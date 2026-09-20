«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Belarus vositachiligida Rossiya va Ukraina o‘rtasida «Novaya Guta» nazorat-o‘tkazish punktida tinch aholi vakillarini o‘zaro almashish jarayoni muvaffaqiyatli yakunlandi.
- Ushbu insonparvarlik kelishuvi doirasida Rossiyadan Ukrainaga 15 nafar, Ukrainadan Rossiyaga esa 3 nafar fuqaro qaytarildi.
- Qaytarilganlar orasida katta qismi pensionerlar, qarovga muhtoj va harakatlanishi cheklangan keksa shaxslar bo‘lib, ularning eng keksasi 96 yoshda.
Belarus chegarasida Moskva va Kiyev o‘rtasida so‘nggi paytlarda kamdan-kam uchraydigan muhim insonparvarlik voqeasi qayd etildi. Rossiya va Ukraina tomonlari rasmiy Minsk vositachiligida tinch aholi vakillarini o‘zaro almashish jarayonini muvaffaqiyatli yakunladi. Belarus davlat axborot agentligi («BelTA») hamda Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo‘yicha vakili Dmitriy Lubines tomonidan tasdiqlangan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu jarayon Belarus—Ukraina davlat chegarasidagi «Novaya Guta» nazorat-o‘tkazish punktida tashkil etildi.
Insonparvarlik kelishuvi doirasida Rossiyadan Ukrainaga o‘z yaqinlari bag‘riga 15 nafar tinch fuqaro qaytarilgan bo‘lsa, Ukraina hududidan Rossiyadagi qarindoshlari huzuriga 3 nafar fuqaro yuborildi. Ushbu insonlarning katta qismi pensionerlar, qarovga muhtoj hamda harakatlanishi cheklangan keksa shaxslardan iborat. Ma’lum bo‘lishicha, Ukrainaga qaytarilgan fuqarolarning eng keksasi 96 yoshda, eng yoshi esa 49 yoshda bo‘lgan. Shu bilan birga, ukrainalik ombudsman avvalroq safarbarlik bo‘yicha bahsli statistik bayonot berib, TSK xodimlari tomonidan jalb etilganlarning bor-yo‘g‘i 2 foizi front chizig‘igacha yetib borayotganini ta’kidlagan edi.
Xo‘sh, Minsk maydonchasi diplomatik muloqotlar uchun qayta tiklanyaptimi, ushbu insonparvarlik qadami tomonlar o‘rtasida kengroq muzokaralarga yo‘l ocha oladimi va nima uchun almashinuvda aynan keksa yoshdagi fuqarolarga ustuvorlik berildi?
«96 yoshli qariya va chegaradagi uchrashuv»: «Novaya Guta»dagi voqealar rivoji
Insonparvarlik yo‘lagi doirasida amalga oshirilgan jarayonning asosiy lahzalari:
Minsk vositachiligidagi kelishuv: Ikki davlat o‘rtasidagi nozik muzokaralar Belarus ko‘magi ostida amalga oshirilib, «Novaya Guta» punkti xavfsiz almashinuv manzili etib belgilandi;
15 ga 3 formulasi: Rossiya tomonidan 15 nafar Ukraina fuqarosi, Ukraina hududidan esa 3 nafar rossiyalik o‘z oilalari bag‘riga qaytarildi;
Yosh toifasi va salomatlik holati: Qaytarilganlar orasida eng keksa inson 96 yoshli qariya bo‘lsa, eng yoshi 49 yoshni tashkil etdi; asosiy kontingent harakati cheklangan pensionerlardan iborat bo‘ldi;
Ombudsmanlarning muvofiqligi: Ukraina inson huquqlari bo‘yicha vakili Dmitriy Lubines UNIAN agentligiga bergan izohida Minsk taqdim etgan barcha raqamlar va tafsilotlarni to‘liq tasdiqladi;
Lubinetsning safarbarlik borasidagi iqrori: Ombudsman ushbu almashinuv fonida Ukrainadagi harbiy chaqiruv holatiga to‘xtalib, safarbar qilinganlarning juda oz qismi (2%) to‘g‘ridan to‘g‘ri jang maydoniga yetib borayotganini eslatib o‘tdi.
«Novaya Guta» punktidagi insonparvarlik almashinuvi ko‘rsatkichlari
Belarus—Ukraina chegarasida kechgan jarayonning rasmiy qaydnomasi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Rossiyadan Ukrainaga qaytarilganlar
Ukrainadan Rossiyaga qaytarilganlar
Fuqarolar soni
15 nafar tinch aholi vakili
3 nafar tinch aholi vakili
Ijtimoiy holati
Pensionerlar, harakati cheklangan shaxslar
Oilasi bilan birlashish istagidagi fuqarolar
Yosh chegaralari
Eng keksasi — 96 yosh, eng yoshi — 49 yosh
Keksa va muhtoj shaxslar toifasi
Almashinuv joyi
«Novaya Guta» chegara nazorat punkti
«Novaya Guta» chegara nazorat punkti
Vositachi davlat
Belarus Respublikasi («BelTA» tasdig‘i)
Belarus Respublikasi (Minsk kanali)
Rasmiy tasdiqlovchi
Dmitriy Lubines (Ukraina ombudsmani)
Rasmiy Minsk va tegishli idoralar
Xalqaro huquq tahlili: Ekspertlar chegaradagi insonparvarlik qadami haqida
Xalqaro siyosat va inson huquqlari bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:
Oilalarni birlashtirish ustuvorligi: Harbiy nizolarning og‘ir sharoitida keksalar va muhtoj fuqarolarni chegara orqali qarindoshlariga topshirish — tomonlarning minimal insonparvarlik me’yorlarini saqlab turganini anglatadi;
Belarus diplomatik platformasi: Minskning vositachilik roli ushbu kelishuv orqali yana faollashdi va chegara hududi gumanitar yo‘laklar uchun ishonchli manzil sifatida xizmat qila olishini ko‘rsatdi;
Psixologik ahamiyat: 96 yoshli fuqaroning uyiga qaytarilishi jamiyatda ijobiy rezonans uyg‘otib, siyosiy ziddiyatlardan qat’i nazar, oddiy insonlar taqdiri diqqat markazida ekanini eslatmoqda;
Kelgusi jarayonlarga ta’siri: Fuqarolik shaxslarining muvaffaqiyatli almashinuvi keyinchalik boshqa toifadagi asirlar va ushlab turilganlarni qaytarish bo‘yicha muzokaralar uchun muhim psixologik poydevor bo‘lib xizmat qilishi mumkin.
«Novaya Guta»dagi ushbu insonparvarlik missiyasi har qanday murakkab sharoitda ham oilalarni birlashtirish va inson hayotini asrash yo‘lidagi eng muhim qadamlardan biri bo‘ldi.
Sizningcha, chegaradagi ushbu muvaffaqiyatli fuqarolik almashinuvi tomonlar o‘rtasida to‘laqonli tinchlik muzokaralarini qayta boshlash uchun turtki bo‘la oladimi? Minsk platformasi kelajakda yana asosiy diplomatik markazga aylanishi mumkin deb hisoblaysizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim insonparvarlik xabari tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda xalqaro voqealar ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…