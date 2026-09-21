Lionel Messi tarixiy gol urdi, ammo Inter Mayami gʻalabani boy berdi

·6·Sport
Lionel Messi tarixiy gol urdi, ammo Inter Mayami gʻalabani boy berdi

AQSh Oliy ligasi (MLS) doirasida boʻlib oʻtgan navbatdagi tur bahsida „Inter Mayami“ oʻz maydonida „San-Diego“ jamoasini qabul qildi. Qiziqarli va murosasiz kechgan uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Ushbu bahsda Mayami klubi safida maydonga tushgan afsonaviy hujumchi Lionel Messi oʻzining jamoadagi 101-golini nishonladi. Mazkur natija argentinalik futbolchining klub tarixi uchun naqadar muhim figura ekanini yana bir bor tasdiqladi, biroq jamoaning himoyadagi muammolari bosh murabbiy va muxlislarni xavotirga solmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, uchrashuv mezbonlar uchun unchalik yaxshi boshlanmadi. Bahsning dastlabki daqiqalaridayoq Anders Dreyer raqib darvozasini ishgʻol etib, „San-Diego“ni oldinga olib chiqdi. Shundan soʻng maydonda faollashgan „Inter Mayami“ yulduzlari vaziyatni oʻzgartirishga intildi. Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida standart vaziyatdan unumli foydalangan Lionel Messi oʻziga xos chiroyli jarima zarbasi evaziga muvozanatni tikladi va hisobni tenglashtirdi.

Ushbu gol Lionel Messi uchun joriy mavsumdagi 20-raqamli liga goli boʻldi. Shuningdek, bu uning 2023-yilda AQSh chempionatiga koʻchib oʻtganidan buyon jarima zarbalaridan kiritgan sakkizinchi goli sifatida tarixga kirdi. Eslatib oʻtamiz, ushbu oʻyindan bir necha kun oldin argentinalik hujumchi „Krus Azul“ga qarshi kechgan Kampuones Kubogi bahsida klub safidagi yubiley — 100-golini urishga muvaffaq boʻlgan edi.

Maydon markazidagi ustunlik va himoyadagi xatolar

Uchrashuvning ikkinchi boʻlimida mezbonlar hujumlarni yanada kuchaytirdilar. Natijada 74-daqiqada tajribali hujumchi Luis Suares raqib darvozasini ishgʻol qilib, „Inter Mayami“ni oldinga olib chiqdi. Bu gol jamoaga gʻalaba keltirishi kutilgandi, chunki maydondagi ustunlik va tajriba Mayami vakillari tarafida edi. Biroq uchrashuv yakuniga yaqinlashganda himoyadagi qoʻpol xatolar yana oʻz soʻzini aytdi.

Oʻyin tugashiga oz qolgan bir paytda Anders Dreyer yana bir bor oʻzini koʻrsatib, dubl qayd etdi va hisobni tenglashtirdi. Oqibatda „Inter Mayami“ Florida shtatida oʻtkazilgan bahsda gʻalabani boy berib, bir ochko bilan kifoyalanishga majbur boʻldi. Ushbu natija jamoaning MLSdagi ketma-ket toʻrtinchi durangi boʻlib qayd etildi va Sharqiy konferensiya jadvalidagi vaziyatni murakkablashtirdi.

Ushbu oʻyin „Inter Mayami“ bosh murabbiyi lavozimini bajarishga kirishgan Kily Gonsales uchun chempionatdagi ilk sinov boʻldi. Biroq uning debyuti kutilganidek gʻalaba bilan boshlanmadi. Jamoa hozirda Sharqiy konferensiya turnir jadvalida uchinchi oʻrinni egallab turibdi va peshqadam „Neshvill“dan naqd 11 ochko ortda qolmoqda. Messi va Suaresning hujumdagi yorqin oʻyiniga qaramay, himoyadagi kamchiliklar jamoaga qimmatga tushmoqda.

Bosh murabbiyning tanqidlari va oldindagi vazifalar

Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida bosh murabbiy Kily Gonsales shogirdlarining himoyadagi harakatlaridan qattiq noroziligini yashirmadi. Uning fikricha, jamoa oxirgi daqiqalardagi eʼtiborsizlik evaziga gʻalabadan mahrum boʻldi va magʻlubiyat yoqasidan faqat darvozabonning seyvlari tufayli qutulib qoldi.

„Biz bu yerda toʻrt kundan beri ishlayapmiz va normal shugʻullanishga ulgurmadik. Himoyada ancha jipslashishimiz shart. Bunchalik dahshatli xatolarga yoʻl qoʻyib boʻlmaydi, chunki ular juda qimmatga tushmoqda. Oxirgi vaziyat umuman boʻlmasligi kerak edi. Oʻyinni yutib turib, deyarli boy berib qoʻyish absurd holat. Biz faqat darvozabonimiz tufayli magʻlubiyatdan qutulib qoldik“, — deya Gonsalesning soʻzlarini keltiradi ESPN nashri. Shuningdek, murabbiy jamoaning soʻnggi paytlardagi muvaffaqiyatlari futbolchilarning diqqatini biroz boʻshashtirgan boʻlishi mumkinligiga ishora qildi.

Lionel MessiInter MayamiMLSKily GonsalesFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Moda namoyishi tugadi, navbat futbolga»: Zidan Fransiya termasida qat’iy taqiq o‘rnatdi«Moda namoyishi tugadi, navbat futbolga»: Zidan Fransiya termasida qat’iy taqiq o‘rnatdiBugun, 10:31«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildiBugun, 10:28Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Bugun, 10:26Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Bugun, 10:25Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiSamarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiBugun, 10:24Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Bugun, 08:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi