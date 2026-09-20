OnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OnePlus 16 flagmani Geekbench testida bir yadroli sinovlarda 3000 balldan, koʻp yadroli rejimda esa 11 000 ball atrofida natija koʻrsatdi.
- Qurilma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori, 16 GB tezkor xotira va Android 16 operatsion tizimi bilan jihozlanadi.
- Smartfon 6,78 dyuymli 1,5K BOE X4 OLED displeyi, 200 megapikselli asosiy kamera va 9000 mA•ch sigʻimli akkumulyatorga ega boʻladi.
Yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod flagman smartfonlaridan biri — OnePlus 16 modeli Geekbench benchmark maʼlumotlar bazasida koʻrinish berdi. Ushbu qurilma texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotib, rasmiy eʼlon qilinishidan oldanoq oʻzining yuqori unumdorligi va ilgʻor texnik tavsiflari bilan mutaxassislar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon bazada PYB110 model raqami ostida qayd etilgan. Qurilma Qualcomm kompaniyasining hali rasman taqdim etilmagan ilgʻor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori bilan jihozlanishi kutilmoqda. Mazkur chipning maksimal taktik chastotasi 5,01 GГц gacha yetishi xabar qilinmoqda.
Taʼsirchan unumdorlik va dasturiy taʼminotBenchmark testlarida OnePlus 16 modeli oʻzining yuqori salohiyatini yaqqol namoyish etdi. Bir yadroli sinovlarda qurilma 3000 balldan oshiq natijani qayd etgan boʻlsa, koʻp yadroli rejimda bu koʻrsatkich taʼsirchan 11 000 ball atrofida boʻldi. Ushbu natijalar flagmanning eng ogʻir vazifalar va resurs talab qiluvchi ilovalar bilan ham qiynalmasdan ishlashini taʼminlaydi.
Sinovdan oʻtgan qurilma 16 GB tezkor xotira (OZU) bilan taʼminlangan va zamonaviy Android 16 operatsion tizimida ishlamoqda. Shuningdek, smartfonning Xitoy bozori uchun moʻljallangan versiyasida ColorOS 17 interfeysi oʻrnatilishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchilarga qoʻshimcha qulayliklar taqdim etadi.
Displey va ilgʻor kamera imkoniyatlariSmartfon yuqori sifatli vizual tajribani taʼminlovchi 6,78 dyuymli BOE X4 OLED displeyi bilan jihozlanadi. Ekran 1,5K piksellar soniga hamda 165 Gs yangilanish chastotasiga ega boʻlib, bu oʻyinlar va kundalik foydalanishda tasvirning oʻta silliq boʻlishini kafolatlaydi.
Fot imkoniyatlari borasida ham qurilma yuqori standartlarga javob beradi:
- Old kamera yuqori aniqlikdagi 50 megapikselli sensor bilan taʼminlanadi
- Asosiy orqa kamera optik stabilizatsiyaga ega 200 megapikselli modulni oʻz ichiga oladi
- 50 megapikselli ultra keng burchakli obyektiv qoʻshilgan
- 3 karrali optik zumga ega 50 megapikselli periskopik telefoto obyektiv mavjud
Mutaxassislarning fikricha, bunday texnik xususiyatlar va imkoniyatlarga ega yangi avlod flagmanining rasmiy taqdimoti joriy yilning oktyabr oyiga rejalashtirilgan. Qurilma bozorda boshqa yetakchi brendlar bilan jiddiy raqobat qilishga tayyorlanmoqda.
Izohlar 0
…