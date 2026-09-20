Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!

·1·Salomatlik
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!

Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning sog‘lig‘i borasidagi xavotirlar 24 sentyabr kuni Vashingtonga rejalashtirilgan tarixiy tashrif arafasida butun dunyo diplomatik doiralarini larzaga keltirdi. Amerikaning nufuzli The Wall Street Journal (WSJ) nashri o‘z manbalariga tayangan holda ma’lum qilishicha, 73 yoshli Xitoy yetakchisi Hindistonning Nyu-Dehli shahrida bo‘lib o‘tgan BRIKS sammiti doirasidagi rasmiy kechki ovqatda sog‘lig‘i yomonlashgani sababli ishtirok etmagan va «so‘nggi daqiqalarda» tadbirdan voz kechishga majbur bo‘lgan.

Rasmiy dastur bo‘yicha Si Szinpin o‘rniga tadbirda Xitoy tashqi ishlar vaziri Van I qatnashgan bo‘lsa, Hindistonning eng yirik Press Trust agentligi raisning dam olish uchun zudlik bilan mehmonxonaga qaytganini bildirgan. Bu voqelik Xitoy rahbarining so‘nggi 10 yil ichidagi AQSHga ilk rasmiy safari va Donald Tramp bilan bo‘ladigan oliy darajadagi sammiti taqdirini katta so‘roq ostida qoldirdi. Hindiston rasmiylari ushbu xabarlarni «feyk xavotir» deb atayotgan va Pekin jimlik saqlayotgan bir paytda, JAR prezidenti ham Dehlidan so‘ng betob bo‘lib qolgani ma’lum bo‘ldi.

Xo‘sh, Si Szinpinning salomatligi Tramp bilan kutilayotgan muzokaralarni bekor qilishi mumkinmi, Pekin va Vashington o‘rtasidagi tayyorgarlik qay darajada va dunyo iqtisodiyoti ushbu sirli intrigani qanday qarshi olmoqda?

«So‘nggi daqiqadagi rad javobi va diplomatik sarosima»: BRIKS sammiti xronikasi

Nyu-Dehlidagi hodisa va bo‘lajak Vashington uchrashuvi atrofidagi muhim tafsilotlar:

  • Kechki ovqatning bekor qilinishi: Si Szinpin Dehlidagi sammitda davlat rahbarlari uchun uyushtirilgan asosiy kechki ovqatga bormadi, uning o‘rnini Van I egalladi;

  • Modi nutqining uzilishi: Britaniyaning Express nashri yozishicha, Hindiston bosh vaziri Narendra Modi kirish so‘zini aytayotgan paytda yordamchilar Si Szinpin tomon yugurib kelishga majbur bo‘lgan va nutq vaqtincha to‘xtatilgan;

  • JAR prezidentining xastaligi: Janubiy Afrika Respublikasi yetakchisi Siril Ramafosa ham BRIKS sammitidan qaytgach, sog‘lig‘i yomonlashgani sababli ommaviy tadbirlarni bekor qilganini ma’lum qildi;

  • Nyu-Dehlining raddiyasi: Hindiston Tashqi ishlar vazirligi yetakchilarning ommaviy kasallanishi haqidagi xabarlarni «ijtimoiy tarmoqlardagi g‘arazli feyk» deb baholadi;

  • Vashington sammitiga tayyorgarlik: Tashrif hali bekor qilinmagan — Xitoy Bosh vaziri o‘rinbosari Xe Lifen va AQSH Moliya vaziri Skott Bessent muzokaralarni muhokama qilish uchun uchrashuv o‘tkazishi belgilangan.

Si Szinpinning AQSHga tashrifi va sammit rejalari qaydnomasi

Pekin va Vashington muzokaralarining rasmiy holati va ko‘rsatkichlari:

Parametrlar va jarayonlar

BRIKS sammiti (Hindiston)

Vashington sammiti (AQSH)

Sana va manzil

12—13 sentyabr, Nyu-Dehli

24 sentyabr, Vashington

Kun tartibidagi asosiy mavzular

Nyu-Dehli deklaratsiyasi (qabul qilindi)

Sun’iy intellekt, Eron, Tayvan, Savdo aloqalari

Asosiy hodisa va signallar

Rais Si kechki ovqatni o‘tkazib yubordi

Si va Trampning 10 yildan ortiq davrdagi ilk yuzma-yuz uchrashuvi

Tashrif maqomi

Yakunlandi (2027 yilda raislik Xitoyga o‘tadi)

Rejada saqlanib turibdi, tayyorgarlik davom etmoqda

Tibbiy dalillar holati

Aniq diagnoz yo‘q, faqat manbalar xabari

Agar tashrif qoldirilsa, bozorlarda «shok» kutilmoqda

Xalqaro siyosat tahlili: Mutaxassislar Vashington uchrashuvi haqida

Geosiyosat bo‘yicha yetakchi ekspertlar va siyosiy sharhlovchilarning xulosalari:

  • Tashrifning strategik ahamiyati: 10 yildan ortiq vaqt ichida ilk bor AQSH hududiga qadam qo‘yayotgan Xitoy rahbarining Donald Tramp bilan uchrashuvi global savdo, sun’iy intellekt texnologiyalari va Eron atrofidagi harbiy inqiroz bo‘yicha kelishuvlarga erishishda hal qiluvchi nuqta bo‘lishi kerak;

  • «Parda ortidagi» salomatlik masalasi: Pekin an’anaviy tarzda o‘z oliy rahbariyatining salomatligi borasidagi har qanday ma’lumotni o‘ta qat’iy sir tutadi, shu bois WSJ e’lon qilgan ma’lumotlar global birjalarda sarosima uyg‘otdi;

  • Sammit qoldirilishi oqibatlari: Agar Si Szinpin 24 sentyabrdagi safardan bosh tortsa, bu xalqaro maydonda ulkan shok keltirib chiqaradi va AQSH—Xitoy munosabatlaridagi noaniqlikni maksimal darajaga chiqaradi;

  • Muqobil kanallar ishlamoqda: Har ikki davlatning iqtisodiy va moliyaviy 블oklari (Xe Lifen va Skott Bessent muloqoti) sammit kun tartibini saqlab qolishga harakat qilmoqda.

BRIKS maydonidagi sirli kechki ovqat va Hindistonning bayonotlari Si Szinpinning Vashington safari nafaqat siyosiy, balki intrigalarga boy katta sahnaga aylanganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, 73 yoshli Si Szinpinning sog‘lig‘i borasidagi xabarlar haqiqatmi yoki bu Tramp bilan bo‘ladigan o‘ta muhim muzokaralar oldidan uyushtirilgan siyosiy bosimmi? 24 sentyabr kungi Vashington sammiti dunyodagi savdo urushlari va mojarolarni to‘xtata oladi deb ishonasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosatdagi ushbu shov-shuvli xabar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda tahlil ixlosmandlariga ulashing!

Si SzinpinBRIKS sammitiNyu-DehliTramp
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!Bugun, 10:22O‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdiO‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdi15.09, 09:34Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...14.09, 12:38Tungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlarTungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlar13.09, 13:52«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat13.09, 13:02Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?12.09, 00:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi