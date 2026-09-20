Finlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldi
Finlyandiyada iqlimning isib borishi tufayli mamlakatda uchraydigan eng zaharli o‘rgimchak turlaridan biri — sariq xaltali sanchuvchi o‘rgimchak kengroq tarqala boshladi. Bu haqda “Suomen Luonto” ilmiy jurnali xabar berdi.
“Finlyandiyada zaharli o‘rgimchak tarqalmoqda — yot turga iqlim isishi manfaat keltirmoqda”, — deyiladi nashr ma’lumotida.
Jurnal qayd etishicha, hozirda ushbu o‘rgimchak Finlyandiya hududida uchraydigan turlar orasida eng zaharlilaridan biri hisoblanadi. U ilk bor 2022 yilda Seyli orolida aniqlangan. Keyinchalik arxipelagning boshqa hududlari va qirg‘oq bo‘ylarida ham uchratilgan. 2026 yil yozi oxirida esa mazkur tur Porkkala yarim orolida ham qayd etilgan.
Zahri inson organizmiga ta’sir qiladi
Ma’lumotlarga ko‘ra, sariq xaltali sanchuvchi o‘rgimchakning asosiy populyatsiyasi Markaziy Yevropada joylashgan.
Ushbu o‘rgimchak zahri inson organizmida kuchli yallig‘lanish jarayonini keltirib chiqarishi mumkin.
Finlyandiyada sanchuvchi, ya’ni sariq xaltali o‘rgimchaklarning to‘rtta turi uchraydi. Bular — oddiy sanchuvchi o‘rgimchak, yashil sanchuvchi o‘rgimchak, tasmali sanchuvchi o‘rgimchak va egri sanchuvchi o‘rgimchak.
Mutaxassislar ushbu turlarni tashqi belgilariga qarab bir-biridan ajratish oson emasligini ta’kidlaydi.
Kunduzi yashirinadi, kechasi ovga chiqadi
Sariq xaltali sanchuvchi o‘rgimchaklar asosan tungi vaqtda faollashadi. Qorong‘i tushgach, ular turli hasharotlarni ovlash uchun harakatlana boshlaydi.
Kunduzi esa past bo‘yli o‘simliklar orasida to‘qiydigan zich, xaltachaga o‘xshash to‘rlari ichida yashirinib oladi.
Shu sababli, masalan, hasharotlar ishqibozi — entomologning to‘riga ushbu o‘rgimchak tushib qolishi ehtimoli boshqa ayrim o‘rgimchak turlariga qaraganda ancha past.
Izohlar 0
…