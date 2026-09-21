Gretsiyada minglab qushlar osmonni egalladi: ko‘prik ustida noyob manzara (video)
Gretsiyaning Rio-Antirrio ko‘prigi ustida minglab qushlar bir joyga to‘planib, tomoshabinlarni hayratga solgan noyob manzarani yuzaga keltirdi. Qushlarning bir-biriga nihoyatda yaqin harakatlanishi natijasida ular go‘yo suv ustida sirg‘alib ketayotgan yagona tirik mavjudotdek ko‘ringan.
Qushlar ulkan to‘da holida bir vaqtda yo‘nalishini o‘zgartirib, osmon bo‘ylab muvofiqlashgan tarzda uchgan.
Eng qiziq jihati — bunday zich to‘da ichida qushlar bir-biri bilan to‘qnashmasdan harakatlana oladi.
Kuzatuvlarga ko‘ra, qushlar to‘da ichida harakatlanayotganda soatiga qariyb 40 kilometr tezlikka erisha oladi. Ularning bir vaqtning o‘zida yo‘nalish almashtirishi esa uzoqdan qaraganda yagona organizm harakatlanayotgandek taassurot uyg‘otadi.
Rio-Antirrio ko‘prigi ustida yuzaga kelgan ushbu manzara tabiatning eng hayratlanarli hodisalaridan birini yana bir bor namoyish etdi.
Izohlar 0
…