Shri-Lankada 572 kishining skeleti topildi: bu qoldiqlar kimlarga tegishli va ular qanday sharoitda halok bo‘lgan?

·57·Dunyo
Shri-Lankada 572 kishining skeleti topildi: bu qoldiqlar kimlarga tegishli va ular qanday sharoitda halok bo‘lgan?

Shri-Lankaning Yaffna hududidagi Chemmani mintaqasida olib borilayotgan qazishmalar mamlakatning uzoq yillik urush tarixiga oid og‘riqli savollarni yana kun tartibiga olib chiqdi. 2025 yilda krematsiya maydonini kengaytirish ishlari vaqtida inson suyaklari topilgach, hududda sud nazorati ostida keng ko‘lamli qazish ishlari boshlangan.

Qazishmalar davomida inson skeletlari bilan birga turli shaxsiy buyumlar ham aniqlangan. Ular orasida maktab sumkasi, bolalar kiyimlari, o‘yinchoqlar, bilaguzuklar va chaqaloqlar uchun sut idishi borligi xabar qilingan. Ayrim topilmalar bolalar ham qurbonlar orasida bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Eng muhim savol: bu qoldiqlar kimlarga tegishli va ular qanday sharoitda halok bo‘lgan? Hudud Shri-Lankada 1983–2009 yillarda davom etgan fuqarolar urushi bilan bog‘liq. Chemmanida ommaviy qabrlar bo‘lishi haqidagi ma’lumotlar avval ham paydo bo‘lgan. 1999 yilda o‘tkazilgan qazishmalarda 15 kishining qoldiqlari topilgan.

2025 yildagi yangi qazishmalar esa bu masalaga yana e’tibor qaratdi. Shri-Lanka Inson huquqlari komissiyasi dastlabki tekshiruvlarda qoldiqlarning joylashuvi odatiy dafn marosimlariga o‘xshamasligini qayd etgan.

Hozircha topilgan skeletlarning kimga tegishli ekani va ularning o‘lim sababi to‘liq aniqlangan emas. Qazish ishlari sud nazorati ostida davom ettirilmoqda, topilgan qoldiqlar esa sud qarori asosida ekspertiza uchun saqlanmoqda.

Shu sababli Chemmani topilmalari bo‘yicha yakuniy xulosa chiqarish uchun sud-tergov jarayoni va ekspertiza natijalarini kutish kerak.

ChemmaniShri-Lankafuqarolar urushiinson huquqlari komissiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gretsiyada minglab qushlar osmonni egalladi: ko‘prik ustida noyob manzara (video)Gretsiyada minglab qushlar osmonni egalladi: ko‘prik ustida noyob manzara (video)Bugun, 11:43Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)Bugun, 10:47Bir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBugun, 09:38Dunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandiDunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandiBugun, 09:27Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?Bugun, 09:20Fermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindiFermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindiBugun, 09:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?