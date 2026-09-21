Lionel Messi tarixiy gol urdi, ammo Inter Mayami gʻalabani boy berdi
AQSh Oliy ligasi (MLS) doirasida boʻlib oʻtgan navbatdagi tur bahsida „Inter Mayami“ oʻz maydonida „San-Diego“ jamoasini qabul qildi. Qiziqarli va murosasiz kechgan uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Ushbu bahsda Mayami klubi safida maydonga tushgan afsonaviy hujumchi Lionel Messi oʻzining jamoadagi 101-golini nishonladi. Mazkur natija argentinalik futbolchining klub tarixi uchun naqadar muhim figura ekanini yana bir bor tasdiqladi, biroq jamoaning himoyadagi muammolari bosh murabbiy va muxlislarni xavotirga solmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, uchrashuv mezbonlar uchun unchalik yaxshi boshlanmadi. Bahsning dastlabki daqiqalaridayoq Anders Dreyer raqib darvozasini ishgʻol etib, „San-Diego“ni oldinga olib chiqdi. Shundan soʻng maydonda faollashgan „Inter Mayami“ yulduzlari vaziyatni oʻzgartirishga intildi. Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida standart vaziyatdan unumli foydalangan Lionel Messi oʻziga xos chiroyli jarima zarbasi evaziga muvozanatni tikladi va hisobni tenglashtirdi.
Ushbu gol Lionel Messi uchun joriy mavsumdagi 20-raqamli liga goli boʻldi. Shuningdek, bu uning 2023-yilda AQSh chempionatiga koʻchib oʻtganidan buyon jarima zarbalaridan kiritgan sakkizinchi goli sifatida tarixga kirdi. Eslatib oʻtamiz, ushbu oʻyindan bir necha kun oldin argentinalik hujumchi „Krus Azul“ga qarshi kechgan Kampuones Kubogi bahsida klub safidagi yubiley — 100-golini urishga muvaffaq boʻlgan edi.
Maydon markazidagi ustunlik va himoyadagi xatolarUchrashuvning ikkinchi boʻlimida mezbonlar hujumlarni yanada kuchaytirdilar. Natijada 74-daqiqada tajribali hujumchi Luis Suares raqib darvozasini ishgʻol qilib, „Inter Mayami“ni oldinga olib chiqdi. Bu gol jamoaga gʻalaba keltirishi kutilgandi, chunki maydondagi ustunlik va tajriba Mayami vakillari tarafida edi. Biroq uchrashuv yakuniga yaqinlashganda himoyadagi qoʻpol xatolar yana oʻz soʻzini aytdi.
Oʻyin tugashiga oz qolgan bir paytda Anders Dreyer yana bir bor oʻzini koʻrsatib, dubl qayd etdi va hisobni tenglashtirdi. Oqibatda „Inter Mayami“ Florida shtatida oʻtkazilgan bahsda gʻalabani boy berib, bir ochko bilan kifoyalanishga majbur boʻldi. Ushbu natija jamoaning MLSdagi ketma-ket toʻrtinchi durangi boʻlib qayd etildi va Sharqiy konferensiya jadvalidagi vaziyatni murakkablashtirdi.
Ushbu oʻyin „Inter Mayami“ bosh murabbiyi lavozimini bajarishga kirishgan Kily Gonsales uchun chempionatdagi ilk sinov boʻldi. Biroq uning debyuti kutilganidek gʻalaba bilan boshlanmadi. Jamoa hozirda Sharqiy konferensiya turnir jadvalida uchinchi oʻrinni egallab turibdi va peshqadam „Neshvill“dan naqd 11 ochko ortda qolmoqda. Messi va Suaresning hujumdagi yorqin oʻyiniga qaramay, himoyadagi kamchiliklar jamoaga qimmatga tushmoqda.
Bosh murabbiyning tanqidlari va oldindagi vazifalarUchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida bosh murabbiy Kily Gonsales shogirdlarining himoyadagi harakatlaridan qattiq noroziligini yashirmadi. Uning fikricha, jamoa oxirgi daqiqalardagi eʼtiborsizlik evaziga gʻalabadan mahrum boʻldi va magʻlubiyat yoqasidan faqat darvozabonning seyvlari tufayli qutulib qoldi.
„Biz bu yerda toʻrt kundan beri ishlayapmiz va normal shugʻullanishga ulgurmadik. Himoyada ancha jipslashishimiz shart. Bunchalik dahshatli xatolarga yoʻl qoʻyib boʻlmaydi, chunki ular juda qimmatga tushmoqda. Oxirgi vaziyat umuman boʻlmasligi kerak edi. Oʻyinni yutib turib, deyarli boy berib qoʻyish absurd holat. Biz faqat darvozabonimiz tufayli magʻlubiyatdan qutulib qoldik“, — deya Gonsalesning soʻzlarini keltiradi ESPN nashri. Shuningdek, murabbiy jamoaning soʻnggi paytlardagi muvaffaqiyatlari futbolchilarning diqqatini biroz boʻshashtirgan boʻlishi mumkinligiga ishora qildi.
Izohlar 0
…