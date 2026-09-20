«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shanba tongida Arab koalitsiyasi havo mudofaa kuchlari Saudiya Arabistoni poytaxti Er-Riyod tomon yo‘llangan ballistik raketani muvaffaqiyatli yo‘q qildi.
- Bu hodisa global bozorlar va aviatsiya xavfsizligi bo‘yicha jiddiy xavotir uyg‘otdi, ayniqsa, bundan sal oldin xalqaro OAVda Er-Riyod xalqaro aeroporti yaqinidagi yirik yoqilg‘i omborida kuchli yong‘in haqida xabarlar tarqalgan edi.
Foto: Reuters
Yaqin Sharq mintaqasidagi harbiy keskinlik yana eng xavfli nuqtaga ko‘tarildi. Arab koalitsiyasi havo hujumidan mudofaa kuchlari shanba tongida Yamandagi «Ansar Alloh» (husiylar) harakati tomonidan Saudiya Arabistoni poytaxti — Er-Riyod shahri tomon yo‘llangan ballistik raketani tutib olib, havoda muvaffaqiyatli yo‘q qildi. Bu haqda Yamanda jang olib borayotgan koalitsiyaning rasmiy vakili Turki al-Maliki bayonot berdi. «Shanba kuni ertalab husiylar tomonidan Er-Riyod tomon uchirilgan ballistik raketa urib tushirildi va yo‘q qilindi», deyiladi xabarda.
Ushbu hodisa global bozorlar va aviatsiya xavfsizligi bo‘yicha jiddiy xavotir uyg‘otdi. Ayniqsa, bundan sal oldin xalqaro OAVda Er-Riyod xalqaro aeroporti yaqinidagi yirik yoqilg‘i omborida kelib chiqqan kuchli yong‘in haqida xabarlar tarqalgan edi. Garchi HHM tizimlari o‘z vazifasini to‘liq uddalagan bo‘lsa-da, ekspertlarda qator savollar paydo bo‘lmoqda: Saudiya Arabistonining strategik infratuzilmasi husiylarning yangi raketalaridan qanchalik himoyalangan, bu voqea jahon neft narxiga qanday ta’sir ko‘rsatadi va mintaqa yana keng ko‘lamli harbiy harakatlar iskanjasiga tushib qolmaydimi?
«Tonggi hujum va aeroport yonidagi alanga»: Er-Riyoddagi voqealar xronikasi
Shanba tongida yuz bergan harbiy to‘qnashuvning eng muhim tafsilotlari:
Shanba ertalabki ballistik zarba: «Ansar Alloh» kuchlari Er-Riyoddagi strategik nishonlarga qaratilgan og‘ir raketani uchirdi;
HHM tizimlarining chaqqon reaksiyasi: Koalitsiyaning havo hujumidan mudofaa kuchlari havodagi nishonni shaharga yaqinlashish arafasidayoq aniqlab, parchalab tashladi;
Turki al-Malikining rasmiy hisoboti: Koalitsiya qo‘mondonligi raketa muvaffaqiyatli zararsizlantirilganini tasdiqladi;
Aeroport atrofidagi favqulodda holat: OAVda poytaxt aeroporti yaqinida joylashgan yoqilg‘i saqlash bazasida kelib chiqqan yirik yong‘in tasvirlari paydo bo‘ldi;
Xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi: Havo hududida monitoring kuchaytirilib, yangi zarbalar ehtimoli baholanmoqda.
Er-Riyodga raketa zarbasi va HHM qaydnomasi
Hodisa tafsilotlari bo‘yicha tomonlarning rasmiy ma’lumotlari:
Parametrlar va yo‘nalishlar
Arab koalitsiyasi bergan ma’lumot
«Ansar Alloh» (husiylar) pozitsiyasi
Hujum yo‘nalishi
Saudiya Arabistoni poytaxti — Er-Riyod shahri
Mintaqadagi strategik va yoqilg‘i obyektlari
Qurol turi
Uzoq masofaga uchuvchi ballistik raketa
Ballistik raketa majmuasi
Jangovar natija
Raketa havoda to‘liq urib tushirildi va yo‘q qilindi
Raqib hududiga zarba yo‘llash va bosim o‘tkazish
Qo‘shimcha hodisa
Aeroport yaqinidagi yoqilg‘i bazasida kuchli yong‘in
Harbiy-psixologik kurash olib borish
Rasmiy bayonot beruvchi
Brigada generali Turki al-Maliki
Husiylarning harbiy qanoti vakillari
Harbiy-siyosiy tahlil: Ekspertlar Er-Riyoddagi hujum haqida
Yaqin Sharq xavfsizligi bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:
Mudofaa qalqonining ishonchliligi: Raketaning shahar ustiga tushishiga yo‘l qo‘yilmagani koalitsiya HHM tizimlarining yuqori shayligidan dalolat beradi;
Energetika obyektlari asosiy nishonda: Aeroport yonidagi yoqilg‘i bazasidagi yong‘in husiylar energetika infratuzilmasini eng zaif nuqta sifatida nishonga olayotganini ko‘rsatmoqda;
Tinchlik muzokaralariga zarba: Bunday hujumlar tomonlar o‘rtasidagi diplomatik aloqalar batamom boshiberk ko‘chaga kirib qolganini anglatadi;
Neft bozoridagi beqarorlik: Saudiya hududiga yo‘naltirilgan har qanday raketa dunyo birjalarida qora oltin narxining keskin oshishiga turtki bo‘ladi.
Er-Riyod osmonidagi ushbu muvaffaqiyatli harbiy amaliyot poytaxtni falokatdan qutqarib qolgan bo‘lsa-da, Arabiston yarimorolida keskinlik yana xavfli darajaga ko‘tarilayotganini ko‘rsatdi.
Sizningcha, Arab koalitsiyasi Saudiya Arabistonining strategik obyektlarini husiylar raketalaridan to‘liq himoya qila oladimi yoki Yaqin Sharq yangi urush iskanjasida qoladimi? Bunday zarbalar aviatsiya va yoqilg‘i bozoriga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu tezkor sharhni barcha yaqinlaringiz hamda xalqaro voqealar ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…