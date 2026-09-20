«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti

·56·Dunyo
«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shanba tongida Arab koalitsiyasi havo mudofaa kuchlari Saudiya Arabistoni poytaxti Er-Riyod tomon yo‘llangan ballistik raketani muvaffaqiyatli yo‘q qildi.
  • Bu hodisa global bozorlar va aviatsiya xavfsizligi bo‘yicha jiddiy xavotir uyg‘otdi, ayniqsa, bundan sal oldin xalqaro OAVda Er-Riyod xalqaro aeroporti yaqinidagi yirik yoqilg‘i omborida kuchli yong‘in haqida xabarlar tarqalgan edi.

Foto: Reuters

Yaqin Sharq mintaqasidagi harbiy keskinlik yana eng xavfli nuqtaga ko‘tarildi. Arab koalitsiyasi havo hujumidan mudofaa kuchlari shanba tongida Yamandagi «Ansar Alloh» (husiylar) harakati tomonidan Saudiya Arabistoni poytaxti — Er-Riyod shahri tomon yo‘llangan ballistik raketani tutib olib, havoda muvaffaqiyatli yo‘q qildi. Bu haqda Yamanda jang olib borayotgan koalitsiyaning rasmiy vakili Turki al-Maliki bayonot berdi. «Shanba kuni ertalab husiylar tomonidan Er-Riyod tomon uchirilgan ballistik raketa urib tushirildi va yo‘q qilindi», deyiladi xabarda.

Ushbu hodisa global bozorlar va aviatsiya xavfsizligi bo‘yicha jiddiy xavotir uyg‘otdi. Ayniqsa, bundan sal oldin xalqaro OAVda Er-Riyod xalqaro aeroporti yaqinidagi yirik yoqilg‘i omborida kelib chiqqan kuchli yong‘in haqida xabarlar tarqalgan edi. Garchi HHM tizimlari o‘z vazifasini to‘liq uddalagan bo‘lsa-da, ekspertlarda qator savollar paydo bo‘lmoqda: Saudiya Arabistonining strategik infratuzilmasi husiylarning yangi raketalaridan qanchalik himoyalangan, bu voqea jahon neft narxiga qanday ta’sir ko‘rsatadi va mintaqa yana keng ko‘lamli harbiy harakatlar iskanjasiga tushib qolmaydimi?

«Tonggi hujum va aeroport yonidagi alanga»: Er-Riyoddagi voqealar xronikasi

Shanba tongida yuz bergan harbiy to‘qnashuvning eng muhim tafsilotlari:

  • Shanba ertalabki ballistik zarba: «Ansar Alloh» kuchlari Er-Riyoddagi strategik nishonlarga qaratilgan og‘ir raketani uchirdi;

  • HHM tizimlarining chaqqon reaksiyasi: Koalitsiyaning havo hujumidan mudofaa kuchlari havodagi nishonni shaharga yaqinlashish arafasidayoq aniqlab, parchalab tashladi;

  • Turki al-Malikining rasmiy hisoboti: Koalitsiya qo‘mondonligi raketa muvaffaqiyatli zararsizlantirilganini tasdiqladi;

  • Aeroport atrofidagi favqulodda holat: OAVda poytaxt aeroporti yaqinida joylashgan yoqilg‘i saqlash bazasida kelib chiqqan yirik yong‘in tasvirlari paydo bo‘ldi;

  • Xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi: Havo hududida monitoring kuchaytirilib, yangi zarbalar ehtimoli baholanmoqda.

Er-Riyodga raketa zarbasi va HHM qaydnomasi

Hodisa tafsilotlari bo‘yicha tomonlarning rasmiy ma’lumotlari:

Parametrlar va yo‘nalishlar

Arab koalitsiyasi bergan ma’lumot

«Ansar Alloh» (husiylar) pozitsiyasi

Hujum yo‘nalishi

Saudiya Arabistoni poytaxti — Er-Riyod shahri

Mintaqadagi strategik va yoqilg‘i obyektlari

Qurol turi

Uzoq masofaga uchuvchi ballistik raketa

Ballistik raketa majmuasi

Jangovar natija

Raketa havoda to‘liq urib tushirildi va yo‘q qilindi

Raqib hududiga zarba yo‘llash va bosim o‘tkazish

Qo‘shimcha hodisa

Aeroport yaqinidagi yoqilg‘i bazasida kuchli yong‘in

Harbiy-psixologik kurash olib borish

Rasmiy bayonot beruvchi

Brigada generali Turki al-Maliki

Husiylarning harbiy qanoti vakillari

Harbiy-siyosiy tahlil: Ekspertlar Er-Riyoddagi hujum haqida

Yaqin Sharq xavfsizligi bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:

  • Mudofaa qalqonining ishonchliligi: Raketaning shahar ustiga tushishiga yo‘l qo‘yilmagani koalitsiya HHM tizimlarining yuqori shayligidan dalolat beradi;

  • Energetika obyektlari asosiy nishonda: Aeroport yonidagi yoqilg‘i bazasidagi yong‘in husiylar energetika infratuzilmasini eng zaif nuqta sifatida nishonga olayotganini ko‘rsatmoqda;

  • Tinchlik muzokaralariga zarba: Bunday hujumlar tomonlar o‘rtasidagi diplomatik aloqalar batamom boshiberk ko‘chaga kirib qolganini anglatadi;

  • Neft bozoridagi beqarorlik: Saudiya hududiga yo‘naltirilgan har qanday raketa dunyo birjalarida qora oltin narxining keskin oshishiga turtki bo‘ladi.

Er-Riyod osmonidagi ushbu muvaffaqiyatli harbiy amaliyot poytaxtni falokatdan qutqarib qolgan bo‘lsa-da, Arabiston yarimorolida keskinlik yana xavfli darajaga ko‘tarilayotganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, Arab koalitsiyasi Saudiya Arabistonining strategik obyektlarini husiylar raketalaridan to‘liq himoya qila oladimi yoki Yaqin Sharq yangi urush iskanjasida qoladimi? Bunday zarbalar aviatsiya va yoqilg‘i bozoriga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu tezkor sharhni barcha yaqinlaringiz hamda xalqaro voqealar ixlosmandlariga ulashing!

Ansar AllohEr-RiyadArab koalitsiyasiBalistik raketa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdidBugun, 12:48Oyoq solingan limonad 364 liradan sotildimi? Xitoydagi festivalda g‘alati holat shov-shuvga sabab bo‘ldiOyoq solingan limonad 364 liradan sotildimi? Xitoydagi festivalda g‘alati holat shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 12:42Finlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiFinlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiBugun, 11:37«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!Bugun, 11:34«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!Bugun, 11:28«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydi«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydiBugun, 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?