Bir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradi

·63·Dunyo
Bir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni 2027-yilning uchinchi choragidan boshlab "Dream of the Desert" nomli birinchi hashamatli poyezdini ishga tushiradi.
  • Ushbu poyezdda bir kecha tunash taxminan 8 100 dollarga teng bo'lib, u 12 ta vagondan iborat va 72 yo'lovchini sig'dira oladi.
  • Poyezd Ar-Riyoddan shimolga, Iordaniya chegarasigacha bo'lgan hududlar orqali 1 000 kilometrdan ortiq masofani bosib o'tadi, safar davomiyligi esa ikki kundan besh kungacha bo'ladi.

Saudiya Arabistoni o‘z tarixidagi birinchi premium-klass temiryo‘l loyihasi — Dream of the Desert hashamatli poyezdini ishga tushirishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Yo‘lovchilar yangi poyezdda 2027 yilning uchinchi choragidan boshlab sayohat qilish imkoniga ega bo‘ladi. Bu haqda Khaleej Times xabar berdi.

Loyiha bosh menejeri va Arsenale International kompaniyasi bosh direktori Raffaele Breschi ushbu sayohatni “g‘ildiraklar ustidagi haqiqiy teatr tomoshasi” deya ta’riflagan. Uning aytishicha, poyezddagi har bir detal puxta o‘ylangan bo‘lib, butun safar boshidan oxirigacha yagona konsepsiya asosida tashkil etiladi.

Bir kecha tunash 8 100 dollarga tushadi

Dream of the Desert 12 ta vagondan tashkil topadi. Poyezdda 34 ta luks kupe bo‘lib, bir vaqtning o‘zida 72 nafar yo‘lovchini qabul qila oladi.

Sayohatchilarga uch xil yo‘nalish taklif etiladi. Luks kupeda bir kecha tunash taxminan 30 000 saudiya riyoli, ya’ni 8 100 dollar atrofida bo‘ladi.

Dastlabki reyslarda sayohat qilish istagida bo‘lganlar esa oldindan taxminan 2 500 riyol, ya’ni 680 dollar miqdorida qaytariladigan depozit to‘lab, ustuvor ro‘yxatdan joy olish imkoniga ega.

Poyezd 1 000 kilometrdan ortiq yo‘l bosadi

Hashamatli poyezd vagonining yotoqxona va mehmonxona qismlari aks etgan.

Loyiha doirasidagi asosiy yo‘nalish 1 000 kilometrdan ortiq masofani qamrab oladi. Poyezd Ar-Riyoddan shimol tomonga harakatlanib, deyarli Iordaniya chegarasigacha bo‘lgan Saudiya Arabistonining chekka va hali keng o‘rganilmagan hududlari orqali o‘tadi.

Poyezd Al Qassim, Hayl, Al Jauf va Qurayyat shaharlarida to‘xtaydi.

Raffaele Breschining ta’kidlashicha, ushbu hududlar hatto Saudiya Arabistoni aholisi orasida ham yetarlicha o‘rganilmagan. Vokzallardan 30–40 daqiqalik masofada YUNЕSKO merosi obyektlari, kelajakda ro‘yxatga kiritilishi mumkin bo‘lgan hududlar, so‘ngan vulqonlar va turli fermalar mavjud.

Sayohat dasturida tarixiy maskanlar ham bor

Safar dasturiga Al Jaufdagi Marid qal’asi va Hayldagi Aja tog‘lari ham kiritilgan.

Breschi Aja tog‘larini mashhur Al Ula hududiga o‘xshatgan, ammo bu joyning tabiiy muhiti va manzaralari o‘ziga xos ekanini ta’kidlagan.

Sayohatlar davomiyligi ikki kechadan besh kechagacha bo‘ladi. Eng uzoq, besh kechalik yo‘nalish dasturiga Al Ulaga tashrif ham kiritiladi.

Dream of the Desert loyihasi Saudiya Arabistonining Saudi Vision 2030 strategiyasi doirasida amalga oshirilmoqda. Ushbu strategiya mamlakatni dunyoning yetakchi sayyohlik yo‘nalishlaridan biriga aylantirishni maqsad qilgan.

Dream of the DesertSaudi Vision 2030Arsenale InternationalSaudiya Arabistoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)Bugun, 10:47Dunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandiDunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandiBugun, 09:27Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?Bugun, 09:20Fermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindiFermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindiBugun, 09:11ChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiKecha, 23:20Qizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdiQizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdiKecha, 21:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?