyatiga ega yuqori aniqlikdagi «Chaochjisuan-1» kosmik apparati kiritildi.
Bundan tashqari, Xitoy kosmik dasturi doirasida elektromagnit spektrini kuzatish va tahlil qilish uchun moʻljallangan uchta «Ditin-01» sunʼiy yoʻldoshi orbitaga muvaffaqiyatli yetkazildi. Ushbu roʻyxatni «Putszyan-4» hamda «Yunxyao tanluchje» apparatlari toʻldirib, kosmik tadqiqotlar va monitoring koʻlamini yanada kengaytirdi.
Kinetica-1 raketasining texnik imkoniyatlariKinetica-1 toʻrt bosqichli qattiq yonilgʻi raketasi boʻlib, uning uzunligi 31 metrni, bosh qismidagi obtekatel diametri esa 3,35 metrni tashkil qiladi. Oʻzining texnik koʻrsatkichlariga koʻra, mazkur tashuvchi raketa pastki Yer orbitasiga 2 tonnagacha, quyosh-sinxron orbitasiga esa 1,5 tonnagacha foydali yukni yetkazib berish quvvatiga ega.
Ushbu parvoz Kinetica-1 raketa oilasi uchun mazkur dastur doirasidagi oʻn oltinchi, shuningdek, joriy yil boshidan beri amalga oshirilgan beshinchi muvaffaqiyatli start boʻldi. Mazkur koʻrsatkichlar Xitoyda tijorat maqsadidagi kosmik parvozlar jadallashib, ularning ishonchliligi oshib borayotganini koʻrsatadi.
Izohlar 0
…