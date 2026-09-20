Finlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldi

·1·Dunyo
Finlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldi

Finlyandiyada iqlimning isib borishi tufayli mamlakatda uchraydigan eng zaharli o‘rgimchak turlaridan biri — sariq xaltali sanchuvchi o‘rgimchak kengroq tarqala boshladi. Bu haqda “Suomen Luonto” ilmiy jurnali xabar berdi.

“Finlyandiyada zaharli o‘rgimchak tarqalmoqda — yot turga iqlim isishi manfaat keltirmoqda”, — deyiladi nashr ma’lumotida.

Jurnal qayd etishicha, hozirda ushbu o‘rgimchak Finlyandiya hududida uchraydigan turlar orasida eng zaharlilaridan biri hisoblanadi. U ilk bor 2022 yilda Seyli orolida aniqlangan. Keyinchalik arxipelagning boshqa hududlari va qirg‘oq bo‘ylarida ham uchratilgan. 2026 yil yozi oxirida esa mazkur tur Porkkala yarim orolida ham qayd etilgan.

Zahri inson organizmiga ta’sir qiladi

Ma’lumotlarga ko‘ra, sariq xaltali sanchuvchi o‘rgimchakning asosiy populyatsiyasi Markaziy Yevropada joylashgan.

Ushbu o‘rgimchak zahri inson organizmida kuchli yallig‘lanish jarayonini keltirib chiqarishi mumkin.

Finlyandiyada sanchuvchi, ya’ni sariq xaltali o‘rgimchaklarning to‘rtta turi uchraydi. Bular — oddiy sanchuvchi o‘rgimchak, yashil sanchuvchi o‘rgimchak, tasmali sanchuvchi o‘rgimchak va egri sanchuvchi o‘rgimchak.

Mutaxassislar ushbu turlarni tashqi belgilariga qarab bir-biridan ajratish oson emasligini ta’kidlaydi.

Kunduzi yashirinadi, kechasi ovga chiqadi

Sariq xaltali sanchuvchi o‘rgimchaklar asosan tungi vaqtda faollashadi. Qorong‘i tushgach, ular turli hasharotlarni ovlash uchun harakatlana boshlaydi.

Kunduzi esa past bo‘yli o‘simliklar orasida to‘qiydigan zich, xaltachaga o‘xshash to‘rlari ichida yashirinib oladi.

Shu sababli, masalan, hasharotlar ishqibozi — entomologning to‘riga ushbu o‘rgimchak tushib qolishi ehtimoli boshqa ayrim o‘rgimchak turlariga qaraganda ancha past.

Sariq xaltali sanchuvchiSuomen LuontoSeyli oroliKlimatning isishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!Bugun, 11:34«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!Bugun, 11:28«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydi«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydiBugun, 11:20Yaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiYaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiBugun, 11:04Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)Bugun, 10:46Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)Bugun, 10:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?