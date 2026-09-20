«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!

·4·Dunyo
«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Belarus vositachiligida Rossiya va Ukraina o‘rtasida «Novaya Guta» nazorat-o‘tkazish punktida tinch aholi vakillarini o‘zaro almashish jarayoni muvaffaqiyatli yakunlandi.
  • Ushbu insonparvarlik kelishuvi doirasida Rossiyadan Ukrainaga 15 nafar, Ukrainadan Rossiyaga esa 3 nafar fuqaro qaytarildi.
  • Qaytarilganlar orasida katta qismi pensionerlar, qarovga muhtoj va harakatlanishi cheklangan keksa shaxslar bo‘lib, ularning eng keksasi 96 yoshda.

Belarus chegarasida Moskva va Kiyev o‘rtasida so‘nggi paytlarda kamdan-kam uchraydigan muhim insonparvarlik voqeasi qayd etildi. Rossiya va Ukraina tomonlari rasmiy Minsk vositachiligida tinch aholi vakillarini o‘zaro almashish jarayonini muvaffaqiyatli yakunladi. Belarus davlat axborot agentligi («BelTA») hamda Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo‘yicha vakili Dmitriy Lubines tomonidan tasdiqlangan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu jarayon Belarus—Ukraina davlat chegarasidagi «Novaya Guta» nazorat-o‘tkazish punktida tashkil etildi.

Insonparvarlik kelishuvi doirasida Rossiyadan Ukrainaga o‘z yaqinlari bag‘riga 15 nafar tinch fuqaro qaytarilgan bo‘lsa, Ukraina hududidan Rossiyadagi qarindoshlari huzuriga 3 nafar fuqaro yuborildi. Ushbu insonlarning katta qismi pensionerlar, qarovga muhtoj hamda harakatlanishi cheklangan keksa shaxslardan iborat. Ma’lum bo‘lishicha, Ukrainaga qaytarilgan fuqarolarning eng keksasi 96 yoshda, eng yoshi esa 49 yoshda bo‘lgan. Shu bilan birga, ukrainalik ombudsman avvalroq safarbarlik bo‘yicha bahsli statistik bayonot berib, TSK xodimlari tomonidan jalb etilganlarning bor-yo‘g‘i 2 foizi front chizig‘igacha yetib borayotganini ta’kidlagan edi.

Xo‘sh, Minsk maydonchasi diplomatik muloqotlar uchun qayta tiklanyaptimi, ushbu insonparvarlik qadami tomonlar o‘rtasida kengroq muzokaralarga yo‘l ocha oladimi va nima uchun almashinuvda aynan keksa yoshdagi fuqarolarga ustuvorlik berildi?

«96 yoshli qariya va chegaradagi uchrashuv»: «Novaya Guta»dagi voqealar rivoji

Insonparvarlik yo‘lagi doirasida amalga oshirilgan jarayonning asosiy lahzalari:

  • Minsk vositachiligidagi kelishuv: Ikki davlat o‘rtasidagi nozik muzokaralar Belarus ko‘magi ostida amalga oshirilib, «Novaya Guta» punkti xavfsiz almashinuv manzili etib belgilandi;

  • 15 ga 3 formulasi: Rossiya tomonidan 15 nafar Ukraina fuqarosi, Ukraina hududidan esa 3 nafar rossiyalik o‘z oilalari bag‘riga qaytarildi;

  • Yosh toifasi va salomatlik holati: Qaytarilganlar orasida eng keksa inson 96 yoshli qariya bo‘lsa, eng yoshi 49 yoshni tashkil etdi; asosiy kontingent harakati cheklangan pensionerlardan iborat bo‘ldi;

  • Ombudsmanlarning muvofiqligi: Ukraina inson huquqlari bo‘yicha vakili Dmitriy Lubines UNIAN agentligiga bergan izohida Minsk taqdim etgan barcha raqamlar va tafsilotlarni to‘liq tasdiqladi;

  • Lubinetsning safarbarlik borasidagi iqrori: Ombudsman ushbu almashinuv fonida Ukrainadagi harbiy chaqiruv holatiga to‘xtalib, safarbar qilinganlarning juda oz qismi (2%) to‘g‘ridan to‘g‘ri jang maydoniga yetib borayotganini eslatib o‘tdi.

«Novaya Guta» punktidagi insonparvarlik almashinuvi ko‘rsatkichlari

Belarus—Ukraina chegarasida kechgan jarayonning rasmiy qaydnomasi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Rossiyadan Ukrainaga qaytarilganlar

Ukrainadan Rossiyaga qaytarilganlar

Fuqarolar soni

15 nafar tinch aholi vakili

3 nafar tinch aholi vakili

Ijtimoiy holati

Pensionerlar, harakati cheklangan shaxslar

Oilasi bilan birlashish istagidagi fuqarolar

Yosh chegaralari

Eng keksasi — 96 yosh, eng yoshi — 49 yosh

Keksa va muhtoj shaxslar toifasi

Almashinuv joyi

«Novaya Guta» chegara nazorat punkti

«Novaya Guta» chegara nazorat punkti

Vositachi davlat

Belarus Respublikasi («BelTA» tasdig‘i)

Belarus Respublikasi (Minsk kanali)

Rasmiy tasdiqlovchi

Dmitriy Lubines (Ukraina ombudsmani)

Rasmiy Minsk va tegishli idoralar

Xalqaro huquq tahlili: Ekspertlar chegaradagi insonparvarlik qadami haqida

Xalqaro siyosat va inson huquqlari bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:

  • Oilalarni birlashtirish ustuvorligi: Harbiy nizolarning og‘ir sharoitida keksalar va muhtoj fuqarolarni chegara orqali qarindoshlariga topshirish — tomonlarning minimal insonparvarlik me’yorlarini saqlab turganini anglatadi;

  • Belarus diplomatik platformasi: Minskning vositachilik roli ushbu kelishuv orqali yana faollashdi va chegara hududi gumanitar yo‘laklar uchun ishonchli manzil sifatida xizmat qila olishini ko‘rsatdi;

  • Psixologik ahamiyat: 96 yoshli fuqaroning uyiga qaytarilishi jamiyatda ijobiy rezonans uyg‘otib, siyosiy ziddiyatlardan qat’i nazar, oddiy insonlar taqdiri diqqat markazida ekanini eslatmoqda;

  • Kelgusi jarayonlarga ta’siri: Fuqarolik shaxslarining muvaffaqiyatli almashinuvi keyinchalik boshqa toifadagi asirlar va ushlab turilganlarni qaytarish bo‘yicha muzokaralar uchun muhim psixologik poydevor bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

«Novaya Guta»dagi ushbu insonparvarlik missiyasi har qanday murakkab sharoitda ham oilalarni birlashtirish va inson hayotini asrash yo‘lidagi eng muhim qadamlardan biri bo‘ldi.

Sizningcha, chegaradagi ushbu muvaffaqiyatli fuqarolik almashinuvi tomonlar o‘rtasida to‘laqonli tinchlik muzokaralarini qayta boshlash uchun turtki bo‘la oladimi? Minsk platformasi kelajakda yana asosiy diplomatik markazga aylanishi mumkin deb hisoblaysizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim insonparvarlik xabari tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda xalqaro voqealar ixlosmandlariga ulashing!

Novaya GutaMinsk vositachiligiDmitriy LubinesBelTA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!Bugun, 11:28«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydi«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydiBugun, 11:20Yaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiYaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiBugun, 11:04Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)Bugun, 10:46Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)Bugun, 10:29Kolumbiyada it egasini bosqinchidan himoya qildiKolumbiyada it egasini bosqinchidan himoya qildiBugun, 10:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?