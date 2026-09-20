OnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdi

·24·Texno
OnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OnePlus 16 flagmani Geekbench testida bir yadroli sinovlarda 3000 balldan, koʻp yadroli rejimda esa 11 000 ball atrofida natija koʻrsatdi.
  • Qurilma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori, 16 GB tezkor xotira va Android 16 operatsion tizimi bilan jihozlanadi.
  • Smartfon 6,78 dyuymli 1,5K BOE X4 OLED displeyi, 200 megapikselli asosiy kamera va 9000 mA•ch sigʻimli akkumulyatorga ega boʻladi.

Yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod flagman smartfonlaridan biri — OnePlus 16 modeli Geekbench benchmark maʼlumotlar bazasida koʻrinish berdi. Ushbu qurilma texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotib, rasmiy eʼlon qilinishidan oldanoq oʻzining yuqori unumdorligi va ilgʻor texnik tavsiflari bilan mutaxassislar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon bazada PYB110 model raqami ostida qayd etilgan. Qurilma Qualcomm kompaniyasining hali rasman taqdim etilmagan ilgʻor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori bilan jihozlanishi kutilmoqda. Mazkur chipning maksimal taktik chastotasi 5,01 GГц gacha yetishi xabar qilinmoqda.

Taʼsirchan unumdorlik va dasturiy taʼminot

Benchmark testlarida OnePlus 16 modeli oʻzining yuqori salohiyatini yaqqol namoyish etdi. Bir yadroli sinovlarda qurilma 3000 balldan oshiq natijani qayd etgan boʻlsa, koʻp yadroli rejimda bu koʻrsatkich taʼsirchan 11 000 ball atrofida boʻldi. Ushbu natijalar flagmanning eng ogʻir vazifalar va resurs talab qiluvchi ilovalar bilan ham qiynalmasdan ishlashini taʼminlaydi.

Sinovdan oʻtgan qurilma 16 GB tezkor xotira (OZU) bilan taʼminlangan va zamonaviy Android 16 operatsion tizimida ishlamoqda. Shuningdek, smartfonning Xitoy bozori uchun moʻljallangan versiyasida ColorOS 17 interfeysi oʻrnatilishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchilarga qoʻshimcha qulayliklar taqdim etadi.

Displey va ilgʻor kamera imkoniyatlari

Smartfon yuqori sifatli vizual tajribani taʼminlovchi 6,78 dyuymli BOE X4 OLED displeyi bilan jihozlanadi. Ekran 1,5K piksellar soniga hamda 165 Gs yangilanish chastotasiga ega boʻlib, bu oʻyinlar va kundalik foydalanishda tasvirning oʻta silliq boʻlishini kafolatlaydi.

Fot imkoniyatlari borasida ham qurilma yuqori standartlarga javob beradi:

  • Old kamera yuqori aniqlikdagi 50 megapikselli sensor bilan taʼminlanadi
  • Asosiy orqa kamera optik stabilizatsiyaga ega 200 megapikselli modulni oʻz ichiga oladi
  • 50 megapikselli ultra keng burchakli obyektiv qoʻshilgan
  • 3 karrali optik zumga ega 50 megapikselli periskopik telefoto obyektiv mavjud
Qurilmaning asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning ulkan akkumulyatoridir. Maʼlumotlarga koʻra, OnePlus 16 9000 mA•ch sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanadi. Avvalroq 3C sertifikati smartfonning 100 vattli simli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashini tasdiqlagan edi, sizib chiqqan xabarlarga koʻra, simsiz quvvatlash quvvati esa 50 vattni tashkil qiladi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday texnik xususiyatlar va imkoniyatlarga ega yangi avlod flagmanining rasmiy taqdimoti joriy yilning oktyabr oyiga rejalashtirilgan. Qurilma bozorda boshqa yetakchi brendlar bilan jiddiy raqobat qilishga tayyorlanmoqda.

OnePlusSnapdragonSmartfonAndroidTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiMuhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiBugun, 12:21Xitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordiXitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordiBugun, 11:40Xitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiXitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiBugun, 11:28Jeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandiJeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandiBugun, 05:55Ilm-fan tarixida ilk bor avtomashinada antimateriya tashildiIlm-fan tarixida ilk bor avtomashinada antimateriya tashildiBugun, 05:27Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiSamsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiKecha, 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi