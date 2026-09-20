Tomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Millatlar ligasi o'yinlari uchun tarkibni e'lon qilishda Garri Maguayrni chetlatib, o'rniga Jarrad Brentveytni chaqirdi.
- Maguayrning Jahon chempionati oldidan yuzaga kelgan janjalli vaziyatlar va ommaviy noroziliklari Tuxelga yoqmadi, murabbiy futbolchining xatti-harakatlari jamoaga zarar keltirganini ta'kidladi.
Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel navbatdagi tarkibni eʼlon qilish chogʻida bir qator keskin va murosasiz qarorlarga qoʻl urdi. Mutaxassis Millatlar ligasi oʻyinlari uchun tayyorgarlik koʻrayotgan vaqtda jamoada yangi madaniyat va tartib oʻrnatishga kirishdi. Ushbu oʻzgarishlar fonida "Manchester Yunayted" himoyachisi Garri Maguayr yana eʼtibordan chetda qoldi va uning milliy jamoadagi faoliyati soʻroq ostida qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, magʻlubiyat bilan yakunlangan jahon chempionatidan soʻng yuzaga kelgan janjalli vaziyatlar va ommaviy noroziliklar sababli Maguayr terma jamoadan yana chetlashtirildi. Tuxel tajribali himoyachining oʻrniga "Everton" futbolchisi Jarrad Brentveytni tarkibga jalb etdi. Ushbu tanlov Garri uchun xalqaro maydonga qaytish eshiklari yopilib borayotganini yaqqol koʻrsatmoqda.
Maguayr va uning onasining noroziligiJahon chempionati oldidan yuzaga kelgan mojaro futbolchining oʻzi va uning yaqinlari tomonidan ochiq tanqid qilingan edi. Xususan, Garri Maguayrning onasi oʻgʻlining tarkibga kiritilmaganidan butunlay hafsalasi pir boʻlganini va ochiqchasiga gʻazabda ekanini bildirgan edi. Ushbu jamoatchilik bosimi va futbolchining oʻz noroziligini ochiq izhor qilgani nemis mutaxassisiga umuman maʼqul kelmagan.
Matbuot anjumanida bu holatga izoh berar ekan, Tomas Tuxel oʻyinchining xatti-harakatlari jamoaga faqat zarar keltirganini taʼkidladi. "Bu hech qanday yordam bermaydi. Men buni uning butun hayoti davomida yuziga solib yurmayman, chunki shunday odam emasman, ammo bu menga yoqmadi", — dedi bosh murabbiy.
Trent Aleksander-Arnold uchun imkoniyatGarri Maguayrdan farqli oʻlaroq, "Real Madrid" himoyachisi Trent Aleksander-Arnold terma jamoaga qaytish imkoniyatini qoʻlga kiritdi. "Arsenal" va "Chelsi" yetakchilarining jarohatlari sababli boʻsh qolgan oʻrin Trent uchun milliy jamoaga eshiklarni ochdi. Tuxel futbolchining isteʼdodini tan olsa-da, unga jiddiy mudofaa talablarini qoʻydi.
Bosh murabbiyning fikricha, Aleksander-Arnold oʻzining himoyadagi harakatlarini keskin yaxshilashi shart. "Men uning isteʼdodini bilaman, milliy libosda oʻynash uchun qanchalik jon kuydirayotganini ham eshitganman. Endi u oʻzini koʻrsatishi uchun qulay fursat keldi", deya qoʻshimcha qildi Tuxel.
Izohlar 0
…