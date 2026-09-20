Tomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydi

·34·Sport
Tomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Millatlar ligasi o'yinlari uchun tarkibni e'lon qilishda Garri Maguayrni chetlatib, o'rniga Jarrad Brentveytni chaqirdi.
  • Maguayrning Jahon chempionati oldidan yuzaga kelgan janjalli vaziyatlar va ommaviy noroziliklari Tuxelga yoqmadi, murabbiy futbolchining xatti-harakatlari jamoaga zarar keltirganini ta'kidladi.

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel navbatdagi tarkibni eʼlon qilish chogʻida bir qator keskin va murosasiz qarorlarga qoʻl urdi. Mutaxassis Millatlar ligasi oʻyinlari uchun tayyorgarlik koʻrayotgan vaqtda jamoada yangi madaniyat va tartib oʻrnatishga kirishdi. Ushbu oʻzgarishlar fonida "Manchester Yunayted" himoyachisi Garri Maguayr yana eʼtibordan chetda qoldi va uning milliy jamoadagi faoliyati soʻroq ostida qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, magʻlubiyat bilan yakunlangan jahon chempionatidan soʻng yuzaga kelgan janjalli vaziyatlar va ommaviy noroziliklar sababli Maguayr terma jamoadan yana chetlashtirildi. Tuxel tajribali himoyachining oʻrniga "Everton" futbolchisi Jarrad Brentveytni tarkibga jalb etdi. Ushbu tanlov Garri uchun xalqaro maydonga qaytish eshiklari yopilib borayotganini yaqqol koʻrsatmoqda.

Maguayr va uning onasining noroziligi

Jahon chempionati oldidan yuzaga kelgan mojaro futbolchining oʻzi va uning yaqinlari tomonidan ochiq tanqid qilingan edi. Xususan, Garri Maguayrning onasi oʻgʻlining tarkibga kiritilmaganidan butunlay hafsalasi pir boʻlganini va ochiqchasiga gʻazabda ekanini bildirgan edi. Ushbu jamoatchilik bosimi va futbolchining oʻz noroziligini ochiq izhor qilgani nemis mutaxassisiga umuman maʼqul kelmagan.

Matbuot anjumanida bu holatga izoh berar ekan, Tomas Tuxel oʻyinchining xatti-harakatlari jamoaga faqat zarar keltirganini taʼkidladi. "Bu hech qanday yordam bermaydi. Men buni uning butun hayoti davomida yuziga solib yurmayman, chunki shunday odam emasman, ammo bu menga yoqmadi", — dedi bosh murabbiy.

Trent Aleksander-Arnold uchun imkoniyat

Garri Maguayrdan farqli oʻlaroq, "Real Madrid" himoyachisi Trent Aleksander-Arnold terma jamoaga qaytish imkoniyatini qoʻlga kiritdi. "Arsenal" va "Chelsi" yetakchilarining jarohatlari sababli boʻsh qolgan oʻrin Trent uchun milliy jamoaga eshiklarni ochdi. Tuxel futbolchining isteʼdodini tan olsa-da, unga jiddiy mudofaa talablarini qoʻydi.

Bosh murabbiyning fikricha, Aleksander-Arnold oʻzining himoyadagi harakatlarini keskin yaxshilashi shart. "Men uning isteʼdodini bilaman, milliy libosda oʻynash uchun qanchalik jon kuydirayotganini ham eshitganman. Endi u oʻzini koʻrsatishi uchun qulay fursat keldi", deya qoʻshimcha qildi Tuxel.

Tomas TuxelGarri MaguayrTrent Aleksander-ArnoldAngliya terma jamoasiFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiFermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiBugun, 12:51«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!Bugun, 11:12«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqidaBugun, 11:09«Biz hali tirikmiz»: Boshkovich «Bunyodkor»ning uyg‘onishi va «Paxtakor»ga qarshi reja haqida«Biz hali tirikmiz»: Boshkovich «Bunyodkor»ning uyg‘onishi va «Paxtakor»ga qarshi reja haqidaBugun, 11:07UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!Bugun, 09:11Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Bugun, 09:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng