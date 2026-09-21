Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?

·102·Madaniyat
Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?

Aktrisa Huvaydo Jumayeva intervyularidan birida san’atdagi ilk qadamlari, birinchi gonorari va o‘ziga "raqib" deb biladigan mashhur aktyorlar haqida gapirdi. Uning ayrim javoblari hazilomuzligi bilan e’tibor tortdi.

Aktrisadan ilk gonorarini nimaga sarflagani so‘ralganida, u uzoq o‘ylab o‘tirmay:

"Mazza qilib ovqatlanganman, chunki shunga yetadigan pul berishgan", — deya javob bergan.

Huvaydo Jumayevaning samimiy javobi suhbatning eng qiziqarli lahzalaridan biriga aylangan.

San’atdagi raqobatchilari haqida so‘ralganda esa aktrisa savolga hazil bilan javob bergan. U o‘zining "raqiblari" sifatida mashhur xorijlik aktyorlarni tilga olgan.

"Mening hozirgi kunda raqobatchilarim Mister Bin, Jim Kerri. Shularni raqobatchi deb bilaman", — degan Huvaydo Jumayeva. Aktrisa san’at yo‘lida turli qiyinchiliklardan o‘tganini ham ta’kidlagan. Uning aytishicha, bu davrlar ortda qolgan va hozir ijodining yoqimli bosqichidan bahramand bo‘lmoqda.

"Hozirda rohat degan joyidaman. Endi buyog‘iga mazza qilib ijod qilamiz", — deya ta’kidlagan u.

Huvaydo Jumayevaning samimiy va hazilomuz javoblari uning ijodga bo‘lgan munosabatini ham ko‘rsatib berdi.

Huvaydo JumayevaMister BinJim Kerri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebo Navro‘zova qaynonalarga murojaat qildi: “Kelinni avaylash kerak” (video)Zebo Navro‘zova qaynonalarga murojaat qildi: “Kelinni avaylash kerak” (video)Bugun, 11:36Ulug‘bek Yo‘lchiyevdan muxlislarni hayajonga solgan yangilik: "Ox jonidan" yangi trenddagi tarona! (video)Ulug‘bek Yo‘lchiyevdan muxlislarni hayajonga solgan yangilik: "Ox jonidan" yangi trenddagi tarona! (video)Bugun, 10:59Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildiMaftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildiKecha, 23:51“Jufti halolim”: Ulug‘bek Rahmatullayevning yangi klipi tez fursatda ommalashdi (video)“Jufti halolim”: Ulug‘bek Rahmatullayevning yangi klipi tez fursatda ommalashdi (video)Kecha, 20:34Nilufar Usmonovadan muxlislariga yangi tarona: “Seni eslayman” (audio)Nilufar Usmonovadan muxlislariga yangi tarona: “Seni eslayman” (audio)Kecha, 12:17Jasur Umirovning qizi 1 yoshni qarshi oldi (video)Jasur Umirovning qizi 1 yoshni qarshi oldi (video)Kecha, 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh