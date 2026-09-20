Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning sog‘lig‘i borasidagi xavotirlar 24 sentyabr kuni Vashingtonga rejalashtirilgan tarixiy tashrif arafasida butun dunyo diplomatik doiralarini larzaga keltirdi. Amerikaning nufuzli The Wall Street Journal (WSJ) nashri o‘z manbalariga tayangan holda ma’lum qilishicha, 73 yoshli Xitoy yetakchisi Hindistonning Nyu-Dehli shahrida bo‘lib o‘tgan BRIKS sammiti doirasidagi rasmiy kechki ovqatda sog‘lig‘i yomonlashgani sababli ishtirok etmagan va «so‘nggi daqiqalarda» tadbirdan voz kechishga majbur bo‘lgan.
Rasmiy dastur bo‘yicha Si Szinpin o‘rniga tadbirda Xitoy tashqi ishlar vaziri Van I qatnashgan bo‘lsa, Hindistonning eng yirik Press Trust agentligi raisning dam olish uchun zudlik bilan mehmonxonaga qaytganini bildirgan. Bu voqelik Xitoy rahbarining so‘nggi 10 yil ichidagi AQSHga ilk rasmiy safari va Donald Tramp bilan bo‘ladigan oliy darajadagi sammiti taqdirini katta so‘roq ostida qoldirdi. Hindiston rasmiylari ushbu xabarlarni «feyk xavotir» deb atayotgan va Pekin jimlik saqlayotgan bir paytda, JAR prezidenti ham Dehlidan so‘ng betob bo‘lib qolgani ma’lum bo‘ldi.
Xo‘sh, Si Szinpinning salomatligi Tramp bilan kutilayotgan muzokaralarni bekor qilishi mumkinmi, Pekin va Vashington o‘rtasidagi tayyorgarlik qay darajada va dunyo iqtisodiyoti ushbu sirli intrigani qanday qarshi olmoqda?
«So‘nggi daqiqadagi rad javobi va diplomatik sarosima»: BRIKS sammiti xronikasi
Nyu-Dehlidagi hodisa va bo‘lajak Vashington uchrashuvi atrofidagi muhim tafsilotlar:
Kechki ovqatning bekor qilinishi: Si Szinpin Dehlidagi sammitda davlat rahbarlari uchun uyushtirilgan asosiy kechki ovqatga bormadi, uning o‘rnini Van I egalladi;
Modi nutqining uzilishi: Britaniyaning Express nashri yozishicha, Hindiston bosh vaziri Narendra Modi kirish so‘zini aytayotgan paytda yordamchilar Si Szinpin tomon yugurib kelishga majbur bo‘lgan va nutq vaqtincha to‘xtatilgan;
JAR prezidentining xastaligi: Janubiy Afrika Respublikasi yetakchisi Siril Ramafosa ham BRIKS sammitidan qaytgach, sog‘lig‘i yomonlashgani sababli ommaviy tadbirlarni bekor qilganini ma’lum qildi;
Nyu-Dehlining raddiyasi: Hindiston Tashqi ishlar vazirligi yetakchilarning ommaviy kasallanishi haqidagi xabarlarni «ijtimoiy tarmoqlardagi g‘arazli feyk» deb baholadi;
Vashington sammitiga tayyorgarlik: Tashrif hali bekor qilinmagan — Xitoy Bosh vaziri o‘rinbosari Xe Lifen va AQSH Moliya vaziri Skott Bessent muzokaralarni muhokama qilish uchun uchrashuv o‘tkazishi belgilangan.
Si Szinpinning AQSHga tashrifi va sammit rejalari qaydnomasi
Pekin va Vashington muzokaralarining rasmiy holati va ko‘rsatkichlari:
Parametrlar va jarayonlar
BRIKS sammiti (Hindiston)
Vashington sammiti (AQSH)
Sana va manzil
12—13 sentyabr, Nyu-Dehli
24 sentyabr, Vashington
Kun tartibidagi asosiy mavzular
Nyu-Dehli deklaratsiyasi (qabul qilindi)
Sun’iy intellekt, Eron, Tayvan, Savdo aloqalari
Asosiy hodisa va signallar
Rais Si kechki ovqatni o‘tkazib yubordi
Si va Trampning 10 yildan ortiq davrdagi ilk yuzma-yuz uchrashuvi
Tashrif maqomi
Yakunlandi (2027 yilda raislik Xitoyga o‘tadi)
Rejada saqlanib turibdi, tayyorgarlik davom etmoqda
Tibbiy dalillar holati
Aniq diagnoz yo‘q, faqat manbalar xabari
Agar tashrif qoldirilsa, bozorlarda «shok» kutilmoqda
Xalqaro siyosat tahlili: Mutaxassislar Vashington uchrashuvi haqida
Geosiyosat bo‘yicha yetakchi ekspertlar va siyosiy sharhlovchilarning xulosalari:
Tashrifning strategik ahamiyati: 10 yildan ortiq vaqt ichida ilk bor AQSH hududiga qadam qo‘yayotgan Xitoy rahbarining Donald Tramp bilan uchrashuvi global savdo, sun’iy intellekt texnologiyalari va Eron atrofidagi harbiy inqiroz bo‘yicha kelishuvlarga erishishda hal qiluvchi nuqta bo‘lishi kerak;
«Parda ortidagi» salomatlik masalasi: Pekin an’anaviy tarzda o‘z oliy rahbariyatining salomatligi borasidagi har qanday ma’lumotni o‘ta qat’iy sir tutadi, shu bois WSJ e’lon qilgan ma’lumotlar global birjalarda sarosima uyg‘otdi;
Sammit qoldirilishi oqibatlari: Agar Si Szinpin 24 sentyabrdagi safardan bosh tortsa, bu xalqaro maydonda ulkan shok keltirib chiqaradi va AQSH—Xitoy munosabatlaridagi noaniqlikni maksimal darajaga chiqaradi;
Muqobil kanallar ishlamoqda: Har ikki davlatning iqtisodiy va moliyaviy 블oklari (Xe Lifen va Skott Bessent muloqoti) sammit kun tartibini saqlab qolishga harakat qilmoqda.
BRIKS maydonidagi sirli kechki ovqat va Hindistonning bayonotlari Si Szinpinning Vashington safari nafaqat siyosiy, balki intrigalarga boy katta sahnaga aylanganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, 73 yoshli Si Szinpinning sog‘lig‘i borasidagi xabarlar haqiqatmi yoki bu Tramp bilan bo‘ladigan o‘ta muhim muzokaralar oldidan uyushtirilgan siyosiy bosimmi? 24 sentyabr kungi Vashington sammiti dunyodagi savdo urushlari va mojarolarni to‘xtata oladi deb ishonasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosatdagi ushbu shov-shuvli xabar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda tahlil ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…